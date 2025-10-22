Galeria
Watergate: relembre o escândalo que provocou a única renúncia de um presidente dos Estados Unidos
O caso ficou conhecido como Watergate, nome do edifício em que ocorreu o crime. O escritório do Partido Democrata estava localizado no sexto andar do prédio, na capital americana. Foto: Reprodução de vídeo BBC
Cinco homens, todos vestidos de terno e gravata, foram presos quando remexiam em documentos e tentavam colocar aparelhos de escuta telefônica no ambiente. Foto: Reprodução de vídeo BBC
Os repórteres Carl Bernstein e Bob Woodward, do prestigioso jornal “The Washington Post”, ficaram intrigados com o crime e se dedicaram a uma investigação jornalística que entraria para a história da imprensa mundial. Foto: Reprodução de vídeo BBC
Com a ajuda de uma fonte sigilosa, Bernstein e Woodward avançaram em descobertas que indicavam participação no crime do comitê de reeleição do então presidente Richard Nixon, do Partido Republicano. Foto: Reprodução de vídeo BBC
Por mais de três décadas, a fonte dos jornalistas ficou conhecida pelo apelido de “Garganta Profunda”, Foto: Reprodução de vídeo BBC
Nas investigaÃ§Ãµes, os repÃ³rteres descobriram que um dos homens detidos na invasÃ£o recebeu um cheque de 25 mil dÃ³lares da campanha de Nixon. Foto: ReproduÃ§Ã£o de vÃdeo BBC
A apuração mostrou que a campanha à reeleição de Nixon alimentou um “caixa dois” destinado a abastecer um esquema de espionagem contra os democratas com fins eleitorais. Foto: Reprodução de vídeo BBC
Apesar dos fortes indícios de liderança no crime e do avanço de investigações oficiais do FBI, Richard Nixon derrotou nas urnas o democrata George McGovern e conquistou a reeleição com mais de 60% dos votos. Foto: - Reprodução de vídeo BBC
Em 1974, já no segundo ano do seu segundo mandato, Nixon ficou em uma situação insustentável. Foto: Reprodução de vídeo BBC
Naquele ano, foram descobertas fitas cassetes com conversas no Salão Oval da Casa Branca em que o presidente agia para impedir o avanço das investigações. Foto: Reprodução de vídeo BBC
As investigações também apresentaram indícios de desvios de verbas públicas, o que comprometeu a confiança da população local nas instituições e abalou o prestígio da classe política. Foto: Presidente Richard Nixon - Watergate - Reprodução de vídeo BBC
No dia 8 de agosto de 1974, pressionado pela ameaça de impeachment, Richard Nixon renunciou ao cargo. No dia seguinte, o vice Gerald Ford assumiu a presidência dos Estados Unidos. Foto: Reprodução de vídeo BBC
Nixon foi o único presidente da história dos Estados Unidos a renunciar ao posto. Porém, ele escapou de ir a julgamento porque Gerald Ford deu a ele perdão incondicional um mês após ser empossado na Casa Branca. Foto: Reprodução de vídeo BBC
No mesmo ano, Carl Bernstein e Bob Woodward publicaram o livro “Todos os Homens do Presidente”. Foto: Divulgação
A obra, uma reconstituição do Caso Watergate e dos passos da investigação jornalística, liderou as vendas por longo tempo no mercado literário americano. Foto: Reprodução de vídeo BBC
Em 1976, uma adaptação do livro ganhou as telas de cinema. O filme “Todos os Homens do Presidente”, com direção de Alan J. Pakula, entrou em cartaz com o Watergate ainda bem recente. Foto: Divulgação
Com Dustin Hoffman, no papel de Carl Bernstein, e Robert Redford, como Bob Woodward, o filme levou quatro estatuetas do Oscar - Mellhor Ator Coadjuvante (Jason Robards), Melhor Direção de Arte, Melhor Som e Melhor Roteiro Adaptado. Foto: Divulgação
Somente em 2005 a identidade do “Garganta Profunda” deixou de ser sigilosa. Em uma entrevista, Mark Felt, que foi o segundo homem mais poderoso do FBI, revelou ter sido a fonte de Bernstein e Woodward. Foto: Reprodução de vídeo BBC
Após a renúncia, Richard Nixon lançou oito livros e viajou pelo mundo exercendo importantes funções diplomáticas. Foto: Casa Branca/Wikimedia Commons
O ex-presidente americano morreu em 1994, aos 81 anos, em consequência de um derrame. Foto: Reprodução de TV