Galeria
Mais de 20 anos após inauguração em Curitiba, 1º edifício giratório do mundo está abandonado
O Edifício Suite Vollard, como é chamado, foi idealizado em 1994 e inaugurado em 2004 no bairro Mossunguê, em Curitiba. Foto: Reproduc?a?o
Com 11 andares cilíndricos, o prédio foi projetado pelo arquiteto Bruno de Franco e construído pela Moro Construções Civis Ltda. Foto: Reproduc?a?o/TV Globo
Cada andar possui um apartamento capaz de girar 360º de forma independente, movido por um motor. Foto: Reproduc?a?o/SBT
A tecnologia permite que os moradores consigam mudar a vista e o ambiente com um simples comando de voz. Foto: Reprodução
A inovação fez com que o projeto ganhasse repercussão internacional, com destaque em veículos como The New York Times, NBC e The Economist. Foto: Reproduc?a?o/TV Globo
Apesar da proposta "conceito" e da atenção mundial, o edifício não obteve sucesso comercial. Foto: Reproduc?a?o/TV Globo
As unidades, vendidas por cerca de R$ 835 mil em 2004, nunca foram habitadas. Foto: Reproduc?a?o/SBT
Pela cotação atual, um apartamento no Suite Vollard custaria aproximadamente R$ 2,5 milhões hoje em dia. Foto: Reproduc?a?o/SBT
O prédio acabou penhorado por dívidas da construtora e se encontra abandonado e deteriorado após mais de 20 anos. Foto: Reproduc?a?o/TV Globo
Os idealizadores atribuem o insucesso a fatores como o alto custo, o perfil conservador do mercado curitibano e a falta de compradores para um conceito tão ousado. Foto: Reproduc?a?o/TV Globo
"Eu acho que em São Paulo, por exemplo, caberia alguma coisa. Curitiba, não. Curitiba ainda é muito conservadora", afirmou Bruno de Franco, arquiteto que projetou o Suite Vollard. Foto: Reproduc?a?o/TV Globo
Apesar de leilões recentes e até reduções de preço, apenas uma unidade foi arrematada por R$ 849 mil. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
Em 2023, a Construtora Moro entrou em processo de recuperação judicial. Foto: Divulgação
Segundo a prefeitura de Curitiba, o Suite Vollard já não tem mais documentações e autorizações necessárias para ser habitado. Foto: Reproduc?a?o/TV Globo
Mesmo com o abandono, o edifÃcio Ã© lembrado como um sÃmbolo de inovaÃ§Ã£o arquitetÃŽnica e um marco do experimentalismo dos anos 1990. Foto: Reproduc?a?o/TV Globo
O arquiteto sugere que a conversão do edifício em um hotel poderia ser um caminho para seu renascimento. Foto: Reproduc?a?o/SBT
Apesar do fracasso com o Suite Vollard, Bruno Franco Ã© responsÃ¡vel por diversos edifÃcios marcantes em Curitiba, como o Antoni GaudÃ, o Brasil 500 e o Business Tower. Foto: Montagem/Divulgac?a?o/Topo LeilÃµes/Google Street View