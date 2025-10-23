Assine
Onkalo: Depósito vai armazenar resíduos radioativos por 100 mil anos na Finlândia

LA
Lance
  • Chamado de
    Chamado de "Onkalo", a ideia consiste em uma espécie de depósito subterrâneo para guardar resíduos radioativos de forma segura por um período impressionante de 100 mil anos! Foto: wikimedia commons kallerna
  • Para se ter uma ideia, essa duração corresponde a cerca de 4 mil gerações.
    Para se ter uma ideia, essa duração corresponde a cerca de 4 mil gerações. Foto: Aron Visuals/Unsplash
  • Cem mil anos atrás, por exemplo, a Terra era habitada por mamutes-lanosos, e os primeiros humanos começavam a se aventurar para além do continente africano.
    Cem mil anos atrás, por exemplo, a Terra era habitada por mamutes-lanosos, e os primeiros humanos começavam a se aventurar para além do continente africano. Foto: flickr - Thomas Quine
  • O local será vedado para sempre, marcando um feito inédito na gestão responsável de energia nuclear.
    O local será vedado para sempre, marcando um feito inédito na gestão responsável de energia nuclear. Foto: reprodução/youtube
  • O complexo subterrâneo está localizado próximo à usina nuclear de Olkiluoto, na cidade de Eurajoki, que fica a cerca de 270 km da capital Helsinque.
    O complexo subterrâneo está localizado próximo à usina nuclear de Olkiluoto, na cidade de Eurajoki, que fica a cerca de 270 km da capital Helsinque. Foto: wikimedia commons/autor desconhecido
  • O termo Onkalo, que significa
    O termo Onkalo, que significa "caverna" em finlandês, não é apenas simbólico, mas reflete a ambição do empreendimento. Foto: wikimedia commons kallerna
  • Criado pela Posiva, empresa finlandesa especializada em gerenciamento de resíduos, o projeto consiste em uma complexa rede de túneis e câmaras escavados a 450 metros abaixo da superfície.
    Criado pela Posiva, empresa finlandesa especializada em gerenciamento de resíduos, o projeto consiste em uma complexa rede de túneis e câmaras escavados a 450 metros abaixo da superfície. Foto: autor desconhecido/domínio público
  • O depósito foi feito para suportar transformações geológicas e os efeitos do tempo por milênios.
    O depósito foi feito para suportar transformações geológicas e os efeitos do tempo por milênios. Foto: reprodução/youtube
  • Ao visitar o projeto antes do seu fechamento definitivo, uma jornalista da BBC relatou que o trajeto até a estação de serviço, localizada a 437 metros de profundidade, leva cerca de 15 minutos de carro.
    Ao visitar o projeto antes do seu fechamento definitivo, uma jornalista da BBC relatou que o trajeto até a estação de serviço, localizada a 437 metros de profundidade, leva cerca de 15 minutos de carro. Foto: wikimedia commons kallerna
  Durante o percurso pelo túnel de 4,5 quilômetros, a repórter destacou as paredes formadas por rocha sólida e a iluminação escassa do ambiente.
    Durante o percurso pelo túnel de 4,5 quilômetros, a repórter destacou as paredes formadas por rocha sólida e a iluminação escassa do ambiente. Foto: wikimedia commons kallerna
  • Segundo ela, em certos trechos o piso fica úmido e coberto de lama, evidenciando as condições hostis do local e pouco adequadas para a presença humana.
    Segundo ela, em certos trechos o piso fica úmido e coberto de lama, evidenciando as condições hostis do local e pouco adequadas para a presença humana. Foto: wikimedia commons kallerna
  • Os resíduos nucleares serão selados em recipientes herméticos e colocados cuidadosamente em cavidades verticais.
    Os resíduos nucleares serão selados em recipientes herméticos e colocados cuidadosamente em cavidades verticais. Foto: wikimedia commons kallerna
  • Para assegurar máxima segurança e precisão, a operação será conduzida por robôs especialmente desenvolvidos, eliminando qualquer contato direto com humanos.
    Para assegurar máxima segurança e precisão, a operação será conduzida por robôs especialmente desenvolvidos, eliminando qualquer contato direto com humanos. Foto: wikimedia commons kallerna
  • Essas precauções são fundamentais para isolar o material radioativo a fim de proteger o meio ambiente a longo prazo.
    Essas precauções são fundamentais para isolar o material radioativo a fim de proteger o meio ambiente a longo prazo. Foto: wikimedia commons kallerna
  • O projeto ambicioso fortalece o compromisso da Finlândia com a sustentabilidade e já recebeu elogios da comunidade internacional por sua visão inovadora.
    O projeto ambicioso fortalece o compromisso da Finlândia com a sustentabilidade e já recebeu elogios da comunidade internacional por sua visão inovadora. Foto: flickr - IAEA Imagebank
  Com 5,5 milhões de habitantes, a Finlândia é conhecida por suas paisagens deslumbrantes e qualidade de vida elevada.
    Com 5,5 milhões de habitantes, a Finlândia é conhecida por suas paisagens deslumbrantes e qualidade de vida elevada. Foto: Maria_Domnina/Pixabay
  • O país fica localizado no norte da Europa e faz fronteira com Suécia, Noruega e Rússia.
    O país fica localizado no norte da Europa e faz fronteira com Suécia, Noruega e Rússia. Foto: Kris por Pixabay
  • Por abrigar uma grande quantidade de lagos e florestas, a Finlândia ganhou o apelido de
    Por abrigar uma grande quantidade de lagos e florestas, a Finlândia ganhou o apelido de "terra dos mil lagos". Foto: wikimedia commons Ximonic (Simo Räsänen)
  • Sua capital, Helsinque, é uma charmosa cidade costeira que mistura modernidade com tradições nórdicas.
    Sua capital, Helsinque, é uma charmosa cidade costeira que mistura modernidade com tradições nórdicas. Foto: Imagem free de Kosti Keistinen por Pixabay
  • Além disso, o país também é famoso por seu sistema educacional exemplar e alto índice de felicidade, liderando frequentemente rankings globais neste segmento.
    Além disso, o país também é famoso por seu sistema educacional exemplar e alto índice de felicidade, liderando frequentemente rankings globais neste segmento. Foto: Imagem Free de Angelo Giordano por Pixabay
  • O inverno rigoroso da Finlândia é compensado pela beleza das auroras boreais e pelas longas noites de verão, marcadas pelo fenômeno do sol da meia-noite.
    O inverno rigoroso da Finlândia é compensado pela beleza das auroras boreais e pelas longas noites de verão, marcadas pelo fenômeno do sol da meia-noite. Foto: Marco Brotto/Wikimedia Commons
  • A Finlândia também tem uma rica herança cultural, com as tradições dos sámi, o povo indígena do norte da Escandinávia, e uma paixão nacional pela sauna.
    A Finlândia também tem uma rica herança cultural, com as tradições dos sámi, o povo indígena do norte da Escandinávia, e uma paixão nacional pela sauna. Foto: site finland.fi
  • O país é uma democracia parlamentar e membro da União Europeia desde 1995. Também é reconhecida por sua política de igualdade e sustentabilidade.
    O país é uma democracia parlamentar e membro da União Europeia desde 1995. Também é reconhecida por sua política de igualdade e sustentabilidade. Foto: Tapio Haaja por Pixabay
