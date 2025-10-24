Fechado para o amor: John Travolta fez voto de celibato após morte da esposa

Em setembro de 2024, John Travolta rasgou elogios a Margot Robbie e disse que é "um sonho" contracenar com ela. Mas o comentário foi profissional. E Margot é casada com Tom Ackerley desde 2016. Travolta, que também é piloto de avião, disse a Margot, numa cerimônia do Oscar, que adorou a série "Pan Am", em que ela atuava como comissária de bordo. Foto: Divulgação