Galeria
Afastada do cinema desde, Susan Sarandon brilha no teatro
-
Susan Abigail Sarandon nasceu em 4 de outubro de 1946, no bairro de Jackson Heights, na em Nova York, Estados Unidos. Ela é a mais velha de nove irmãos, filha de Phillip Leslie Tomalin e de Lenora Marie Criscione. Foto: Reprodução / Instagram
-
Sarandon se formou na Catholic University of America, em Washington, D.C., onde se formou em artes dramáticas em 1968. Durante a faculdade, conheceu Chris Sarandon, com quem se casou em 1967. Ele também era estudante de teatro. Os dois se divorciaram em 1979, mas Susan manteve o nome artístico “Sarandon”. Foto: Reprodução Instagram /@susansarandon
-
Nos anos 1980, teve relacionamento com o diretor Louis Malle, com quem trabalhou em alguns filmes, e, posteriormente, com o diretor italiano Franco Amurri, com quem teve sua filha Eva Amurri, nascida em 1985. Foto: Wikimedia Commons / Domínio Público
-
Teve um relacionamento com o ator Tim Robbins de 1988 até 2009, com quem teve dois filhos: Jack Henry, nascido em 1989 e Miles Guthrie, nascido em 1992. Seu relacionamento público mais recente foi com Jonathan Bricklin entre 2010 e 2015. Foto: Reprodução Instagram /@susansarandon
-
-
Atuou também em novelas e programas de televisão, como “A World Apart” e “Search for Tomorrow”. Seu primeiro papel de destaque no cinema surgiu em 1970 no filme “Joe - Das Drogas à Morte”. No início da década de 1970, ela participou de filmes de menor escala e fez aparições pontuais até conquistar papéis de maior visibilidade. Foto: Reprodução Instagram /@susansarandon
-
Um de seus papéis mais icônicos veio em 1975, quando interpretou Janet Weiss no musical de horror cult “The Rocky Horror Picture Show”. Foto: Divulgação
-
Nos anos seguintes, ela participou de filmes como “Menina Bonita” em 1978 e “Atlantic City” em 1980, este último lhe rendeu sua primeira indicação ao Oscar. Foto: Divulgação
-
-
Na década de 1980, ela atuou em “As Bruxas de Eastwick” e em “Sorte no Amor”, produção em que conheceu Tim Robbins, seu ex-marido. Foto: Reprodução Instagram /@susansarandon
-
Atuou em filmes, como “Thelma e Louise”, no qual interpretou Louise, uma garçonete quarentona que, junto com sua amiga Thelma, foge em busca de algo novo. Por esse papel, recebeu mais uma indicação ao Oscar. Foto: Divulgação
-
Pelo filme “O Óleo de Lorenzo” também foi indicada ao Oscar. No longa, interpreta Michaela Odone, uma mãe dedicada que, junto com o marido Augusto, luta desesperadamente contra a doença progressiva e incurável de seu filho Lorenzo, a adrenoleucodistrofia. Foto: Reprodução Instagram /@susansarandon
-
-
Outro filme que lhe rendeu uma indicação foi “O Cliente”, no qual interpreta Reggie Love, uma advogada que aceita proteger um garoto de 11 anos, Mark Sway, que testemunhou o suicídio de um mafioso. Reggie se vê determinada a salvar o menino da máfia e de um promotor ambicioso Foto: Divulgação
-
Em 1996, venceu o Oscar de Melhor Atriz ao interpretar a freira Helen Prejean no filme “Os Últimos Passos de um Homem”. Foto: Reprodução Vídeo Rede Social
-
O longa acompanha a Irmã Helen Prejean, uma freira católica que se torna a guia espiritual de Matthew Poncelet, interpretado por Sean Penn, um preso condenado à morte. Ela o visita regularmente e luta para evitar sua execução e acabam por desenvolver uma relação complexa. Foto: Reprodução Instagram /@susansarandon
-
-
Outro papel de destaque foi no filme “Lado a Lado” como Jackie Harrison, uma mãe divorciada que inicialmente é contra a nova namorada de seu ex-marido, Isabel Kelly, interpretada por Julia Roberts. Entretanto, o diagnóstico de que Jackie está com câncer terminal muda tudo. Foto: Reprodução Instagram /@susansarandon
-
Na televisão, teve participações em séries populares, por exemplo, fez um papel em “Friends” em 2001 e em “Malcolm” em 2002. Além de protagonizar filmes para TV como “Você Não Conhece Jack”. Foto: Reprodução Instagram /@susansarandon
-
Ao longo da carreira, ela também atuou na Broadway, estreando em “An Evening with Richard Nixon” e retornando em 2009 com “Exit the King”. Em 2025, fez sua estreia teatral no Reino Unido com a peça “Mary Page Marlowe” no Old Vic. Foto: Reprodução Vídeo Rede Social
-
-
Além de atriz, Susan é conhecida por seu ativismo social e político. Em 1999 foi nomeada Embaixadora da Boa Vontade da UNICEF, e em 2006 recebeu o prêmio humanitário da Action Against Hunger. Em 2015, participou pessoalmente de operações de resgate de refugiados sírios na ilha de Lesbos, na Grécia. Foto: Reprodução Instagram /@susansarandon
-
Inclusive, a United Talent Agency, uma das maiores agÃªncias de talentos de Hollywood, deixou de representar em 2023, apÃ³s declaraÃ§Ãµes feitas pela atriz em um comÃcio prÃ³-Palestina. A atriz fazia parte do quadro de clientes da UTA desde 2014. Foto: Wikimedia Commons / David Shankbone
-
Em entrevista ao The Times em 2024, a atriz disse: “Fui dispensada pela minha agência, meus projetos foram cancelados. Fui usada como exemplo do que não se deve fazer se você quiser continuar trabalhando.” Então, questionada se voltaria a receber um grande papel no cinema, ela respondeu: “Não sei. Não em Hollywood”. Foto: Wikimedia Commons / Moritz Barcelona
-
-
Seu último blockbuster foi "Besouro Azul” em 2023, mas desde então, atuou em outros projetos, como no filme “Batalhão 6888”, da Netflix. Foto: Reprodução Vídeo Rede Social