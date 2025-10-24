Parece até ficção, mas aconteceu de verdade: australianos entraram em guerra com emus e as aves venceram!

A certeza de que o adversÃ¡rio seria facilmente abatido transformou-se rapidamente em um vexame histÃ³rico. Muito velozes (capazes de atingir atÃ© 48 km/h), os emus surpreenderam os atiradores ao seguirem correndo mesmo apÃ³s serem alvejados. Resultado ao fim do primeiro dia: apenas uma dÃºzia de aves abatidas. Foto: Imagem de Herbert Aust por Pixabay