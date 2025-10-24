Galeria
Parece até ficção, mas aconteceu de verdade: australianos entraram em guerra com emus e as aves venceram!
-
O evento inusitado (ou grotesco, para dizer o mínimo!) aconteceu no ano de 1932. E deu o que falar, mesmo numa época ainda distante da internet. Foto: Reprodução do site spiegel
-
O conflito sui generis transcorreu no Oeste do país, quando 20 mil emus migraram atrás de alimentos. Foto: Reprodução do site spiegel
-
Nativas das áreas centrais da Austrália, as aves assemelhadas aos avestruzes invadiram as fazendas. Foto: Fikri- Wikimédia Commons
-
Os emus foram atraídos para esses locais ao identificarem neles a presença abundante de água e trigo. Foto: Imagem de Narelle Steckyj por Pixabay
-
-
Os animais promoveram uma devastaÃ§Ã£o nessas fazendas, onde havia estoque de trigo por conta de problemas econÃŽmicos advindos da Grande DepressÃ£o de 1929. Foto: DomÃnio PÃºblco
-
Os proprietÃ¡rios dessas terras eram em boa parte soldados veteranos da Primeira Guerra Mundial que foram incentivados pelo governo a plantar trigo na regiÃ£o. Foto: ReproduÃ§Ã£o do site spiegel
-
Esses fazendeiros viram-se indefesos diante da "tropa" de emus famintos e foram atrás de socorro governamental. Foto: Imagem de Nel Botha por Pixabay
-
-
O ministro da defesa George Pearce enviou às áreas tomadas pelos emus um grupamento militar a fim de dizimá-los. Foto: Domínio Público - Wikimédia Commons
-
A tropa foi a campo munida de duas metralhadoras Lewis e munição de dez mil cartuchos. Foto: Balcer - Wikimédia Commons
-
A certeza de que o adversÃ¡rio seria facilmente abatido transformou-se rapidamente em um vexame histÃ³rico. Muito velozes (capazes de atingir atÃ© 48 km/h), os emus surpreenderam os atiradores ao seguirem correndo mesmo apÃ³s serem alvejados. Resultado ao fim do primeiro dia: apenas uma dÃºzia de aves abatidas. Foto: Imagem de Herbert Aust por Pixabay
-
-
A batalha se arrastou pelos dias seguintes, com uma tentativa de emboscada malsucedida após a metralhadora falhar. A ideia era surpreender um grupo de mil emus. Foto: Domínio Públco
-
Os emus tinham sua estratégia natural. O major G.P.W. Meredith, líder da operação, relatou que os rebanhos contavam com um líder responsável por vigiar o ambiente enquanto os outros "realizam suas obras destrutivas". Em caso de sinal de perigo, as aves iniciavam fuga em massa. Foto: Reprodução do site spiegel
-
Diante desses fracassos, o destacamento decidiu recorrer a uma nova estratégia: o uso de caminhão. A investida motorizada foi um fiasco, pois o caminhão não conseguia competir em velocidade com os emus e a artilharia não demonstrou competência suficiente. Foto: Imagem de Patty Jansen por Pixabay
-
-
Após a série de derrotas para as peculiares aves de 1.80 metro de altura, Meredith e o governo capitularam. Foto: Imagem de Ernesto Velázquez por Pixabay
-
A "Grande Guerra aos emus" foi satirizada à época. Teve até ilustração de uma ave com vestes militares. Foto: JuggaloICP - Wikimédia Commons