Prisões históricas: ali ficaram (ou ainda estão) os bandidos mais perigosos dos Estados Unidos
Com um nível extremo de vigilância e controle, essas prisões costumam ter medidas rigorosas para evitar fugas e controlar o comportamento dos detentos. Foto: Tomasz por Pixabay
Conheça alguns exemplos de prisões de segurança máxima nos EUA e presos famosos que estiveram — ou ainda estão — por lá! Foto: vero_vig_050/Pixabay
ADX Florence (Florence, Colorado): Conhecida como "Alcatraz das Montanhas Rochosas", essa penitenciária é considerada a prisão federal de segurança máxima mais segura dos Estados Unidos. Foi inaugurada em 1994. Foto: Federal Bureau of Prisons wikimedia commons
Os detentos da ADX Florence vivem em isolamento quase total, com pouquíssimo contato humano. Suas celas são projetadas para minimizar qualquer possibilidade de fuga e são monitoradas 24 horas por dia. Foto: Ichigo121212/Pixabay
Abriga criminosos famosos, como o traficante mexicano "El Chapo" Guzmán, o terrorista americano Theodore Kaczynski ("Unabomber" - foto) e o terrorista paquistanês Ramzi Yousef. Foto: Divulgação FBI
USP Marion (Marion, Illinois): Originalmente uma prisão comum, a USP Marion foi transformada em uma prisão de segurança máxima após incidentes violentos na década de 1980. Foto: wikimedia commons/Federal Bureau of Prisons/Agencia Federales de Prisiones
É conhecida por ter introduzido o conceito de “Supermax” nos EUA, com regime de confinamento prolongado e isolamento rigoroso. Foto: Pexels/RDNE Stock project
John Gotti, gângster conhecido como "Dapper Don" e chefe da família Gambino, cumpriu pena em Marion até sua morte em 2002. Foto: Divulgação
USP Leavenworth (Leavenworth, Kansas): É uma das prisões federais mais conhecidas e antigas dos Estados Unidos, operando desde 1903. Foto: wikimedia commons Americasroof
Embora ela já tenha sido considerada a maior prisão de segurança máxima do país, atualmente opera como uma instituição de segurança média. Foto: wikimedia commons/Federal Bureau of Prisons/Agencia Federal de Prisiones
Entre os notáveis presos que passaram por Leavenworth estão "Machine Gun" Kelly (famoso gângster da era da Grande Depressão) e Carl Panzram (assassino em série confesso, conhecido por ter matado dezenas de pessoas - foto). Foto: wikimedia commons/Oregon
USP Atlanta (Atlanta, Geórgia): Fundada em 1902, essa penitenciária se destacou tanto por seu tamanho quanto por sua arquitetura imponente e foi planejada para abrigar um grande número de detentos com um nível de segurança elevado. Foto: Wikimedia Commons/Federal Bureau of Prisons/Agencia Federal de Prisiones
Ao longo de sua história, a USP Atlanta já abrigou criminosos de renome, incluindo mafiosos, traficantes de drogas e até prisioneiros de guerra durante a Segunda Guerra Mundial. Foto: wikimedia commons/autor desconhecido
Entre seus presos mais notórios, destaca-se o famoso gângster Al Capone, que ficou brevemente em Atlanta antes de ser transferido para Alcatraz. Foto: Divulgação
San Quentin State Prison (San Quentin, Califórnia): Fundada em 1852, é a penitenciária estadual mais antiga da Califórnia, conhecida principalmente por seu corredor da morte — a prática foi suspensa em 2006. Foto: wikimedia commons/Frank Schulenburg
Na foto, um exemplar de como era a câmara de gás utilizada na prisão para executar presos. Foto: wikimedia commons/California Department of Correction and Rehabilitation
Tem uma capacidade oficial para cerca de 3.000 detentos e abrange diferentes níveis de segurança, embora seja mais conhecida como uma prisão de segurança máxima para criminosos violentos. Foto: wikimedia commons Staunited
Alguns dos criminosos mais famosos que passaram por lá são: Charles Manson (morreu em 2017 - foto), líder de um culto responsável por uma série de assassinatos brutais nos anos 1960, e Sirhan Sirhan, assassino do senador Robert F. Kennedy. Foto: domínio público
USP Florence High (Florence, Colorado): Faz parte do complexo penitenciário conhecido como Florence Federal Correctional Complex (FCC Florence), que inclui também a famosa ADX Florence. Foto: wikimedia commons US Department of Justice
Embora tenha um nível ligeiramente menor de segurança do que a ADX Florence, a USP Florence High é igualmente rígida, projetada para abrigar prisioneiros de alta periculosidade. Foto: Tyler Rutherford Unsplash
O terrorista Sayfullo Saipov, condenado a mais de 10 prisões perpétuas por dirigir uma picape que matou oito pessoas em 31/10/17, em Nova York, é um dos criminosos mais célebres que estiveram na USP Florence High. Foto: wikimedia commons Gh9449