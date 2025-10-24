Maestro João Carlos Martins recebe prêmio em Madri e anuncia nova etapa na carreira

Em 2020, um novo capítulo de superação: graças a uma luva biônica desenvolvida pelo designer Ubiratan Costa, o maestro voltou a tocar com as duas mãos durante as comemorações do aniversário de São Paulo. A cena simbolizou, mais uma vez, a marca de sua vida - a música como força maior diante de todas as limitações. Foto: Reprodução do Youtube Canal TV Folha