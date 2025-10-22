Galeria
Sem eletricidade e sem bateria: Indianos ganham prêmio da ONU por inventarem geladeira que funciona a sal
A minigeladeira ajuda a manter vacinas e medicamentos refrigerados, além de órgãos para transplante durante o transporte e uso em hospitais. Foto: Divulgação/Nexxto
Inspirados pela atuação dos pais na área da saúde, inicialmente os jovens buscaram soluções de baixo custo para conservar vacinas contra a Covid-19 em temperatura adequada. Foto: Mufid Majnun/Pixabay
Os estudantes testaram 150 sais antes de chegar a uma fórmula eficiente que necessita de apenas 20. Foto: Marian Florinel Condruz/Unsplash
A inovação rendeu ao trio o Prêmio Campeões da Terra 2025 da ONU, com um valor de US$ 12.500 (cerca de R$ 70.000), destinado à construção de 200 unidades para testes em 120 hospitais. Foto: Reprodução/AOL
Pritesh Vyas, cirurgião ortopédico que testou o Thermavault no hospital V One em Indore, confirmou a eficácia do dispositivo, que manteve vacinas refrigeradas de 10 a 12 horas. Foto: Reprodução
A expectativa é que a geladeira a sal facilite o transporte seguro de suprimentos médicos em locais com infraestrutura limitada, como em áreas remotas. Foto: Flickr - Tony Webster
O norte-americano Jacob Perkins foi quem criou o primeiro sistema de refrigeração por compressão de vapor, patenteado em 1834. Foto: Domínio Público
A General Electric (GE) foi uma das primeiras a ingressar nesse ramo e lançou seu modelo doméstico em 1927. Foto: Wikimedia Commons/Infrogmation of New Orleans
A refrigeração tornou possível o transporte e o comércio de alimentos frescos entre diferentes regiões e países, o que influenciou diretamente o desenvolvimento da indústria alimentícia global. Foto: Pixabay
Nas décadas seguintes, as geladeiras ganharam designs mais compactos e eficientes. A partir dos anos 1950 e 1960, surgiram recursos como freezers embutidos, degelo automático e prateleiras ajustáveis, aumentando a praticidade. Foto: Dev Benjamin/Unsplash
Nos anos 2000 e 2010, o foco passou a ser a eficiência energética, com o surgimento de modelos inverter, que ajustam o funcionamento do compressor de forma inteligente, economizando eletricidade e mantendo a temperatura mais estável. Foto: Wikimedia Commons/ FASTILY
A tecnologia trouxe ainda as geladeiras inteligentes, equipadas com telas touchscreen, conexão Wi-Fi, monitoramento de alimentos e até assistentes virtuais. Foto: Divulgação/Samsung
Hoje, seja simples ou supertecnológicas, as geladeiras se tornaram objeto de decoração e praticidade, presentes em quase todos os lares ao redor do mundo. Foto: Pexels/Max Vakhtbovycn