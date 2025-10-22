Assine
Alexandre Nero e Luis Lobianco divertem fãs com brincadeira após final de ‘Vale Tudo’

  • Tudo começou quando Nero publicou um vídeo em tom de “pronunciamento”, dizendo que Odete Roitman, interpretada por Deborah Bloch, realmente morreu e que o final da novela foi, na verdade, um delírio do personagem de Lobianco.
  • No remake de Manuela Dias, Odete aparece viva após levar um tiro de Marco Aurélio e consegue fugir do país com a ajuda de Freitas.
  • Lobianco respondeu com bom humor, disse que estava no teatro e declarou que, sim, tinha ressuscitado Odete e que tinha tomado todo o cuidado para não deixar rastros.
  • Na continuação da brincadeira, Lobianco provocou Nero e afirmou que ele “não serve nem para matar barata”, além de dizer que o verdadeiro delirante era o doutor Marco Aurélio, sob efeito de analgésicos fortes.
  • Nero respondeu com risadas e escreveu “te amo”, o que confirmou o tom leve da troca entre os dois.
  • Marco AurÃ©lio marcou mais um grande sucesso na carreira de Alexandre Nero, que recebeu elogios da crÃ­tica e do pÃºblico. Saiba mais sobre o ator!
  • Em entrevista recente à GQ, o ator revisitou o passado e relembrou momentos difíceis após perder os pais na adolescência.
  • A mãe e o pai do ator morreram de câncer com um intervalo de dois anos e meio, quando ele tinha 14 e 17 anos, respectivamente.
  • Ele contou: “Antes, acreditava que era maduro por essas perdas precoces. Precisei me virar financeiramente; foi uma coisa meio selvagem, e criei uma casca dura. Mas era emocionalmente imaturo”.
  • Alexandre Nero Vieira nasceu em Curitiba, Paraná, no dia 13 de fevereiro de 1970 e é pai de dois filhos, Noá, nascido em 2015, e Inã, nascido em 2018. Para o ator, a paternidade o fez amadurecer.
  • Karen Brusttolin é mãe de seus dois filhos, atriz com quem ele é casado desde 2015.
  • Nero é adepto da psicanálise e afirmou que vem aprendendo a lidar com o envelhecimento e a ressignificar a relação com a morte. Desde que virou pai, sua visão sobre o assunto mudou.
  • “Não me assustava, mas, a partir do momento que tive os dois, falei: 'Não posso morrer'
  • Antes de começar a carreira de ator, Alexandre se dedicou exclusivamente à música por cerca de duas décadas. Começou aos 18 anos, tocando em bailes e bares de Curitiba. Pouco depois, ingressou no teatro com o objetivo de perder a timidez nas apresentações.
  • Ele fundou, em 1994, a Associação de Compositores de Curitiba e produziu espetáculos musicais, discos de bandas e trilhas para produções audiovisuais.
  • Ao longo da carreira musical, lançou cinco discos autorais:
  • Ele disse: “Foi meu hobby por muitos anos. Sempre brinquei de ser ator. Minha profissão era músico. Quando cheguei à Globo, a situação se inverteu”.
  • O ator conquistou repercussão nacional em sua primeira novela na Globo como o verdureiro analfabeto Vanderlei em
  • Já no ano seguinte, ganhou prestígio e reconhecimento no remake da novela
  • Em 2012, Nero foi convidado para atuar na novela
  • Devido ao sucesso do casal em
  • Seu papel mais icÃŽnico foi como o Comendador em
  • Ele foi indicado ao Emmy Internacional de Melhor Ator em 2016 por sua atuação em
  • Outras novelas de Alexandre Nero são:
  • No cinema, participou de filmes como
