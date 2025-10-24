Afastada do cinema desde, Susan Sarandon brilha no teatro

Atuou também em novelas e programas de televisão, como “A World Apart” e “Search for Tomorrow”. Seu primeiro papel de destaque no cinema surgiu em 1970 no filme “Joe - Das Drogas à Morte”. No início da década de 1970, ela participou de filmes de menor escala e fez aparições pontuais até conquistar papéis de maior visibilidade. Foto: Reprodução Instagram /@susansarandon