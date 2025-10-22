Galeria
Alexandre Nero e Luis Lobianco divertem fãs com brincadeira após final de ‘Vale Tudo’
Tudo começou quando Nero publicou um vídeo em tom de “pronunciamento”, dizendo que Odete Roitman, interpretada por Deborah Bloch, realmente morreu e que o final da novela foi, na verdade, um delírio do personagem de Lobianco. Foto: Reprodução Instagram / @alexandrenero
No remake de Manuela Dias, Odete aparece viva após levar um tiro de Marco Aurélio e consegue fugir do país com a ajuda de Freitas. Foto: Reprodução Globoplay
Lobianco respondeu com bom humor, disse que estava no teatro e declarou que, sim, tinha ressuscitado Odete e que tinha tomado todo o cuidado para não deixar rastros. Foto: Reprodução Instagram / @luislobianco
Na continuação da brincadeira, Lobianco provocou Nero e afirmou que ele “não serve nem para matar barata”, além de dizer que o verdadeiro delirante era o doutor Marco Aurélio, sob efeito de analgésicos fortes. Foto: Reprodução Globoplay
Nero respondeu com risadas e escreveu “te amo”, o que confirmou o tom leve da troca entre os dois. Foto: Reprodução Instagram / @alexandrenero
Em entrevista recente à GQ, o ator revisitou o passado e relembrou momentos difíceis após perder os pais na adolescência. Foto: Reprodução Instagram /@alexandrenero
A mãe e o pai do ator morreram de câncer com um intervalo de dois anos e meio, quando ele tinha 14 e 17 anos, respectivamente. Foto: Instagram
Ele contou: “Antes, acreditava que era maduro por essas perdas precoces. Precisei me virar financeiramente; foi uma coisa meio selvagem, e criei uma casca dura. Mas era emocionalmente imaturo”. Foto: Reprodução Instagram /@alexandrenero
Alexandre Nero Vieira nasceu em Curitiba, Paraná, no dia 13 de fevereiro de 1970 e é pai de dois filhos, Noá, nascido em 2015, e Inã, nascido em 2018. Para o ator, a paternidade o fez amadurecer. Foto: Reprodução Instagram /@alexandrenero
Karen Brusttolin é mãe de seus dois filhos, atriz com quem ele é casado desde 2015. Foto: Reprodução Instagram /@alexandrenero
Nero é adepto da psicanálise e afirmou que vem aprendendo a lidar com o envelhecimento e a ressignificar a relação com a morte. Desde que virou pai, sua visão sobre o assunto mudou. Foto: Reprodução Instagram /@alexandrenero
“Não me assustava, mas, a partir do momento que tive os dois, falei: 'Não posso morrer'", ele declarou. Foto: Reprodução Instagram /@alexandrenero
Antes de começar a carreira de ator, Alexandre se dedicou exclusivamente à música por cerca de duas décadas. Começou aos 18 anos, tocando em bailes e bares de Curitiba. Pouco depois, ingressou no teatro com o objetivo de perder a timidez nas apresentações. Foto: Reprodução Instagram /@alexandrenero
Ele fundou, em 1994, a Associação de Compositores de Curitiba e produziu espetáculos musicais, discos de bandas e trilhas para produções audiovisuais. Foto: Reprodução Instagram /@alexandrenero
Ao longo da carreira musical, lançou cinco discos autorais: "Camaleão", "Maquinaíma", "Vendo Amor em Suas Mais Variadas Formas, Tamanhos e Posições", "Revendo Amor: com Pouco Uso, Quase Nada na Caixa" e "Quartos, Suítes, Alguns Cômodos e Outros nem Tanto". Foto: Reprodução Instagram /@alexandrenero
Ele disse: “Foi meu hobby por muitos anos. Sempre brinquei de ser ator. Minha profissão era músico. Quando cheguei à Globo, a situação se inverteu”. Foto: Reprodução Instagram /@alexandrenero
O ator conquistou repercussão nacional em sua primeira novela na Globo como o verdureiro analfabeto Vanderlei em "A Favorita", embora o personagem tivesse pouca projeção. Foto: Reprodução Instagram /@alexandrenero
Já no ano seguinte, ganhou prestígio e reconhecimento no remake da novela "Paraíso", como o fiel escudeiro de Zeca, papel de Eriberto Leão. Foto: Rede Globo/Divulgação
Em 2012, Nero foi convidado para atuar na novela "Salve Jorge", de Glória Perez. Ele deu vida a Stênio, um advogado vaidoso que mantinha constantes desentendimentos com a ex-esposa Helô, interpretada por Giovanna Antonelli. Foto: Divulgação
Devido ao sucesso do casal em "Salve Jorge", dez anos depois a autora Glória Perez reuniu novamente Alexandre Nero e Giovanna Antonelli para reviverem Helô e Stênio na novela "Travessia". Foto: Divulgação
Ele foi indicado ao Emmy Internacional de Melhor Ator em 2016 por sua atuação em "A Regra do Jogo", novela na qual interpretou Romero Rômulo e reeditou a parceria com Giovanna Antonelli. Foto: Divulgação
Outras novelas de Alexandre Nero são: "Escrito nas Estrelas", "Fina Estampa", "Além do Horizonte", "Onde Nascem os Fortes", "Nos Tempos do Imperador", "No Rancho Fundo" e atualmente "Vale Tudo". Foto: Divulgação TV Globo
No cinema, participou de filmes como "Corpos Celestes", "Cilada.com", "Crô – O Filme", "Muita Calma Nessa Hora 2", "Getúlio", "A Jaula" e "Sem Pai Nem Mãe", "Precisamos Falar", entre outros. Foto: Reprodução Instagram /@alexandrenero
