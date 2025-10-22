Os prós e os contras de consumir frutas secas

Peras secas: Do ponto de vista nutricional, as peras secas mantêm muitos dos nutrientes encontrados nas peras frescas, incluindo fibras, vitaminas (como a vitamina C e a vitamina K) e minerais (como potássio), mas como todas as outras, seu consumo deve ser moderado devido à alta concentração de açúcar. Foto: Imagem de Jeno Szabó por Pixabay