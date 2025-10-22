Assine
Sem eletricidade e sem bateria: Indianos ganham prêmio da ONU por inventarem geladeira que funciona a sal

  • A minigeladeira ajuda a manter vacinas e medicamentos refrigerados, além de órgãos para transplante durante o transporte e uso em hospitais.
  • Inspirados pela atuação dos pais na área da saúde, inicialmente os jovens buscaram soluções de baixo custo para conservar vacinas contra a Covid-19 em temperatura adequada.
  • Os estudantes testaram 150 sais antes de chegar a uma fórmula eficiente que necessita de apenas 20.
  • A inovação rendeu ao trio o Prêmio Campeões da Terra 2025 da ONU, com um valor de US$ 12.500 (cerca de R$ 70.000), destinado à construção de 200 unidades para testes em 120 hospitais.
  • Pritesh Vyas, cirurgião ortopédico que testou o Thermavault no hospital V One em Indore, confirmou a eficácia do dispositivo, que manteve vacinas refrigeradas de 10 a 12 horas.
  • A expectativa é que a geladeira a sal facilite o transporte seguro de suprimentos médicos em locais com infraestrutura limitada, como em áreas remotas.
  • O desenvolvimento da refrigeraÃ§Ã£o artificial comeÃ§ou no sÃ©culo 18, mas foi no sÃ©culo 19 que surgiram os primeiros sistemas prÃ¡ticos.
  • O norte-americano Jacob Perkins foi quem criou o primeiro sistema de refrigeração por compressão de vapor, patenteado em 1834.
  • A General Electric (GE) foi uma das primeiras a ingressar nesse ramo e lançou seu modelo doméstico em 1927.
  • A refrigeração tornou possível o transporte e o comércio de alimentos frescos entre diferentes regiões e países, o que influenciou diretamente o desenvolvimento da indústria alimentícia global.
  • Nas décadas seguintes, as geladeiras ganharam designs mais compactos e eficientes. A partir dos anos 1950 e 1960, surgiram recursos como freezers embutidos, degelo automático e prateleiras ajustáveis, aumentando a praticidade.
  • Nos anos 2000 e 2010, o foco passou a ser a eficiência energética, com o surgimento de modelos inverter, que ajustam o funcionamento do compressor de forma inteligente, economizando eletricidade e mantendo a temperatura mais estável.
  • A tecnologia trouxe ainda as geladeiras inteligentes, equipadas com telas touchscreen, conexão Wi-Fi, monitoramento de alimentos e até assistentes virtuais.
  • Hoje, seja simples ou supertecnológicas, as geladeiras se tornaram objeto de decoração e praticidade, presentes em quase todos os lares ao redor do mundo.
