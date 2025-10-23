Galeria
Truques indecifráveis: os grandes ilusionistas da História
Veja os maiores nomes do ilusionismo no mundo, em toda a história. Foto: Imagem de Manfred Antranias Zimmer por Pixabay
HARRY HOUDINI - O homem que é sinônimo de ousadia no ilusionismo, um dos mais emblemáticos de todos os tempos. Húngaro, nascido em 1874, migrou para os EtamarizUA e era mestre em fugas, soltando-se de caixas fechadas com cadeado. Foto: Public Domain
FU-MANCHU - Nascido David Tobias Bamberg, era britânico e dominava vários truques. O mais famoso era As Sombras Chinesas, em que ele usava as mãos para fazer figuras nas sombras. Foto: - dominio publico wkimedia commons
DAVID BLAINE - Americano, nascido em 4/4/1973, ele se projetou nos anos 1990, sua especialidade é a resistência: já foi "queimado", colocado em bloco de gelo e submerso em aquário. Foto: Reprodução Instagram
DAVID COPPERFIELD - Americano, nascido em 16/9/1956, mágico desde adolescente, tornou-se o mais famoso do mundo nos anos 1990, 11 vezes no Livro dos Recordes e com 21 prêmios Emmy. Já fez a Estátua da Liberdade desaparecer e depois reaparecer sobre o Grand Canyon e também atravessando a Muralha da China. Foto: Homer Liwag wikimedia commons
Uma curiosidade: Em 2018, David Copperfield foi obrigado pela Justiça a revelar o segredo de um truque porque um participante moveu processo alegando ter se ferido. No número, pessoas da plateia reapareciam no fundo do palco. Copperfield revelou que, após as cortinas caírem, elas eram conduzidas por passagens secretas. Foto: Homer Liwag wikimedia commons
JASPER MASKELYNE - O britânico usou o ilusionismo para criar um exército falso, com tanques e quartéis, durante a II Guerra Mundial. Apelidado de Mago da Guerra, ele conseguiu enganar nazistas com truques, a ponto de afastar os inimigos. Morreu em 1973, aos 70 anos. Foto: - public domain Wikimedia Commons
CRISS ANGEL - Americano, nascido em 19/12/1967, é especialista em truques de levitação . Conseguiu dar a impressão de que andava sobre a água, flutuava sobre dois prédios e até se cortava ao meio. Premiado, foi eleito 6 vezes o Mágico do Ano. Foto: Reprodução Instagram
DAI VERNON - Único mágico cujo truque Houdini não conseguiu desvendar. O húngaro disse que conseguiria descobrir a magia olhando 3 vezes para a apresentação. Mas, com o truque da carta no baralho de Dai, ele não conseguiu perceber nada. Foto: Dominio Publico/Los Angeles Herald Examiner
SIEGFRIED FISCHBACHER - Ficou conhecido por um grave acidente: ao colocar a cabeça na boca de um tigre, foi mordido no pescoço e perdeu muito sangue. Mas sobreviveu. Ele sempre se apresentava com tigres e leões. Foto: Carol M. Highsmith/Library of Congress/Public Domain
URI GELLER - Ficou famoso nos anos 1970 e 1980 por dobrar colheres com o poder da mente. E ele se apresentava na TV ensinando as pessoas a fazerem o mesmo. Foto: Reprodução Instagram
TAMARIZ - Especialista em mágicas com cartas. Recebeu prêmios por suas criações e escreveu livros sobre o assunto. Foto: Reprodução de TV
HERBERT BECKER - Nascido em 15/2/1958 nos EUA, também atuou como dublê. Foi considerado o melhor mágico americano dos anos 1970 e fez programas de TV. Foto: Reprodução de TV
PENN E TELLER - Dupla americana de sucesso nos anos 1980, se diferenciava porque, às vezes, explicava o truque à plateia. Penn nasceu em 1955; Teller em 1948. Foto: pennandteller.com
INÉS, A MAGA - Especialista em fazer truques perto das pessoas, desafiando a descobrirem o segredo. sa cartas, moedas, anéis e vários objetos pequenos que possam ser vistos de perto pelo público Foto: Reprodução Instagram
KIO - Emil Teodórovich Girshfeld Renard é russo e ficou conhecido transformando mulheres em leões e fazendo pianos flutuarem. Trabalhou como ator em teatro de miniaturas e em circo antes de ser ilusionista. Foto: - wikipedia - dominio publico
YUNKE- Expert em surpresas. Em 2018 ele foi chamado para se apresentar antes do jogo do time de futebol Villarreal. Ao final, Yunke fez surgir o jogador Cazorla de dentro de um tubo que posteriormente estava vazio. Foto: Reprodução Instagram
PAULINO GIL - Seu show conta a história de Chequin, um viajante que acaba de chegar a um hotel. E ele cria situações de ilusão a partir daí. Foto: Reprodução Instagram
JORGE BLASS - Além de mágico, ficou famoso por ser ator. Espanhol, nascido em 1980, fez apresentações em televisão. Foto: Reprodução Instagram
HECTOR MANCHA - O espanhol foi campeão mundial de magia em 2015. Gosta de truques com relógios, carteiras, objetos simples, e de fazer os ingressos de seu show sumirem e reaparecerem. Foto: Reprodução Instagram
DERREN BROWN - Nascido na Inglaterra em 27/2/1971, ficou famoso a partir de 2010, quando uma série de TV levou seu nome. já conseguiu acertar o resultado da loteria e, surpreendentemente, convenceu um homem a cometer um assalto dentro de um avião. Foto: Reprodução Instagram
LANCE BURTON - Americano, nascido em 10/3/1960, é um mágico de sucesso em Las Vegas. Dedicado ao ilusionismo desde criança. Foto: Divulgação www.lanceburton.com
HOWARD THURSTON - Americano, nasceu em 1869 e morreu em 1936. Um dos maiores do século 20. Certa vez, ocupou 8 vagões em um trem para conseguir transportar todos seus materiais das apresentações. Foto: - Autor Desconhecido/Dominio Publico
MISTER M - Nascido em 14/6/1956, Leonard Montano, conhecido no Brasil como MIster M e em Portugal como Mágico da Máscara, notabilizou-se por revelar truques do ilusionismo. Foto: Divulgação TV Globo