Munique tem beleza, história e… cerveja; conheça a mais famosa cidade da Baviera
Localizada no sudeste da Alemanha, Munique é a capital do estado da Baviera e a terceira maior cidade do país, com uma população de aproximadamente 1,5 milhão de habitantes. Foto: Michael Siebert por Pixabay
A fundação de Munique, em 1158, está diretamente ligada à figura de Henrique, o Leão, duque da Saxônia e da Baviera. Foto: wikimedia commons/domínio público
A história conta que, em sua busca por expandir seus domínios e controlar o lucrativo comércio de sal na região, Henrique decidiu construir uma ponte sobre o rio Isar. Foto: wikimedia commons Diego Delso
Em 1158, Henrique concedeu "direitos de mercado" ao local, impulsionando o desenvolvimento da comunidade e marcando o nascimento oficial de Munique. Foto: wikimedia commons Maximilian Dörrbecker
O nome "Munique" deriva da palavra em alto alemão antigo "Munichen", que significa "entre monges". Foto: wikimedia commons Martin Falbisoner
Inicialmente, Munique era um pequeno assentamento fortificado, mas logo se tornou um importante centro comercial e cultural. Foto: Jan Antonin Kolar Unsplash
Entre outras coisas, a cidade é famosa por sua arquitetura impressionante, que inclui desde construções medievais até edifícios contemporâneos. Foto: Laura Lugaresi Unsplash
Um dos marcos mais icÃŽnicos Ã© a Marienplatz, a praÃ§a central da cidade, que abriga a Neues Rathaus (Nova Prefeitura) e seu famoso carrilhÃ£o com figuras em movimento que narram histÃ³rias do sÃ©culo 16. Foto: Alexa por Pixabay
A Frauenkirche, uma catedral gótica com suas torres gêmeas e sua icônica cúpula verde é outro símbolo importante da cidade. Foto: Daniel Schmidt Unsplash
Tem também a Residenz, antigo palácio real que hoje abriga museus de arte e tesouros da corte bávara. Foto: Daniel Seßler Unsplash
Munique é um paraíso para os apreciadores de cerveja. A cidade é lar de diversas cervejarias tradicionais, como a Hofbräuhaus, fundada em 1589, e a Augustiner-Keller, a maior cervejaria a céu aberto do mundo. Foto: wikimedia commons Berlinuno
Não à toa a cidade abriga o maior festival de cerveja do mundo, a Oktoberfest, que atrai milhões de visitantes anualmente. Foto: pexels Manuel Joseph
Durante duas semanas, as pessoas desfrutam de cervejas tradicionais, comida bávara e diversas atrações. Foto: wikimedia commons Jan Czeczotka
Munique também é um polo cultural, com inúmeros locais de arte, galerias e teatros. O Deutsches Museum, por exemplo, é um dos maiores museus de ciência e tecnologia do mundo. Foto: wikimedia commons Burkhard Mücke
A Alte Pinakothek e a Neue Pinakothek (foto) abrigam vastas coleções de arte europeia, enquanto o Museu da BMW celebra a história da famosa fabricante de automóveis. Foto: wikimedia commons High Contrast
Munique também é conhecida por seus espaços verdes e parques, sendo o Englischer Garten, um dos maiores parques urbanos do mundo. Foto: wikimedia commons Carsten Steger
O Jardim Inglês oferece áreas para relaxar, lagos, biergartens (jardins de cerveja) e até uma seção para surfistas no Eisbach, um canal artificial onde é possível praticar surfe. Foto: Luis Fernando Felipe Alves unplash
A Olympiaturm, torre de TV construída para os Jogos Olímpicos de 1972, é um dos destinos mais conhecidos para quem quer ter uma vista panorâmica da cidade. Foto: Agent J Unsplash
A economia de Munique é forte e diversificada, com destaque para setores como tecnologia, finanças, automotivo e biotecnologia. A cidade abriga a sede de grandes empresas, incluindo BMW, Siemens e Allianz, e é um polo de inovação e startups. Foto: Leila Schmidt por Pixabay
Além disso, Munique também é uma cidade que investe na educação, com várias instituições de ensino superior de renome, como a Universidade Ludwig Maximilian (foto) e a Universidade Técnica de Munique, que atraem estudantes do mundo todo. Foto: wikimedia commons Diego Delso
O transporte público de Munique é conhecido por ser eficiente e abrangente, com uma extensa rede de metrô (U-Bahn), trens suburbanos (S-Bahn), bondes e ônibus. Foto: flickr Kimmo Räisänen
Seja você um amante da história, da cultura, da arte, da cerveja ou da natureza, Munique tem algo a oferecer. É uma verdadeira joia da Baviera! Foto: pexels Anastasia Dvoryanova
