Após mostrar novo ‘companheiro’ na web, viúvo de Rita Lee revela onde estão as cinzas da cantora

Além disso, a cantora é tema do musical “Rita Lee, uma autobiografia musical”, com a atriz Mel Lisboa no papel da lendária roqueira. O espetáculo, que apresentado no Rio e em São Paulo , tem previsão de três dias de encenação em Vitória, no Espírito Santo, entre 24 e 26 de outubro de 2025. Foto: Guilherme Samora/Divulgação