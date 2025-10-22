Galeria
Saiba o que foi colocado na cápsula do tempo que só será aberta daqui a 6 mil anos
A ideia da cápsula do tempo é intrigante e surgiu em 1936, quando o historiador Thornwell Jacobs estudava o Antigo Egito. Foto: Reprodução/Redes Sociais
Jacobs percebeu que sabíamos pouco sobre a antiga civilização e que todo conhecimento que tínhamos era graças às tumbas dos antigos faraós, as pirâmides, e a algumas tabuletas sumérias com inscrições. Foto: someone10x/Wikimedia Commons
Assim, Thornwell Jacobs teve a ideia de eternizar o momento em que ele vivia como um dever arqueológico para futuras civilizações estudarem, criando então a primeira cápsula do tempo moderna. Foto: Reprodução/Redes Sociais
Como uma espécie de "tumba do Faraó", Thornwell Jacobs criou a cápsula do tempo em uma grande sala, localizada em Phoebe Hearst Hall, na Oglethorpe University, na Geórgia, Estados Unidos, com artefatos da década de 1930 e dos últimos 6 mil anos. Foto: Oglethorpe University/Wikimedia Commons
Entre os itens da cápsula do tempo de Jacobs estão gravações do clarinetista Artie Shaw, filmes mostrando eventos fotografados de 1898 em diante, 100 livros em microfilme e livro de registros, detalhando cada objeto e sua forma de usar. Foto: Reprodução/Redes Sociais
Nenhuma joia, metais preciosos ou item de valor foi guardado na cápsula, que ainda tem, entre os artefatos do cotidiano da época, um pequeno modelo do Pato Donald. Foto: Guilhem Vellut/Wikimedia Commons
Também foi deixado um integrador de linguagem, que servirá para tentar suprir a barreira da comunicação que existirá entre nós e as futuras civilizações. Foto: Oto Godfrey and Justin Morton Wikimedia Commons
O dispositivo funciona por meio de uma manivela e combina, simultaneamente, imagem, nome em inglês e pronúncia de determinados objetos. Foto: mik Krakow/Wikimedia Commons
A cápsula do tempo só poderá ser aberta em 8113 d.C., isso porque ela foi construída 6.177 anos depois da criação do calendário egípcio. Foto: Guilhem Vellut/Wikimedia Commons
A cápsula do tempo foi selada em 1940, começo da Segunda Guerra Mundial, e em sua porta foi escrito: "O mundo está empenhado em enterrar nossa civilização para sempre e aqui, nesta cripta, deixamos isso para você". Foto: Domínio Público/Wikimedia Commons
Ainda é incerto o futuro da cápsula do tempo, dado que a Universidade Oglethorpe não tem nenhuma obrigação legal em mantê-la. Foto: Clifflandis/Wikimedia Commons
No Brasil, o Museu Nacional, da UFRJ, divulgou em 2022 a sua primeira cápsula do tempo selada, com mais de 100 itens do dia a dia, como jornais, documentos, vídeos e Kit Covid. Ela deverá ser aberta somente em 50 anos. Foto: Divulgação/UFRJ
A cápsula do tempo é algo que permeia o imaginário coletivo pela sua complexidade. Ela é o tema do filme "Presságio", estrelado por Nicolas Cage, onde uma cripta de 1959 é aberta em 2009 com um segredo intrigante. Foto: Divulgação
