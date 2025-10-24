Uruguai se torna o primeiro país da América Latina a legalizar a eutanásia

Em 2007, foi o primeiro país sul-americano a legalizar uniões civis entre pessoas do mesmo gênero e a permitir a adoção homoparental. Seis anos depois, se tornou a segunda nação sul-americana a aprovar o casamento entre pessoas do mesmo gênero e o primeiro no mundo a legalizar o cultivo, venda e o consumo de cannabis. Foto: Imagem de Guillermo Aromando por Pixabay