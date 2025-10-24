Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Pra quem não viu: golfinho solitário causou surpresa e foi rastreado

LA
Lance
  • Apelidado de
    Apelidado de "Delle" pelos moradores de Svendborgsund, na Dinamarca, o comportamento do animal atraiu a atenção de cientistas da University of Southern Denmark. Foto: pexels Diana
  • Entre dezembro de 2022 e fevereiro de 2023, os pesquisadores estudaram o animal isolado e colocaram um rastreador nele. O resultado foi surpreendente: foram registrados quase 11 mil sons, incluindo assobios, tons de baixa frequência e pulsos rápidos.
    Entre dezembro de 2022 e fevereiro de 2023, os pesquisadores estudaram o animal isolado e colocaram um rastreador nele. O resultado foi surpreendente: foram registrados quase 11 mil sons, incluindo assobios, tons de baixa frequência e pulsos rápidos. Foto: Hanbo Wang pexels
  • Esses pulsos rápidos, geralmente associados à agressão, revelaram um comportamento inédito: uma possível “conversa interna”, sugerindo uma tentativa de suprir a necessidade de interação social devido à solidão prolongada.
    Esses pulsos rápidos, geralmente associados à agressão, revelaram um comportamento inédito: uma possível “conversa interna”, sugerindo uma tentativa de suprir a necessidade de interação social devido à solidão prolongada. Foto: Hanson Lu Unsplash
  • Os cientistas destacam que este fenômeno é inédito em golfinhos e ainda pouco compreendido tanto em humanos quanto em animais, não havendo casos anteriores para comparação. Enquanto isso, o mistério permanece.
    Os cientistas destacam que este fenômeno é inédito em golfinhos e ainda pouco compreendido tanto em humanos quanto em animais, não havendo casos anteriores para comparação. Enquanto isso, o mistério permanece. Foto: Rudney Uezu Unsplash
  • Existem cerca de 40 espécies conhecidas de golfinhos. O mais famoso é o golfinho-roaz (ou golfinho-nariz-de-garrafa).
    Existem cerca de 40 espécies conhecidas de golfinhos. O mais famoso é o golfinho-roaz (ou golfinho-nariz-de-garrafa). Foto: Imagem de brenda-vinck por Pixabay
  • Dependendo do tipo de golfinho, ele leva o nome que reflete alguma de suas características. No caso do golfinho-nariz-de-garrafa, ele tem este nome por causa do formato do bico.
    Dependendo do tipo de golfinho, ele leva o nome que reflete alguma de suas características. No caso do golfinho-nariz-de-garrafa, ele tem este nome por causa do formato do bico. Foto: Domínio público
  • Para a captura da presa, os golfinhos contam com um sistema eficaz de ecolocalização. Eles usam um sonar natural para nadar entre obstáculos e reter a presa.
    Para a captura da presa, os golfinhos contam com um sistema eficaz de ecolocalização. Eles usam um sonar natural para nadar entre obstáculos e reter a presa. Foto: Pixabay
  • Por serem mamíferos e terem respiração pulmonar, os golfinhos precisam subir constantemente e à superfície.
    Por serem mamíferos e terem respiração pulmonar, os golfinhos precisam subir constantemente e à superfície. Foto: Imagem de Armin Forster por Pixabay
  • Os golfinhos têm um orifício para controlar a respiração. Funciona como uma válvula, que se abre quando o animal sobe para respirar e se fecha quando ele vai submergir.
    Os golfinhos têm um orifício para controlar a respiração. Funciona como uma válvula, que se abre quando o animal sobe para respirar e se fecha quando ele vai submergir. Foto: Imagem de Alexander Derevyashkin por Pixabay
  • Curiosamente, quando dormem, somente um lado do cérebro descansa. O outro fica ativo para que o animal cuide da respiração e não se afogue.
    Curiosamente, quando dormem, somente um lado do cérebro descansa. O outro fica ativo para que o animal cuide da respiração e não se afogue. Foto: Instagram @rafa mesquita
  • O tamanho médio dos golfinhos varia conforme a espécie, mas, em geral, eles medem entre 2 e 4 metros de comprimento e pesam de 150 a 650 kg.
    O tamanho médio dos golfinhos varia conforme a espécie, mas, em geral, eles medem entre 2 e 4 metros de comprimento e pesam de 150 a 650 kg. Foto: Imagem de Claudia Beer por Pixabay
  • Já espécies menores, como o golfinho-do-rio (ou boto), encontrado em rios como o Amazonas, têm em média 1,5 a 2,5 metros de comprimento e pesam entre 50 e 120 kg.
    Já espécies menores, como o golfinho-do-rio (ou boto), encontrado em rios como o Amazonas, têm em média 1,5 a 2,5 metros de comprimento e pesam entre 50 e 120 kg. Foto: Divulgação - Jose Martins Projeto Golfinho Rotador Petrobras
  • A cor varia com a idade, a localização e a temperatura. Em águas frias, o rosa nem sempre se mantém.
    A cor varia com a idade, a localização e a temperatura. Em águas frias, o rosa nem sempre se mantém. Foto: Pixabay
  • Golfinhos são passíveis de treinamento para apresentações em parques aquáticos. Na foto, uma treinadora guia dois golfinhos no Aquário do Zoológico de Barcelona, na Espanha.
    Golfinhos são passíveis de treinamento para apresentações em parques aquáticos. Na foto, uma treinadora guia dois golfinhos no Aquário do Zoológico de Barcelona, na Espanha. Foto: Aquário do Zoológico de Barcelona. wikimedia commons
  • Os golfinhos podem, até mesmo, ser treinados para brincar com objetos nas apresentações. Bolas, por exemplo.
    Os golfinhos podem, até mesmo, ser treinados para brincar com objetos nas apresentações. Bolas, por exemplo. Foto: Imagem de Christel SAGNIEZ por Pixabay
  • Os golfinhos são capazes de nadar a uma velocidade de 40 km/h. Eles se espalham por todos os mares e em alguns rios.
    Os golfinhos são capazes de nadar a uma velocidade de 40 km/h. Eles se espalham por todos os mares e em alguns rios. Foto: Imagem de 185053 por Pixabay
  • Já o boto da Amazônia costuma ser mais lento. Além disso, o boto amazônico não tem o hábito de saltar. São diferenças que os caracterizam em comparação aos outros golfinhos.
    Já o boto da Amazônia costuma ser mais lento. Além disso, o boto amazônico não tem o hábito de saltar. São diferenças que os caracterizam em comparação aos outros golfinhos. Foto: Imagem de Christel SAGNIEZ por Pixabay
  • Os golfinhos geralmente têm a capacidade de pular 5 metros acima. o nível da água. E há espetáculos em parques que exploram justamente essa habilidade como atração.
    Os golfinhos geralmente têm a capacidade de pular 5 metros acima. o nível da água. E há espetáculos em parques que exploram justamente essa habilidade como atração. Foto: Imagem de Michelle Raponi por Pixabay
  • O golfinho-nariz-de-garrafa é famoso também por ser a espécie de Flipper, da série de TV sucesso nos anos 1960, que teve inclusive um remake nos anos 1990. Vale lembrar que o golfinho do seriado morreu em 3/5/1997.
    O golfinho-nariz-de-garrafa é famoso também por ser a espécie de Flipper, da série de TV sucesso nos anos 1960, que teve inclusive um remake nos anos 1990. Vale lembrar que o golfinho do seriado morreu em 3/5/1997. Foto: Domínio público
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay