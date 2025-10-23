Medo de cataclismas gera novo termo no dicionário

"Não é uma patologia, mas um fenômeno que tem a ver com essas emoções desconfortáveis, como angústia, tristeza, impotência e até raiva em relação às mudanças climáticas", destacou o coordenador do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Trauma e Estresse da PUC-RS, Christian Kristensen. Foto: Reprodução YouTube vicopoa