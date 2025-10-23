Galeria
Onkalo: Depósito vai armazenar resíduos radioativos por 100 mil anos na Finlândia
Chamado de "Onkalo", a ideia consiste em uma espécie de depósito subterrâneo para guardar resíduos radioativos de forma segura por um período impressionante de 100 mil anos! Foto: wikimedia commons kallerna
Para se ter uma ideia, essa duração corresponde a cerca de 4 mil gerações. Foto: Aron Visuals/Unsplash
Cem mil anos atrás, por exemplo, a Terra era habitada por mamutes-lanosos, e os primeiros humanos começavam a se aventurar para além do continente africano. Foto: flickr - Thomas Quine
O local será vedado para sempre, marcando um feito inédito na gestão responsável de energia nuclear. Foto: reprodução/youtube
O complexo subterrâneo está localizado próximo à usina nuclear de Olkiluoto, na cidade de Eurajoki, que fica a cerca de 270 km da capital Helsinque. Foto: wikimedia commons/autor desconhecido
O termo Onkalo, que significa "caverna" em finlandês, não é apenas simbólico, mas reflete a ambição do empreendimento. Foto: wikimedia commons kallerna
Criado pela Posiva, empresa finlandesa especializada em gerenciamento de resíduos, o projeto consiste em uma complexa rede de túneis e câmaras escavados a 450 metros abaixo da superfície. Foto: autor desconhecido/domínio público
O depósito foi feito para suportar transformações geológicas e os efeitos do tempo por milênios. Foto: reprodução/youtube
Ao visitar o projeto antes do seu fechamento definitivo, uma jornalista da BBC relatou que o trajeto até a estação de serviço, localizada a 437 metros de profundidade, leva cerca de 15 minutos de carro. Foto: wikimedia commons kallerna
Segundo ela, em certos trechos o piso fica úmido e coberto de lama, evidenciando as condições hostis do local e pouco adequadas para a presença humana. Foto: wikimedia commons kallerna
Os resíduos nucleares serão selados em recipientes herméticos e colocados cuidadosamente em cavidades verticais. Foto: wikimedia commons kallerna
Para assegurar máxima segurança e precisão, a operação será conduzida por robôs especialmente desenvolvidos, eliminando qualquer contato direto com humanos. Foto: wikimedia commons kallerna
Essas precauções são fundamentais para isolar o material radioativo a fim de proteger o meio ambiente a longo prazo. Foto: wikimedia commons kallerna
O projeto ambicioso fortalece o compromisso da Finlândia com a sustentabilidade e já recebeu elogios da comunidade internacional por sua visão inovadora. Foto: flickr - IAEA Imagebank
O país fica localizado no norte da Europa e faz fronteira com Suécia, Noruega e Rússia. Foto: Kris por Pixabay
Por abrigar uma grande quantidade de lagos e florestas, a Finlândia ganhou o apelido de "terra dos mil lagos". Foto: wikimedia commons Ximonic (Simo Räsänen)
Sua capital, Helsinque, é uma charmosa cidade costeira que mistura modernidade com tradições nórdicas. Foto: Imagem free de Kosti Keistinen por Pixabay
Além disso, o país também é famoso por seu sistema educacional exemplar e alto índice de felicidade, liderando frequentemente rankings globais neste segmento. Foto: Imagem Free de Angelo Giordano por Pixabay
O inverno rigoroso da Finlândia é compensado pela beleza das auroras boreais e pelas longas noites de verão, marcadas pelo fenômeno do sol da meia-noite. Foto: Marco Brotto/Wikimedia Commons
A Finlândia também tem uma rica herança cultural, com as tradições dos sámi, o povo indígena do norte da Escandinávia, e uma paixão nacional pela sauna. Foto: site finland.fi
O país é uma democracia parlamentar e membro da União Europeia desde 1995. Também é reconhecida por sua política de igualdade e sustentabilidade. Foto: Tapio Haaja por Pixabay