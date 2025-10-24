Galeria
Cineasta Sam Raimi completa 66 anos; veja grandes diretores de terror
O cineasta ganhou notoriedade inicialmente com a trilogia “Evil Dead” - “Uma Noite Alucinante”, no título em português” -, que marcou época nos anos 1980 por seu terror visceral e criatividade narrativa, consolidando-o como um nome de destaque nesse àmbito. Ele também dirigiu outras produções do gênero, como "O Grito". Foto: Divulgação
Ao longo de sua carreira, ele transitou entre diferentes temáticas, como nos filmes de super-heróis ao dirigir a trilogia do Homem-Aranha, lançada entre 2002 e 2007, mas sua ligação com o terror não se perdeu. Veja a seguir outros grandes nomes do gênero! Foto: Super Festivals/Wikimédia Commons
F. W. Murnau (1888-1931) – Pioneiro do cinema expressionista alemão, é lembrado por clássicos como "Nosferatu", adaptação não autorizada de Drácula, que definiu muitos dos códigos visuais do terror no cinema. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
A habilidade de Murnau em usar sombras, luz e movimentos de câmera inovadores, algo presente também em "Fausto", elevou o gênero a um patamar artístico, influenciando gerações futuras de diretores. Foto: Divulgação
James Whale (1889-1957) – Diretor britânico naturalizado americano que imortalizou monstros clássicos do cinema em filmes como "Frankenstein" e "O Homem Invisível". Foto: Divulgação
Sua combinação de atmosfera gótica, narrativa dramática e elementos de humor sutil fez dele uma figura central na era de ouro do terror nos estúdios Universal. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
Tod Browning (1880-1962) - Americano ficou conhecido por explorar o macabro e o grotesco, destacando-se com "Drácula" e "Monstros". Seus filmes misturam horror e humanidade marginalizada, criando narrativas perturbadoras que desafiam os limites do gosto e da moral da época. Foto: Divulgação
George A. Romero (1940-2017) – Considerado o “pai dos zumbis”, revolucionou o terror com "A Noite dos Mortos-Vivos", de 1968. Foto: Divulgação
As obras de Romero combinam violência explícita com crítica social, transformando o gênero em plataforma para reflexões sobre sociedade, política e comportamento humano. Foto: Eduardo Montes-Bradley /Wikimédia Commons
Alfred Hitchcock (1899-1980) - O “mestre do suspense” transformou o terror psicológico em arte com obras como "Psicose" e "Os Pássaros". Sua habilidade em gerar tensão, explorar os medos humanos e criar atmosferas carregadas de suspense fez dele uma referência eterna, influenciando gerações de cineastas de terror e suspense ao redor do mundo. Foto: Divulgação
Tobe Hooper (1943-2017) - Diretor americano que marcou o cinema de horror com "O Massacre da Serra Elétrica", criando um dos vilões mais icônicos da história do gênero, Leatherface. Foto: TobeDivulgação
O estilo cru e visceral de Hooper, visto também em filmes como "Poltergeist", aliado a uma atmosfera opressiva, redefiniu os limites do subgênero de terror chamado slasher. Foto: Reprodução do Youtube
Wes Craven (1939-2015) - Celebrado por ter reinventado o terror ao longo de décadas, com obras como "A Hora do Pesadelo" e "Pânico", criando os icônicos vilões Freddy Krueger e Ghostface. Foto: Divulgação
Mestre em explorar o medo psicológico e subverter expectativas, Craven combinou horror, suspense e humor macabro de maneira única. Foto: reprodução do Instagram @therealwescraven
John Carpenter – Nascido em 1948, é um dos nomes mais influentes do terror e da ficção científica, conhecido por filmes como "O Enigma de Outro Mundo" e "Halloween". Foto: Divulgação
Com trilhas sonoras próprias e uma estética minimalista, Carpenter transformou o suspense em experiências visuais e auditivas icônicas. Foto: Philip Romano/Wikimédia Commons
David Cronenberg – Nascido em 1943, o canadense é sinônimo de terror corporal, abordando transformações físicas e psicológicas extremas em filmes como "A Mosca" e "Videodrome". Foto: divulgação
O trabalho de Cronenberg é marcado por uma exploração provocativa do medo ligado à tecnologia, à carne e à mente humana. Foto: Jennifer 8. Lee/Wikimédia Commons
Brian De Palma – Americano de origem italiana nascido em 1940, é conhecido por reinventar o suspense e o terror psicológico com influências do cinema hitchcockiano, em filmes como "Carrie, a Estranha", "Dublê de Corpo" e "Almas Gêmeas. Sua técnica inclui movimentos de câmera audaciosos, tensão crescente e temas de voyeurismo. Foto: Divulgação
Guillermo del Toro – O cineasta mexicano nascido em 1964 combinou fantasia, horror e narrativa épica em obras como "O Labirinto do Fauno" e "O Beco do Pesadelo". Suas histórias misturam monstros e humanidade, criando mundos sombrios visualmente deslumbrantes e emocionalmente ressonantes. Foto: LucaFazPhoto/Wikimédia Commons
James Wan – Nascido em 1977, o cineasta australiano é um mestre do terror contemporâneo, responsável por franquias como "Jogos Mortais" e "Invocação do Mal". Foto: Reprodução do Instagram @creepypuppet
A direção de Wan combina sustos precisos, atmosfera tensa e narrativa visual envolvente, influenciando o terror moderno mundial. Foto: Reprodução do Instagram @creepypuppet
Jordan Peele – O diretor nova iorquino nascido em 1979 revolucionou o terror com "Corra!", "Nós" e "Não! Não Olhe!", misturando horror com crítica social. Foto: Divulgação
A abordagem psicológica e cultural do medo transformou Peele em um dos diretores mais inovadores da nova geração. Foto: Divulgação
M. Night Shyamalan – Nascido na Índia, é conhecido por "O Sexto Sentido" e "Sinais". O diretor explora suspense e terror psicológico com reviravoltas surpreendentes. Sua assinatura narrativa combina mistério, emoção e tensão, mantendo o espectador constantemente alerta. Foto: - Reprodução do Instagram @mnight
Leigh Janiak – Diretora americana emergiu como uma voz inovadora no terror contemporâneo, dirigindo a trilogia "Rua do Medo". Suas obras misturam elementos de terror adolescente, nostalgia dos anos 1990 e suspense intenso, conquistando um público jovem e fiel. Foto: Reprodução do Youtube