Saiba como funciona o jato d’água gigante que virou cartão-postal da Suíça

Apenas em dois casos, as bombas são desligadas. Em caso de vento forte, o Jet d’eau é paralisado assim que as primeiras gotas atinjam os barcos ou os cais. Além de quando as temperaturas chegam perto de 0 °C, para que os cais não fiquem molhados ou se transforme em uma pista de gelo. Foto: Imagem de ?Christel? por Pixabay