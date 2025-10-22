Galeria
Fissurado nas ex? Solteiro novamente, Ben Affleck estaria com ciúmes de Jennifer Garner e Ana de Armas
Ben Affleck e Jennifer Garner foram casados entre 2005 e 2018. Juntos, os dois tiveram três filhos: Violet, nascida em 2005, Seraphina, que nasceu em 2009 e Samuel, nascido em 2012. Foto: Flickr / Karon Liu
Pessoas próximas afirmam que o ator considera o fim do relacionamento com Garner seu “maior arrependimento” e tem dificuldade em aceitar que a vida dela siga em frente. Foto: Gage Skidmore wikimedia commons
Affleck, que já mantinha boa relação com a ex para cuidar dos filhos, se aproximou ainda mais de Garner após sua separação de Jennifer Lopez, o que gerou rumores de um possível "revival", apesar de ela seguir com Miller. Foto: Reprodução / Batman vs Superman: A Origem da Justiça
Em 2022, o ator tinha se casado novamente com a cantora e atriz Jennifer Lopez, retomando o relacionamento que haviam começado no início dos anos 2000. Mas eles se divorciaram em 2024. Foto: Montagem / Wikimedia Commons
Ben Affleck também já foi alvo de comentários sobre descontentamento com os relacionamentos de suas ex-mulheres. No início de 2025, teria ficado incomodado ao saber que Tom Cruise namorava Ana de Armas, com quem teve relacionamento romântico entre 2020 e 2021. Foto: Reprodução/@ana_d_armas
Um informante disse ao Daily Mail sobre Ana de Armas: "Ben é muito ciumento [...] Ele gostava muito da Ana e depois ela foi embora e o deixou triste. Então, vê-la feliz com o amigo é estranho para ele". Foto: Divulgação
Ben nasceu no dia 15 de agosto de 1972, em Berkeley, Califórnia, Estados Unidos. Filho do assistente social Timothy Byers Affleck e da professora Christine Anne Boldt, cresceu em Cambridge, Massachusetts, onde desenvolveu o interesse pela atuação ainda na infância. Foto: Wikimedia Commons / Josh Jensen
Ben é irmão mais velho do ator Casey Affleck. Foto: montagem / divulgação
Estudou na escola Cambridge Rindge and Latin School, onde conheceu o ator Matt Damon, com quem formaria uma das parcerias mais marcantes de Hollywood. Foto: Reprodução Youtube
O ator iniciou a carreira ainda criança com participações em comerciais de televisão e de produções como “The Voyage of the Mimi”. Foto: Divulgação
Seu primeiro papel de destaque no cinema veio nos anos 90, em filmes independentes, antes de alcançar fama internacional. Foto: Wikimedia Commons / Elen Nivrae
Em 1997, Affleck e Matt Damon receberam o Oscar e o Globo de Ouro de Melhor Roteiro Original pelo drama “Gênio Indomável”, dirigido por Gus Van Sant e estrelado por Robin Williams, Damon e Affleck. Foto: Reprodução Youtube
Nos anos seguintes, Ben Affleck se tornou um nome popular em Hollywood ao atuar em produções como “Armageddon” em 1998, “Pearl Harbor” em 2001 e “Demolidor” em 2003. Foto: Divulgação
A carreira de Affleck passou por altos e baixos, especialmente após o desempenho negativo de “Contato de Risco” em 2003, no qual contracenou com Jennifer Lopez. O filme foi muito criticado e prejudicou temporariamente sua reputação em Hollywood, o que o levou a se afastar dos papéis principais por alguns anos. Foto: Divulgação
Durante esse período, ele se dedicou à direção e ao roteirismo. Sua estreia como diretor aconteceu com “Medo da Verdade” em 2007, um suspense aclamado pela crítica e baseado no romance de Dennis Lehane. Foto: Divulgação
Em 2010, Affleck dirigiu e estrelou “Atração Perigosa”, filme policial indicado ao Oscar. Foto: Divulgação
Dois anos depois, se consolidou como diretor de prestígio com “Argo”, drama baseado em uma história real sobre a crise dos reféns no Irã. Foto: Divulgação
“Argo” venceu o Oscar de Melhor Filme, o Globo de Ouro e o BAFTA e marcou o auge de sua carreira como diretor. Foto: Reprodução Youtube
Como ator, um dos papéis mais conhecidos de Affleck na última década foi o de Bruce Wayne/Batman, interpretado pela primeira vez em “Batman vs Superman: A Origem da Justiça” em 2016. Ele voltou ao papel em “Liga da Justiça” no ano seguinte e em “The Flash” em 2023. Foto: Reprodução trailer Warner Bros. Entertainment.
Além de filmes de ação, Ben Affleck também se destacou em dramas como “Garota Exemplar”, dirigido por David Fincher, no qual interpretou Nick Dunne, um homem acusado de assassinar a esposa. Foto: Divulgação
Nos últimos anos, o ator tem se alternado entre papéis dramáticos e projetos de direção. Em 2023, dirigiu “Air: A História por Trás do Logo”, sobre a criação do icônico contrato entre a Nike e Michael Jordan. Foto: Wikimedia Commons / Sean Reynolds
Ao longo da carreira, recebeu diversas indicações e prêmios, incluindo dois Oscars, dois Globos de Ouro e dois BAFTAs, tanto por atuação quanto por direção e produção. Foto: Wikimedia Commons / Sean Reynolds
Ben Affleck já falou abertamente sobre suas dificuldades pessoais, incluindo o alcoolismo. Ele buscou tratamento várias vezes e, em entrevistas, afirmou que a sobriedade é uma das prioridades de sua vida e que a família o ajuda nesse processo de equilíbrio. Foto: Photomag wiki commons
Fora das telas, o ator também se envolve em causas sociais e humanitárias. Ele é cofundador da "Eastern Congo Initiative", organização que apoia comunidades locais na República Democrática do Congo por meio de programas de desenvolvimento sustentável. Foto: Reprodução/@benaffleck
Com mais de três décadas de atuação, Ben Affleck construiu uma trajetória marcada por reinvenções e superação. Seja como ator, diretor, roteirista ou produtor, ele continua sendo uma das figuras centrais de Hollywood, equilibrando grandes produções com histórias humanas e reflexivas. Foto: Wikimedia Commons / Gage Skidmore
