Galeria
Maestro João Carlos Martins recebe prêmio em Madri e anuncia nova etapa na carreira
-
Em nota oficial, a fundação espanhola explicou que “o júri reconhece sua trajetória artística excepcional, seu espírito de superação e seu compromisso com a transformação social por meio da música”. Foto: Reprodução do Youtube Canal Maestro João Carlos Martins - Oficial
-
Durante a cerimônia, o maestro reafirmou que não pretende se afastar dos palcos. “Tenho 85 anos e, ao receber o Prêmio José Manuel Martínez Martínez, sinto-me profundamente motivado a iniciar uma nova etapa da minha vida, desta vez como educador musical, e assim tentar deixar um legado através da música”, declarou. Foto: Reprodução do Youtube Canal Band News
-
Nascido em São Paulo em 25 de junho de 1940, João Carlos Gandra da Silva Martins tornou-se um dos maiores nomes da música erudita brasileira. Foto: Reprodução do Youtube Canal Maestro João Carlos Martins - Oficial
-
Pianista e maestro reconhecido internacionalmente, ele é celebrado especialmente por suas interpretações e gravações das obras de Johann Sebastian Bach. Ele é irmão do jurista Ives Gandra Martins e do pianista José Eduardo Martins. Foto: Reprodução do Youtube Canal Maestro João Carlos Martins - Oficial
-
-
Seu pai, José Martins, era um português natural de Braga que emigrou para o Brasil após uma infância difícil. Mesmo tendo perdido o polegar em um acidente de trabalho, ele manteve viva a paixão pelo piano e a transmitiu para os filhos. Foto: Reprodução do Youtube Canal Maestro João Carlos Martins - Oficial
-
João Carlos cresceu cercado por estímulos musicais. Aos oito anos, já vencia concursos interpretando Bach, e aos 11 dedicava seis horas diárias ao estudo do instrumento. Foi aluno do renomado professor russo José Kliass, radicado no Brasil, e ainda jovem conquistou o Concurso da Sociedade Brito de São Petersburgo. Foto: Reprodução do Youtube Canal Maestro João Carlos Martins - Oficial
-
O talento precoce abriu-lhe portas no exterior. Aos 18 anos, foi selecionado para o Festival Pablo Casals, onde representou as Américas e se apresentou em Washington, iniciando uma carreira internacional brilhante. Foto: Reprodução do Youtube Canal Maestro João Carlos Martins - Oficial
-
-
Aos 20 anos, estreou no Carnegie Hall, em Nova York, com o patrocínio da primeira-dama dos Estados Unidos Eleanor Roosevelt, e passou a se apresentar com grandes orquestras americanas. Foto: Reprodução do Instagram @maestrojoaocarlosmartins
-
O pianista brasileiro também foi o responsável por inaugurar o Glenn Gould Memorial, em Toronto, e gravou a obra completa de Bach para piano, consolidando sua reputação mundial. Foto: Reprodução do Instagram @maestrojoaocarlosmartins
-
Sua trajetória, porém, foi marcada por inúmeros obstáculos físicos. Em 1965, durante um jogo de futebol amador no Central Park, sofreu uma lesão grave no braço direito, que atingiu o nervo ulnar e comprometeu parte dos movimentos. Foto: Reprodução do Instagram @maestrojoaocarlosmartins
-
-
Afastado do piano, tornou-se empresário do boxeador Éder Jofre, experiência que o inspirou a lutar novamente pela recuperação. Com o tempo e muita fisioterapia, voltou a se apresentar, mas novos problemas musculares e neurológicos o obrigaram a se afastar dos palcos mais de uma vez. Foto: Reprodução do Instagram @maestrojoaocarlosmartins
-
Mesmo com limitações motoras, Martins continuou a gravar. Entre 1979 e 1985, registrou dez volumes da obra de Bach, adaptando a técnica às sequelas. Foto: Reprodução do Youtube Canal TV Folha
-
Em 1995, durante um assalto em Sófia, na Bulgária, foi golpeado na cabeça com uma barra de ferro, o que agravou as sequelas neurológicas e afetou seus movimentos e a fala. Foto: Reprodução do Youtube Canal Maestro João Carlos Martins - Oficial
-
-
Após cirurgias e reabilitação, gravou seu último álbum com as duas mãos e, mais tarde, o disco “Só para Mão Esquerda”, com peças compostas por Maurice Ravel para o pianista Paul Wittgenstein. Foto: Reprodução do Instagram @maestrojoaocarlosmartins
-
Com o tempo, também perdeu o movimento da mão esquerda por causa de uma contratura de Dupuytren. Diante da impossibilidade de continuar tocando, teve um sonho com o maestro Eleazar de Carvalho, que o inspirou a iniciar uma nova etapa como regente. Foto: Reprodução do Youtube Canal ÁUDIOS
-
Desde então, passou a memorizar integralmente cada obra - uma exigência de sua limitação física -, o que o levou a decorar milhares de páginas de partituras. Em 2004, regeu a English Chamber Orchestra, em Londres, gravando os Concertos de Brandemburgo e as Suítes Orquestrais de Bach, lançadas mundialmente. Foto: Reprodução do Youtube Canal Band Jornalismo
-
-
Em 2011, ele recebeu uma grande homenagem no carnaval paulistano. A escola de samba Vai-Vai levou à avenida o enredo “A Música Venceu”, celebrando a trajetória de superação do maestro, que desfilou regendo a bateria e viu a agremiação conquistar o título do ano. Foto: Reprodução do Youtube Canal ÁUDIOS
-
Em 2012, Martins passou por uma cirurgia cerebral que implantou eletrodos conectados a um estimulador eletrônico no peito, ajudando-o a recuperar parte dos movimentos da mão esquerda, que havia ficado atrofiada por uma década. Foto: Reprodução do Youtube Canal TV Folha
-
Em 2020, um novo capítulo de superação: graças a uma luva biônica desenvolvida pelo designer Ubiratan Costa, o maestro voltou a tocar com as duas mãos durante as comemorações do aniversário de São Paulo. A cena simbolizou, mais uma vez, a marca de sua vida - a música como força maior diante de todas as limitações. Foto: Reprodução do Youtube Canal TV Folha
-
-
A história de João Carlos Martins chegou ao cinema e à televisão. Em 2017, o filme “João, o Maestro”, dirigido por Mauro Lima, dramatizou sua vida em três fases, com interpretações de Davi Campolongo, Rodrigo Pandolfo e Alexandre Nero. Foto: