Galeria
‘Calculadora da morte’ criada por cientistas prevê tempo de vida e gera controvérsia
-
Essa é a ideia da "calculadora da morte", um projeto criado por pesquisadores da Universidade Técnica da Dinamarca (DTU), que está chamando a atenção pelas questões éticas que levanta. Foto: dancycrave1 pixabay
-
Também chamada de "life2vec", a "calculadora da morte" analisa detalhes da vida das pessoas para prever o que pode acontecer no futuro, incluindo a morte. Foto: Kenny Orr Unsplash
-
O algoritmo usa informações anônimas de milhões de pessoas na Dinamarca, coletadas pelo Instituto Nacional de Estatística do país. Foto: John Unsplash
-
O sistema funciona de maneira semelhante ao ChatGPT e usa informações como data de nascimento, educação, benefícios sociais e histórico de trabalho. Foto: Divulgação/Open AI
-
-
O estudo destaca que a vida é uma "sequência de eventos", e o algoritmo é capaz de prever com precisão o futuro com base em dados do passado e do presente. Foto: Markus Spiske Unsplash
-
A taxa de acerto do programa foi de 78% nos casos estudados. No entanto, especialistas estão preocupados com o uso comercial dessas informações em setores como seguros e serviços bancários, além do receio de que pode haver discriminação. Foto: luis gomes pexels
-
De acordo com Sune Lehmann, um dos cientistas envolvidos na pesquisa, o algoritmo poderia ser usado para prever muitos aspectos da vida humana, como saúde, fertilidade e sucesso financeiro. Foto: Priscilla Du Preez ???????? Unsplash
-
-
"Poderia prever resultados de saúde. Poderia prever a fertilidade ou a obesidade, ou talvez quem teria ou não câncer. Mas também poderia prever se você ganharia muito dinheiro", destacou Lehmann. Foto: Allef Vinicius Unsplash
-
Por outro lado, o pesquisador destaca que o projeto ainda está em fase inicial. Ainda é necessário fazer muitas análises sobre como o algoritmo afeta diferentes grupos de pessoas e quais podem ser os efeitos a longo prazo dessas previsões. Foto: Ryoji Iwata Unsplash
-
A "calculadora da morte" está gerando um debate importante sobre a responsabilidade no desenvolvimento e uso de tecnologias de previsão. Foto: Adi Goldstein Unsplash
-
-
Por um lado, é possível que grandes empresas se interessem em algoritmos semelhantes por motivos comerciais. Foto: Robert Stump Unsplash
-
Em comparação com algoritmos desenvolvidos por gigantes como Google, Apple, Facebook, Amazon e Microsoft, os cientistas falaram que "eles também podem construir modelos do mesmo tipo, mas não os tornam públicos nem falam sobre eles". Foto: wikimedia commons Tyler Lahti
-
Por outro, a prÃ³pria equipe da DTU concorda que estÃ¡ buscando uma abordagem cientÃfica aberta ao pÃºblico. Foto: wikimedia commons Finn Ã?rup Nielsen
-
-
Segundo os cientistas, a dificuldade é equilibrar os avanços tecnológicos com considerações éticas, garantindo que essas ferramentas beneficiem a sociedade sem comprometer a privacidade ou promover a discriminação. Foto: Chokniti Khongchum por Pixabay
-
Ainda assim, no meio científico, a "calculadora da morte" está sendo considerada um avanço importante na ciência de dados e inteligência artificial. Foto: pixabay
-
Isso porque, com base nos estudos iniciais, ela consegue mostrar tanto o potencial quanto os limites da tecnologia em entender a vida humana. Foto: Alex Knight/Pexels
-
-
Embora a ferramenta traga oportunidades para avanços importantes em várias áreas, as inovações ainda devem ser vistas com cautela, por conta das possíveis implicações éticas. Foto: pixabay
-
"Com uma amostra de pessoas entre 35 e 65 anos, procuramos prever com base em um período de oito anos, de 2008 a 2016, se a pessoa vai morrer nos próximos quatro anos, até 2020. O modelo faz isso muito bem, melhor do que qualquer outro algoritmo", afirmou Sune Lehmann. Foto: Jon Tyson/Unsplash