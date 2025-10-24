Assine
Depois da virada de Freitas em ‘Vale Tudo’, Luis Lobianco muda o visual e estreia novo projeto

LA
Lance
  • No espetáculo, Lobianco interpreta Ruth, a mãe de Rose, papel originalmente de Frances Fisher no filme.
  • A montagem brasileira, dirigida por Gustavo Barchilon, estreou no Teatro Sabesp Frei Caneca, em São Paulo, e é estrelada por Alessandra Maestrini como Céline Dion, além de Marcos Veras e Giulia Nadrux nos papéis de Jack e Rose.
  • Luis Lobianco, que nasceu no Rio de Janeiro em 13 de janeiro de 1982, demonstrou desde criança interesse pelas artes cênicas e iniciou a carreira aos 11 anos.
  • Ao longo de sua carreira, ele se tornou um dos principais nomes do humor brasileiro, especialmente por sua atuação no grupo Porta dos Fundos, onde esteve até 2019.
  • No cinema, Lobianco participou de diversos filmes de sucesso. Em 2014, integrou o elenco de
  • Em 2015, esteve em
  • Em 2017, atuou em
  • Na televisão, participou de novelas e séries, incluindo
  • Inclusive, sua atuação em
  • Além disso, recebeu indicações ao Prêmio Contigo! Online e ao Prêmio F5 de Melhor Ator.
  • Luis Lobianco ganhou destaque nacional ao interpretar Freitas no remake da novela
  • Assistente direto de Marco Aurélio, interpretado por Alexandre Nero, Freitas começa a trama como um personagem secundário, mas gradualmente assume um papel importante na narrativa.
  • Inicialmente era visto como submisso e oportunista, mas passou por uma transformação significativa ao longo da trama.
  • Foi Freitas, inclusive, quem acobertou a morte falsa de Odete Roitman e a ajudou a desaparecer, na maior reviravolta da novela.
  • O episódio gerou uma interação divertida nas redes sociais entre Alexandre Nero e Lobianco após o final do remake e a revelação.
  • Tudo começou após Nero publicar um vídeo, no qual afirmava que Odete Roitman realmente tinha morrido, e que qualquer dúvida sobre o final seria fruto do delírio do personagem de Lobianco, que reagiu com humor, dizendo:
  • Além de sua carreira artística, Lobianco também se dedica a projetos sociais e culturais. Recebeu o Prêmio Cidadania, Direito e Respeito à Diversidade da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, em reconhecimento ao seu trabalho em prol da inclusão e respeito às diversidades.
  • Em relação a sua vida pessoal, o ator preserva sua privacidade e é casado com Lúcio Zandonadi desde 2013.
