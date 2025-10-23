Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Marcas de refrigerante que ‘sumiram’ no Brasil

LA
Lance
  • O Flipar conta a seguir o que aconteceu com alguns desses rótulos de bebidas não alcoólicas gaseificadas que já foram populares.
    O Flipar conta a seguir o que aconteceu com alguns desses rótulos de bebidas não alcoólicas gaseificadas que já foram populares. Foto: Reprodução Redes Socias
  • Crush foi um refrigerante criado na Califórnia e produzido no Brasil por diferentes empresas, chegando a ter grande alcance nacional. Durante décadas, foi a principal concorrente da Fanta, destacando-se pelo sabor de laranja e pela forte presença nos anos 1980.
    Crush foi um refrigerante criado na Califórnia e produzido no Brasil por diferentes empresas, chegando a ter grande alcance nacional. Durante décadas, foi a principal concorrente da Fanta, destacando-se pelo sabor de laranja e pela forte presença nos anos 1980. Foto: Foto de Erik Mclean na Unsplash
  • A produção brasileira foi encerrada nos anos 1990, quando as licenças locais deixaram de ser renovadas. Desde então, a marca deixou de ter fabricação regular no país, embora continue ativa em outros mercados, como EUA e Canadá.
    A produção brasileira foi encerrada nos anos 1990, quando as licenças locais deixaram de ser renovadas. Desde então, a marca deixou de ter fabricação regular no país, embora continue ativa em outros mercados, como EUA e Canadá. Foto: Flickr varejoness
  • No início dos anos 2010, a Coca-Cola Norsa relançou a Crush de forma limitada no Nordeste, em sabores regionais como cajuína. A iniciativa, porém, durou pouco, e o refrigerante voltou a desaparecer das prateleiras brasileiras.
    No início dos anos 2010, a Coca-Cola Norsa relançou a Crush de forma limitada no Nordeste, em sabores regionais como cajuína. A iniciativa, porém, durou pouco, e o refrigerante voltou a desaparecer das prateleiras brasileiras. Foto: Reprodução das Redes Sociais
  • Lançado em 1979 pela Coca-Cola Company, o Guaraná Taí surgiu para substituir a antiga versão de guaraná da Fanta. O refrigerante conquistou popularidade nacional nos anos 1980, sendo lembrado por seu sabor leve e campanhas publicitárias marcantes.
    Lançado em 1979 pela Coca-Cola Company, o Guaraná Taí surgiu para substituir a antiga versão de guaraná da Fanta. O refrigerante conquistou popularidade nacional nos anos 1980, sendo lembrado por seu sabor leve e campanhas publicitárias marcantes. Foto: - Reprodução Redes Socias
  • Com o tempo, a marca perdeu espaço para concorrentes e deixou de ter distribuição em todo o país. Hoje, o Taí ainda é produzido de forma limitada, com presença concentrada principalmente nos estados do Sudeste e em algumas regiões do Sul.
    Com o tempo, a marca perdeu espaço para concorrentes e deixou de ter distribuição em todo o país. Hoje, o Taí ainda é produzido de forma limitada, com presença concentrada principalmente nos estados do Sudeste e em algumas regiões do Sul. Foto: - Reprodução Redes Socias
  • O Gini é um refrigerante de limão criado na França e conhecido por seu sabor semelhante ao de uma limonada gaseificada. Tornou-se popular em alguns mercados internacionais, especialmente na Europa, sob a marca Orangina Suntory.
    O Gini é um refrigerante de limão criado na França e conhecido por seu sabor semelhante ao de uma limonada gaseificada. Tornou-se popular em alguns mercados internacionais, especialmente na Europa, sob a marca Orangina Suntory. Foto: Reprodução Redes Socias
  • No Brasil, teve presença limitada e desapareceu do mercado nas décadas finais do século XX. Atualmente, o Gini continua sendo vendido em países como França e Bélgica, mas não há produção ou distribuição regular no país.
    No Brasil, teve presença limitada e desapareceu do mercado nas décadas finais do século XX. Atualmente, o Gini continua sendo vendido em países como França e Bélgica, mas não há produção ou distribuição regular no país. Foto: Reprodução Redes Socias
  • O Grapette chegou ao Brasil em 1948 por meio da Companhia de Refrigerantes Guanabara, no Rio de Janeiro, sendo um dos primeiros refrigerantes de uva no país
    O Grapette chegou ao Brasil em 1948 por meio da Companhia de Refrigerantes Guanabara, no Rio de Janeiro, sendo um dos primeiros refrigerantes de uva no país Foto: Reprodução Redes Socias
  • O slogan “Quem bebe Grapette repete!” ficou muito popular entre os brasileiros nos anos 60/70.
    O slogan “Quem bebe Grapette repete!” ficou muito popular entre os brasileiros nos anos 60/70. Foto: Reprodução Redes Socias
  • A marca ainda continua em circulação, com variantes como uva verde e framboesa em alguns estados, embora não com a mesma presença nacional de antes
    A marca ainda continua em circulação, com variantes como uva verde e framboesa em alguns estados, embora não com a mesma presença nacional de antes Foto: Reprodução Redes Socias
  • O 7UP, marca internacional de refrigerante sabor limão, teve alguma distribuição no Brasil, mas não obteve boa aceitação e teve sua produção encerrada no país por volta de 1997
    O 7UP, marca internacional de refrigerante sabor limão, teve alguma distribuição no Brasil, mas não obteve boa aceitação e teve sua produção encerrada no país por volta de 1997 Foto: Reprodução Redes Socias
  • Posteriormente, a fórmula simplificada foi utilizada para lançar a bebida H2OH! pela AmBev no Brasil, em substituição à 7UP.
    Posteriormente, a fórmula simplificada foi utilizada para lançar a bebida H2OH! pela AmBev no Brasil, em substituição à 7UP. Foto: Reprodução Divulgação 7Up
  • Produzida pela PepsiCo, Mirinda sabor laranja foi comercializada no Brasil entre cerca de 1996 e 1998.
    Produzida pela PepsiCo, Mirinda sabor laranja foi comercializada no Brasil entre cerca de 1996 e 1998. Foto: Reprodução Redes Socias
  • A marca foi retirada gradualmente do mercado para dar espaço à marca Sukita
    A marca foi retirada gradualmente do mercado para dar espaço à marca Sukita Foto: Vis M/Wikimedia Commons
  • LanÃ§ado em 1977 pela Companhia Antarctica Paulista, teve grande popularidade nos anos 80 como refrigerante de sabor laranja.
    LanÃ§ado em 1977 pela Companhia Antarctica Paulista, teve grande popularidade nos anos 80 como refrigerante de sabor laranja. Foto: - ReproduÃ§Ã£o Redes Socias
  • Com a fusão da Antarctica e da Companhia Cervejaria?Brahma que gerou a AmBev no ano 2000, a marca Pop Laranja foi descontinuada para favorecer outras marcas no portfólio
    Com a fusão da Antarctica e da Companhia Cervejaria?Brahma que gerou a AmBev no ano 2000, a marca Pop Laranja foi descontinuada para favorecer outras marcas no portfólio Foto: Reprodução Redes Socias
  • A Dolly foi um refrigerante brasileiro lançado em 1987 que chegou a ter forte presença no mercado de São Paulo, com grande visibilidade e o mascote “Dollynho”
    A Dolly foi um refrigerante brasileiro lançado em 1987 que chegou a ter forte presença no mercado de São Paulo, com grande visibilidade e o mascote “Dollynho” Foto: Divulgação
  • Porém, a marca enfrentou graves problemas judiciais e de imagem, o que fez com que gradualmente desaparecesse das prateleiras e deixasse de ter distribuição massiva.
    Porém, a marca enfrentou graves problemas judiciais e de imagem, o que fez com que gradualmente desaparecesse das prateleiras e deixasse de ter distribuição massiva. Foto: Divulgação
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay