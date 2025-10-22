Galeria
Já viu ovo com gema branca? A explicação é curiosa
Muita gente achou que o vídeo era fake. O narrador dizia: "Alguma vez vocês já viram isso? É um ovo branco, a gema é branca, e ele está fazendo omelete branco. Curioso. Não parece tão apetitoso assim" Foto: Reprodução de vídeo redes sociais
Mas o vídeo é verdadeiro e tem explicação. A coluna Fato ou Fake do G1 verificou que o próprio restaurante chamado Izakaya Maki explica o item do menu que ficou popular. Foto: Omelete.com ovos com gema branca no restaurante restaurante chamado Izakaya Maki no Japão
É o Izakaya Odashi, descrito como um dashimaki branco puro de sabor refinado e textura fofa. Foto: Reprodução de vídeo redes sociais
E a explicação é a seguinte: as galinhas da região são alimentadas com arroz e é por isso que os ovos acabam ficando com as gemas brancas Foto: Reprodução de redes sociais
A tonalidade da gema, portanto, depende da alimentação da galinha. E as gemas brancas renderam, junto com a clara, um quitute que faz sucesso por lá. Foto: Reprodução de redes sociais
Um dos alimentos mais nutritivos do mundo, o ovo é extremamente rico em proteína e o queridinho das pessoas que praticam atividades físicas, inclusive dos atletas. Entenda os benefícios para a saúde que esse alimento traz e os tipos de ovos que existem. Foto: Pixabay
De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), o ovo é o segundo melhor alimento e perde apenas para o leite materno. Foto: Divulgação
Rico em proteínas e nutrientes, ele ajuda no combate à anemia, no controle glicêmico e até na prevenção do envelhecimento precoce. Foto: Engin Akyurt por Pixabay
Você pode encontrar ovos que variam em tamanho, cor, técnicas de criação das aves e até mesmo nos benefícios à saúde. Foto: Imagem gerada por i.a
O ovo é rico em proteínas e gorduras, mas tem poucos carboidratos e poucas calorias. Isso ajuda a prolongar a sensação de saciedade e a reduzir a ingestão calórica. Foto: freepik timolina
A gema de ovo é rica em colina, um nutriente que faz parte do complexo B de vitaminas. Ela é importante para a saúde do cérebro e do sistema nervoso. Foto: - Dominio Publico/hippopx.com
A colina Ã© fundamental para a formaÃ§Ã£o da memÃ³ria, concentraÃ§Ã£o e saÃºde celular. Ela ajuda na sÃntese de fosfolÃpidos, que compÃµem as membranas celulares, e tambÃ©m da acetilcolina, um neurotransmissor. Foto: Imagem de congerdesign por Pixabay
O ovo contém luteína e zeaxantina, carotenoides antioxidantes que ajudam a prevenir doenças oculares. Além disso, o consumo moderado de ovo pode ajudar a melhorar o colesterol bom (HDL). Foto: Divulgação
O ovo ajuda a controlar a glicemia, pois tem poucos carboidratos e contribui para o aumento da massa muscular, pois é rico em proteínas. Foto: Imagem Freepik
AlÃ©m disso, auxilia na perda de peso, pois ajuda a aumentar a sensaÃ§Ã£o de saciedade .Esse alimento melhora o sistema imunolÃ³gico, pois Ã© rico em antioxidantes e ajuda a reduzir o colesterol ruim e a aumentar o colesterol bom. Foto: Imagem de Total Shape por Pixabay
Ele também mantém a saúde dos ossos e dos dentes, pois contém cálcio e fósforo e contribui para a saúde ocular, pois contém luteína e zeaxantina. Foto:
O ovo é um produto que facilmente pode gerar inúmeras receitas diferentes. Entre elas, mexido, omelete, pochê, assim como aparecer como acompanhamento em sanduíches. Foto: Nemoel Nemo por Pixabay
O ovo pode ser consumido de várias formas, como cozido, frito, mexido, entre outros. Ele também pode ser usado na preparação de bolos, biscoitos, pães, suflês, crepes e ensopados. Foto: Pixabay/Eisenmenger
Recentemente, o consumo de ovos ganhou um polêmica com a entrada da modelo Gracyanne Barbosa no BBB25. Afinal, a ex-esposa do cantor Belo afirmou que consome 40 ovos por dia para manter o corpo voltado ao mundo do fisiculturismo. Foto: Divulgação/Globo
Quando alguém come 40 ovos em um dia, está consumindo cerca de 240 gramas de proteína. A dieta funciona bem no caso de quem busca um alto rendimento. Foto: Imagem de Thomas por Pixabay
No entanto, comer tanta proteína assim, para uma pessoa comum e que nem malha tanto assim, não é uma recomendação saudável. Isso porque 40 ovos dão 8.000 miligramas de colesterol extra ao dia. Esse hábito pode sobrecarregar os rins. Foto: Peggychoucair por Pixabay
Em relação aos tipos de ovos, existem os de granja, que são os mais comuns dos supermercados. Eles são fontes de antioxidantes, proteínas de alta qualidade e vitaminas minerais. Foto: Pixabay/Alexas_Fotos
Os ovos caipiras, por sua vez, tem uma gema que possui uma coloração amarela mais intensa, já a casca tende a ser branca, vermelha e azulada. Ele é uma fonte de proteína e auxilia na produção de músculos, aumentando a saciedade, ajudando na perda de peso. Foto:
Cabe salientar que as galinhas caipiras são criadas em sítio, de forma mais natural, sem gaiolas e com uma alimentação balanceada. Diferente das aves dos ovos de granja, que são criadas de forma mais convencional. Foto: Reprodução/Facebook
Rico em ácidos graxos, que são essenciais para o sistema nervoso, o ovo de codorna ajuda na prevenção de doenças neurodegenerativas. Ele também aumenta a massa muscular, fortalece a imunidade e os ossos. Foto: Imagem de Karyna Panchenko por Pixabay
Os nutricionistas indicam este tipo de ovo para o cardápio das crianças e para adultos, pois evita o excesso de gordura e desequilíbrio nutricional se consumido adequadamente. Foto: ivabalk por Pixabay
O ovo jumbo tem, no mínimo, 66 gramas, e pode ser de granja ou caipira. Ele possui bastante nutriente, vitaminas A, D, E e do complexo B; zinco; ferro; cálcio e selênio, fortalece ossos e dentes, combate a anemia e ajuda na perda de peso. Foto:
Usado também na culinária asiática, o ovo de pata é rico em vitaminas do complexo B, e especialistas apontam que ele é cerca de seis vezes mais nutritivo que o ovo de galinha. Foto: Pixabay/congerdesign
Desta forma, é ideal para pessoas que querem ganhar massa magra, firmeza na pele e melhorar a produção celular. Assim, a clara deste tipo de ovo conta com propriedades antibacterianas e antifúngicas. Foto: Monika por Pixabay