Galeria
Saiba por que casas de madeira são comuns nos EUA; riscos e vantagens
A construção de casas de madeira tem raízes profundas em regiões com florestas abundantes, como o norte da Europa, Ásia e América do Norte. Foto: wikimedia commons patano
Quando os colonizadores europeus chegaram na América do Norte, por exemplo, a madeira era um recurso abundante e permitia erguer moradias rapidamente. Foto: Divulgação
Comparada ao tijolo e ao cimento, a madeira acelera o processo de construção, tornando tudo mais eficiente. Foto: Imagem Ralph Pixabay
Com o tempo, as técnicas evoluíram, dando origem a métodos mais sofisticados, como o log cabin (cabana de toras - foto) e o timber framing (estrutura de madeira encaixada). Foto: wikimedia commons/Rdsmith4
Madeira é barata e acessível: Os Estados Unidos têm vastas áreas florestais, o que torna a madeira um material fácil de encontrar e relativamente barato. Foto: Maarten Brand/Pixabay
Para se ter uma ideia, só em 2019, foram desmatados cerca de 3 milhões de hectares de floresta no país, uma área equivalente ao estado de Maryland. Foto: David Hertle/Unsplash
No Japão, a madeira foi um material essencial na arquitetura tradicional (casas "minka"), sendo usada em templos e casas devido à sua resistência a terremotos. Foto: Minka House, Kew Gardens #2 by Robert Lamb
Estilo de vida: Outro motivo por trás das construções de madeira é que, por se mudarem muitas vezes ao longo da vida, os americanos "exigem" que as construções sejam rápidas e acessíveis. Foto: Callum Hill/Unsplash
Nesse caso, a madeira é ideal, pois permite que as pessoas personalizem suas casas mesmo sem ter mão de obra altamente especializada. Foto: Imagem Freepik
Além disso, casas de madeira têm vantagens financeiras: os impostos são menores, já que o custo de construção é mais baixo e o valor da propriedade é menor. Foto: Aubrey Odom/Unsplash
Segurança contra desastres naturais: Embora a madeira seja vulnerável ao fogo, as casas de madeira tem vantagens em outras situações. Foto: Aubrey Odom/Unsplash
Em regiões dos Estados Unidos onde ocorrem terremotos de baixa intensidade e tornados fracos, as casas de madeira oferecem mais flexibilidade estrutural, resistindo melhor aos impactos. Foto: ErikaWittlieb/ Pixabay
Além disso, muitas dessas casas possuem porões de tijolos ou concreto, que servem como abrigo. Foto: Cesar Andriola/Unsplash
Por outro lado, casas de madeira exigem tratamentos regulares para evitar problemas como apodrecimento, cupins e fungos. Foto: Pexelxs/Pixabay
Em locais muito úmidos, a madeira pode apodrecer ou deformar sem a devida proteção. Foto: Curtis Adams/Pexelxs
A escolha da madeira depende da região, do clima e do propósito da construção. Algumas das madeiras mais utilizadas incluem: pinho; cedro; carvalho; eucalipto; e ipê. Foto: Wirestock/Freepik
Especialistas apontam que os incêndios em Los Angeles não podem ser atribuídos apenas ao uso da madeira na construção. Foto: reprodução/tv globo
Segundo o espanhol Joaquín Ramírez, diretor da empresa de tecnologia Technosylva, o problema está nas construções antigas, construídas entre as décadas de 1940 e 1960, que não possuíam tratamentos modernos contra o fogo. Foto: Curtis Adams/Pexels
Ele também explica que, desde 2007, novas técnicas tornaram as construções de madeira mais seguras. Foto: Imagem Pixabay