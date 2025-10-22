Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Taça romana de 1.600 anos impressiona por mudar de cor

LA
Lance
  • Chamada de Taça de Licurgo, o cálice romano do século IV apresenta propriedades ópticas únicas e provavelmente foi usado para ocasiões especiais.
    Chamada de Taça de Licurgo, o cálice romano do século IV apresenta propriedades ópticas únicas e provavelmente foi usado para ocasiões especiais. Foto: reprodução/youtube Canal History Brasil
  • O cálice é decorado com uma cena mitológica, retratando o rei Licurgo da Trácia coberto por videiras.
    O cálice é decorado com uma cena mitológica, retratando o rei Licurgo da Trácia coberto por videiras. Foto: reprodução/youtube Canal History Brasil
  • Reza a lenda que a divindade ficou nessa situação depois de cometer atos malignos contra o deus grego do vinho, Dionísio.
    Reza a lenda que a divindade ficou nessa situação depois de cometer atos malignos contra o deus grego do vinho, Dionísio. Foto: reprodução/youtube Canal History Brasil
  • No entanto, o que mais intriga não é a temática mitológica, mas sim sua capacidade de
    No entanto, o que mais intriga não é a temática mitológica, mas sim sua capacidade de "mudar de cor": quando iluminado pela frente, apresenta um tom verde-jade, enquanto com luz traseira exibe um vermelho-sangue. Foto: montagem/British Museum Collection/Wikimedia Commons
  • O cálice, adquirido pelo Museu Britânico na década de 1950, permaneceu um mistério até 1990, quando fragmentos foram analisados sob um microscópio por pesquisadores na Inglaterra.
    O cálice, adquirido pelo Museu Britânico na década de 1950, permaneceu um mistério até 1990, quando fragmentos foram analisados sob um microscópio por pesquisadores na Inglaterra. Foto: wikimedia commons Vassil
  • Eles descobriram que o vidro continha partículas nanométricas de metais, como prata e ouro, que explicavam o efeito óptico único.
    Eles descobriram que o vidro continha partículas nanométricas de metais, como prata e ouro, que explicavam o efeito óptico único. Foto: wikimedia commons Johnbod
  • As partículas moídas em tamanhos de 50 nanômetros eram menores que um milésimo de um grão de sal!
    As partículas moídas em tamanhos de 50 nanômetros eram menores que um milésimo de um grão de sal! Foto: Bruno por Pixabay
  • Essa mistura de metais faz os elétrons das partículas vibrarem, alterando a cor conforme a posição do observador.
    Essa mistura de metais faz os elétrons das partículas vibrarem, alterando a cor conforme a posição do observador. Foto: Milada Vigerova Unsplash
  • Em entrevista à a revista Smithsonian, o engenheiro Gang Logan Liu, da Universidade de Illinois em Urbana-Champaign, afirmou que
    Em entrevista à a revista Smithsonian, o engenheiro Gang Logan Liu, da Universidade de Illinois em Urbana-Champaign, afirmou que "os romanos sabiam como fazer e usar nanopartículas para belas artes". Foto: reprodução/youtube Canal History Brasil
  • Embora o engenheiro não tenha tido acesso direto à Taça de Licurgo, ele sugeriu que o fluido dentro do cálice poderia influenciar o comportamento dos elétrons das nanopartículas, alterando sua cor.
    Embora o engenheiro não tenha tido acesso direto à Taça de Licurgo, ele sugeriu que o fluido dentro do cálice poderia influenciar o comportamento dos elétrons das nanopartículas, alterando sua cor. Foto: wikimedia commons Johnbod
  • O processo seria semelhante ao método de detecção dos testes caseiros de gravidez feitos hoje em dia, por exemplo.
    O processo seria semelhante ao método de detecção dos testes caseiros de gravidez feitos hoje em dia, por exemplo. Foto: Julia Fiedler - pixabay
  • Para testar essa hipótese, sua equipe criou placas de plástico com nanopartículas de ouro e prata, imitando a composição do cálice.
    Para testar essa hipótese, sua equipe criou placas de plástico com nanopartículas de ouro e prata, imitando a composição do cálice. Foto: wikimedia commons Chappsnet
  • Ao adicionar diferentes líquidos, como água, óleo, e soluções de açúcar ou sal, observaram mudanças de cor: água gerava tons verde-claros, enquanto óleo produzia vermelho.
    Ao adicionar diferentes líquidos, como água, óleo, e soluções de açúcar ou sal, observaram mudanças de cor: água gerava tons verde-claros, enquanto óleo produzia vermelho. Foto: reprodução/youtube Canal History Brasil
  • Esses experimentos confirmam que os romanos, mesmo sem o conhecimento atual, eram capazes de criar objetos nanotecnológicos avançados.
    Esses experimentos confirmam que os romanos, mesmo sem o conhecimento atual, eram capazes de criar objetos nanotecnológicos avançados. Foto: reprodução/youtube Canal History Brasil
  • Compreender melhor essas técnicas pode inspirar novas aplicações, como dispositivos para detecção de patógenos na urina ou na saliva, além de poder impedir o transporte de líquidos perigosos em aviões.
    Compreender melhor essas técnicas pode inspirar novas aplicações, como dispositivos para detecção de patógenos na urina ou na saliva, além de poder impedir o transporte de líquidos perigosos em aviões. Foto: Pixabay
  • A nanotecnologia é definida como a manipulação de matéria em escala atômica e molecular, com dimensões que variam entre 1 e 100 nanômetros.
    A nanotecnologia é definida como a manipulação de matéria em escala atômica e molecular, com dimensões que variam entre 1 e 100 nanômetros. Foto: KKOLOSOY Pixabay
  • Um nanômetro equivale a um milionésimo de milímetro, o que destaca o quão pequena é essa escala.
    Um nanômetro equivale a um milionésimo de milímetro, o que destaca o quão pequena é essa escala. Foto: freepik
  • Embora seja um campo que se desenvolveu muito nas últimas décadas, essa é uma prova de que vestígios de aplicações nanotecnológicas podem ser encontrados até mesmo em civilizações antigas, como a romana.
    Embora seja um campo que se desenvolveu muito nas últimas décadas, essa é uma prova de que vestígios de aplicações nanotecnológicas podem ser encontrados até mesmo em civilizações antigas, como a romana. Foto: reprodução/youtube
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay