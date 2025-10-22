Galeria
Edifi?cio de Londres projetado para combater solida?o ganha pre?mio; veja
-
Trata-se do Prêmio Stirling, concedido anualmente pelo Real Instituto de Arquitetos Britânicos (RIBA) ao melhor novo edifício do Reino Unido. Foto: Reprodução Instagram @riba
-
A obra premiada é o Appleby Blue, um complexo de 59 apartamentos em Southwark, sul de Londres, destinado a pessoas com mais de 65 anos. Foto: Reprodução Instagram @riba
-
O projeto apresenta uma abordagem contemporânea às tradicionais casas de repouso, buscando combater a solidão e promover o convívio entre os moradores. Foto: Reprodução Instagram @philipvile
-
Concebido pelo escritório de arquitetura Witherford Watson Mann, o projeto prioriza a convivência e o senso de comunidade. Foto: Reprodução Instagram @philipvile
-
-
O edifício conta com diversas áreas comuns que incentivam a interação, como um pátio, um jardim suspenso e uma cozinha comunitária. Foto: Divulgação/Philip Vile/Riba
-
Segundo o júri, a construção "estabelece um padrão ambicioso para moradias sociais para idosos". Foto: Divulgação/Philip Vile/Riba
-
Ingrid Schroder, membro do júri e diretora da Architectural Association School of Architecture, ressaltou que os arquitetos criaram espaços de "alta qualidade" que comunicam um profundo cuidado pelos seus moradores. Foto: Divulgação/Philip Vile/Riba
-
-
Schroder destacou ainda que a construção do Appleby Blue surge como uma "resposta esperançosa" diante de duas crises atuais no Reino Unido: a escassez habitacional e a crescente solidão entre a população idosa. Foto: Reprodução Instagram @riba
-
O edifício foi aclamado por seus apartamentos espaçosos, seus corredores com bancos, plantas e piso de terracota, e "a sensação de um oásis no bosque". Foto: Divulgação/Philip Vile/Riba
-
O Instituto Real de Arquitetos Britânicos (RIBA) descreveu o resultado como um ambiente de vida que "contrasta com o clima institucional frequentemente associado a casas de repouso." Foto: Reprodução Instagram @philipvile
-
-
Curiosamente, o Appleby Blue foi erguido no local onde antes existia uma antiga e abandonada casa de repouso. Foto: Reprodução Instagram @riba
-
O projeto deu continuidade a uma tradição britânica de construir moradias sociais para idosos que existe desde a Idade Média. Foto: Reprodução Instagram @philipvile
-
Nesta edição, o prêmio teve concorrentes de grande relevância, incluindo a restauração da torre do Big Ben, uma nova escola de moda e um laboratório científico. Foto: Reprodução Instagram @riba
-
-
O Stirling Prize reconhece o edifício que mais contribui para o avanço da arquitetura e do ambiente urbano, considerando aspectos como visão criativa, inovação e originalidade. Foto: Reprodução Instagram @philipvile
-
Esta foi a segunda vitória do escritório Witherford Watson Mann. Foto: Divulgação/Philip Vile/Riba
-
Em 2013, eles conquistaram o prêmio pelo projeto de uma residência moderna integrada ao histórico Castelo de Astley, em Warwickshire. Foto: Wikimedia Commons/WiderVision
-
-
Nos anos anteriores, a premiação destacou obras emblemáticas como a Elizabeth Line (nova linha ferroviária que atravessa Londres de leste a oeste), vencedora de 2024. Foto: Wikimedia Commons/Sunil060902
-
O Everyman Theatre, em Liverpool, o Hastings Pier e o Parlamento Escocês, em Edimburgo, também já foram reconhecidos pelo prêmio, que existe desde 1996. Foto: Reprodução/Instagram