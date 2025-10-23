Galeria
Com parceiro incompatível, Mariana Rios luta para engravidar: “Chorando de dor”
Após se submeter a um procedimento de congelamento de óvulos, ela revelou que sentiu fortes dores na barriga que a levaram a um hospital. Foto: Reprodução do Instagram @marianarios
Mariana contou que, após receber estímulo hormonal que gerou vários óvulos, foi aconselhada pelos médicos a permanecer em repouso e evitar exercícios. Foto: Reprodução do Instagram @marianarios
Porém, ela relatou ter acordado dias depois com uma intensa dor abdominal que “nunca tinha sentido”. Foto: Divulgação
“Mas foi um choro que a lágrima escorria, eu não tinha fôlego. Eu não conseguia respirar. Era uma dor abdominal muito grande, que eu não me mexia”, explicou. Foto: Reprodução / YouTube
No hospital, os médicos identificaram que Mariana sofreu uma torção no ovário, condição em que o órgão incha e gira, podendo até ser privado de circulação sanguínea. Foto: Reprodução do Instagram @marianarios
“O meu ovário, de tão estimulado por conta dos hormônios, de tão inchado, ele torceu. Isso que aconteceu é muito preocupante”, detalhou. A atriz não precisou passar por cirurgia porque o quadro se estabilizou. Foto: Reprodução/Instagram
Semanas antes, Mariana Rios havia revelado que ela e seu namorado, João Luiz Diniz D’Avila, descobriram ter incompatibilidade genética, o que vinha impedindo uma gravidez. Foto: Reprodução do Instagram @marianarios
A revelação da atriz de 39 anos foi feita em participação no podcast “Grande Surto”, apresentado por Fernanda Paes Leme. Foto: Reprodução do Instagram @grande.surto
A identificação da incompatibilidade genética do casal ocorreu durante testes com embriões gerados no processo de fertilização in vitro. Foto: Divulgação
Os testes nos embriões que seriam implantados mostraram que Mariana Rios e João Luiz Diniz D’Avila são portadores do mesmo gene recessivo. Foto: Imagem Freepik
Esse fenômeno raro acontece quando os parceiros têm genes recessivos que, caso combinados, aumentam os riscos de problemas genéticos nos embriões. Foto: Imagem Freepik
No dia 23/04, Mariana Rios compartilhou vídeo no Instagram com desabafo sobre as dificuldades para engravidar. Foto: Divulgação
“Hoje eu vou me dar o direito de ficar assim, mas amanhã eu vou acordar melhor”, declarou a atriz, que não conseguiu conter as lágrimas. Foto: Reprodução/Instagram
O vídeo fez parte do programa “Basta Sentir a Maternidade”, projeto criado por Mariana Rios para mulheres que tentam engravidar. Foto: Reprodução/Instagram
Mariana Rios Botelho nasceu no dia 04/07/1985 em Araxá, no interior de Minas Gerais. Ela é atriz, apresentadora, escritora e cantora. Foto: Reprodução do Instagram @marianarios
Ela despontou na televisão com trabalho na série “Malhação”, da Rede Globo, entre 2007 e 2009, com a personagem Yasmin. Foto: Divulgação
Mariana Rios já desempenhou diversos papéis destacados em novelas da Globo, como em “Araguaia”, de 2010, “Salve Jorge”, em 2012, e “Além do Horizonte”, de 2013. Foto: Divulgação
Ela também mantém uma carreira de cantora e já apresentou programas como o “Superbonita” e “Se Arrume Comigo”, ambos no GNT. Foto: Divulgação
Ela foi noiva do cantor Di Ferrero, mas a relação foi desfeita em 2013. Ela também namorou Patrick Bulus, Ivens Neto, Romulo Holsback e Lucas Kalil Aluani. Foto: Reprodução / Youtube Canal PhocusTV
Mariana Rios namora o economista João Luiz Diniz D’Avila, conhecido como Juca Diniz, desde setembro de 2023. Foto: Reprodução do Instagram @marianarios