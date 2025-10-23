Galeria
Medo de cataclismas gera novo termo no dicionário
A Associação Americana de Psicologia (APA) introduziu o novo termo em 2017. Foto: wikimedia commons Harrison Keely
Segundo o órgão americano, o termo explica um “medo crônico de sofrer um cataclismo ambiental que ocorre ao observar o impacto, aparentemente inevitável, das mudanças climáticas”. Foto: Reprodução Twitter @belinhaah
Em 2021, o termo foi incluído no renomado dicionário de Oxford. Dois anos antes, a instituição já tinha escolhido "emergência climática" como a palavra do ano em 2019. Foto: Divulgação
No Brasil, a Academia Brasileira de Letras (ABL) já reconheceu o termo "ecoansiedade" como um nova palavra. Foto: Wolfhardt / Wikimedia Commons
Segundo a ABL, o termo representa um “estado de inquietação e angústia desencadeado pela expectativa de graves consequências das mudanças climáticas e pela percepção de impotência diante dos danos irreversíveis ao meio ambiente”. Foto: José Cruz/Agência Brasil
O medo constante de que os danos causados pelas atividades humanas ao planeta sejam irreversíveis é uma preocupação crescente. Foto: Nilmar Lage / Greenpeace / Divulgação
Segundo estudiosos, o interesse pelo tema tem aumentado também por conta de uma maior frequência de temporais e enchentes nos últimos anos. Foto: reprodução bomdia.eu
"Não é uma patologia, mas um fenômeno que tem a ver com essas emoções desconfortáveis, como angústia, tristeza, impotência e até raiva em relação às mudanças climáticas", destacou o coordenador do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Trauma e Estresse da PUC-RS, Christian Kristensen. Foto: Reprodução YouTube vicopoa
Ana Lizete Farias, psicanalista e doutora em Meio Ambiente pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), afirmou ao jornal O Globo que essa situação é "uma consequência da crise no estilo de vida coletivo" causada pelas mudanças climáticas. Foto: reprodução redes sociais
"Enquanto fator de estresse ambiental, as alterações climáticas têm o diferencial de serem uma ameaça real em curso e em desenvolvimento", disse ela. Foto: Lauro Alves/ Secom
"Não há um perfil específico entre os que são afetados por ela [ecoansiedade], porém é mais comum entre aqueles que se preocupam com as questões ambientais e que são mais suscetíveis a casos de depressão e ansiedade", explicou. Foto: Tânia Rego Agência Brasil
Especialistas no Brasil afirmam que há poucos estudos acadêmicos sobre ecoansiedade no país, mas em outros lugares o tema já vem sendo bastante explorado pela comunidade científica. Foto: Isac Nóbrega Agência Brasil Divulgação
Pesquisadores da Universidade de Bath, na Inglaterra, realizaram um dos maiores estudos já feitos sobre o tema até agora. Foram entrevistados 10 mil jovens de 16 a 25 anos em 10 países, um deles o Brasil. Foto: wikimedia commons Bärbel Miemietz
Os dados do estudo foram divulgados na revista científica "The Lancet Planetary Health" e mostraram que, entre os países analisados, 59% dos jovens estão muito ou extremamente preocupados com as mudanças climáticas. Foto: Li-An Lim Unsplash
Quando se faz um recorte apenas do Brasil, 67% dos jovens demonstraram estar muito apreensivos com a crise climática. Foto: Concresul/divulgação
Outra estatÃstica que chamou a atenÃ§Ã£o foi: 40% dos jovens disseram que resistem em ter filhos por causa das mudanÃ§as climÃ¡ticas, e 75% acham que "o futuro Ã© assustador". Foto: DivulgaÃ§Ã£o/NOAA Satellites
Os governos não estão tomando medidas suficientes para resolver o problema para 65% dos entrevistados. Foto: Ma Ti Unsplash
"Os jovens tÃªm sido mais afetados porque em geral nÃ£o possuem experiÃªncias 'de passado' sem a presenÃ§a desses eventos climÃ¡ticos extremos", enfatizou Caroline Hickman, da Universidade de Bath e da AlianÃ§a de Psicologia ClimÃ¡tica. Foto: Gerd Altmann/Pixabay
Outros estudos mostram que se envolver em ações para reduzir as mudanças climáticas pode ajudar a lidar com a ansiedade climática e melhorar o bem-estar. Foto: Markus Spiske Unsplash
