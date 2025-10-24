Galeria
Pra quem não viu: golfinho solitário causou surpresa e foi rastreado
Apelidado de "Delle" pelos moradores de Svendborgsund, na Dinamarca, o comportamento do animal atraiu a atenção de cientistas da University of Southern Denmark. Foto: pexels Diana
Entre dezembro de 2022 e fevereiro de 2023, os pesquisadores estudaram o animal isolado e colocaram um rastreador nele. O resultado foi surpreendente: foram registrados quase 11 mil sons, incluindo assobios, tons de baixa frequência e pulsos rápidos. Foto: Hanbo Wang pexels
Esses pulsos rápidos, geralmente associados à agressão, revelaram um comportamento inédito: uma possível “conversa interna”, sugerindo uma tentativa de suprir a necessidade de interação social devido à solidão prolongada. Foto: Hanson Lu Unsplash
Os cientistas destacam que este fenômeno é inédito em golfinhos e ainda pouco compreendido tanto em humanos quanto em animais, não havendo casos anteriores para comparação. Enquanto isso, o mistério permanece. Foto: Rudney Uezu Unsplash
Existem cerca de 40 espécies conhecidas de golfinhos. O mais famoso é o golfinho-roaz (ou golfinho-nariz-de-garrafa). Foto: Imagem de brenda-vinck por Pixabay
Dependendo do tipo de golfinho, ele leva o nome que reflete alguma de suas características. No caso do golfinho-nariz-de-garrafa, ele tem este nome por causa do formato do bico. Foto: Domínio público
Para a captura da presa, os golfinhos contam com um sistema eficaz de ecolocalização. Eles usam um sonar natural para nadar entre obstáculos e reter a presa. Foto: Pixabay
Por serem mamíferos e terem respiração pulmonar, os golfinhos precisam subir constantemente e à superfície. Foto: Imagem de Armin Forster por Pixabay
Os golfinhos têm um orifício para controlar a respiração. Funciona como uma válvula, que se abre quando o animal sobe para respirar e se fecha quando ele vai submergir. Foto: Imagem de Alexander Derevyashkin por Pixabay
Curiosamente, quando dormem, somente um lado do cérebro descansa. O outro fica ativo para que o animal cuide da respiração e não se afogue. Foto: Instagram @rafa mesquita
O tamanho médio dos golfinhos varia conforme a espécie, mas, em geral, eles medem entre 2 e 4 metros de comprimento e pesam de 150 a 650 kg. Foto: Imagem de Claudia Beer por Pixabay
Já espécies menores, como o golfinho-do-rio (ou boto), encontrado em rios como o Amazonas, têm em média 1,5 a 2,5 metros de comprimento e pesam entre 50 e 120 kg. Foto: Divulgação - Jose Martins Projeto Golfinho Rotador Petrobras
A cor varia com a idade, a localização e a temperatura. Em águas frias, o rosa nem sempre se mantém. Foto: Pixabay
Golfinhos são passíveis de treinamento para apresentações em parques aquáticos. Na foto, uma treinadora guia dois golfinhos no Aquário do Zoológico de Barcelona, na Espanha. Foto: Aquário do Zoológico de Barcelona. wikimedia commons
Os golfinhos podem, até mesmo, ser treinados para brincar com objetos nas apresentações. Bolas, por exemplo. Foto: Imagem de Christel SAGNIEZ por Pixabay
Os golfinhos são capazes de nadar a uma velocidade de 40 km/h. Eles se espalham por todos os mares e em alguns rios. Foto: Imagem de 185053 por Pixabay
Já o boto da Amazônia costuma ser mais lento. Além disso, o boto amazônico não tem o hábito de saltar. São diferenças que os caracterizam em comparação aos outros golfinhos. Foto: Imagem de Christel SAGNIEZ por Pixabay
Os golfinhos geralmente têm a capacidade de pular 5 metros acima. o nível da água. E há espetáculos em parques que exploram justamente essa habilidade como atração. Foto: Imagem de Michelle Raponi por Pixabay
O golfinho-nariz-de-garrafa é famoso também por ser a espécie de Flipper, da série de TV sucesso nos anos 1960, que teve inclusive um remake nos anos 1990. Vale lembrar que o golfinho do seriado morreu em 3/5/1997. Foto: Domínio público
