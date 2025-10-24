Galeria
Depois da virada de Freitas em ‘Vale Tudo’, Luis Lobianco muda o visual e estreia novo projeto
No espetáculo, Lobianco interpreta Ruth, a mãe de Rose, papel originalmente de Frances Fisher no filme. Foto: Reprodução Instagram / @luislobianco
A montagem brasileira, dirigida por Gustavo Barchilon, estreou no Teatro Sabesp Frei Caneca, em São Paulo, e é estrelada por Alessandra Maestrini como Céline Dion, além de Marcos Veras e Giulia Nadrux nos papéis de Jack e Rose. Foto: Reprodução instagram /@titaniquebr
Luis Lobianco, que nasceu no Rio de Janeiro em 13 de janeiro de 1982, demonstrou desde criança interesse pelas artes cênicas e iniciou a carreira aos 11 anos. Foto: Instagram @luislobianco
Ao longo de sua carreira, ele se tornou um dos principais nomes do humor brasileiro, especialmente por sua atuação no grupo Porta dos Fundos, onde esteve até 2019. Foto: Reprodução do site Porta dos Fundos
No cinema, Lobianco participou de diversos filmes de sucesso. Em 2014, integrou o elenco de "Tim Maia", como Carlos Imperial. No mesmo ano, atuou em "Made in China" e "O Candidato Honesto". Foto: Reprodução Instagram / @luislobianco
Em 2015, esteve em "Entre Abelhas", um drama com toques de humor e, em 2016, participou de "Desculpe o Transtorno", uma comédia romântica. Foto: Reprodução Instagram / @luislobianco
Em 2017, atuou em "TOC - Transtornada Obsessiva Compulsiva", e em 2020, esteve em "10 Horas para o Natal" e "Carlinhos e Carlão". Foto: Reprodução Instagram / @luislobianco
Na televisão, participou de novelas e séries, incluindo "Vai Que Cola", "Segundo Sol" e "Valentins". Foto: Divulgação
Inclusive, sua atuação em "Segundo Sol" foi especialmente reconhecida e garantiu a ele o prêmio de Melhor Ator Revelação no "Melhores do Ano" de 2018. Foto: Reprodução Instagram / @luislobianco
Além disso, recebeu indicações ao Prêmio Contigo! Online e ao Prêmio F5 de Melhor Ator. Foto: Reprodução Instagram / @luislobianco
Luis Lobianco ganhou destaque nacional ao interpretar Freitas no remake da novela "Vale Tudo" em 2025. Foto: Reprodução Instagram / @luislobianco
Assistente direto de Marco Aurélio, interpretado por Alexandre Nero, Freitas começa a trama como um personagem secundário, mas gradualmente assume um papel importante na narrativa. Foto: Reprodução Instagram /@alexandrenero
Inicialmente era visto como submisso e oportunista, mas passou por uma transformação significativa ao longo da trama. Foto: Reprodução Globoplay
Foi Freitas, inclusive, quem acobertou a morte falsa de Odete Roitman e a ajudou a desaparecer, na maior reviravolta da novela. Foto: Reprodução Globoplay
O episódio gerou uma interação divertida nas redes sociais entre Alexandre Nero e Lobianco após o final do remake e a revelação. Foto: Reprodução Instagram / @alexandrenero
Tudo começou após Nero publicar um vídeo, no qual afirmava que Odete Roitman realmente tinha morrido, e que qualquer dúvida sobre o final seria fruto do delírio do personagem de Lobianco, que reagiu com humor, dizendo: "Aceite, eu ressuscitei Odete Roitman!". Foto: Montagem / Reprodução Instagram
Além de sua carreira artística, Lobianco também se dedica a projetos sociais e culturais. Recebeu o Prêmio Cidadania, Direito e Respeito à Diversidade da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, em reconhecimento ao seu trabalho em prol da inclusão e respeito às diversidades. Foto: Reprodução Globoplay
Em relação a sua vida pessoal, o ator preserva sua privacidade e é casado com Lúcio Zandonadi desde 2013. Foto: Reprodução Instagram / @luislobianco