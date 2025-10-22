Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Após mostrar novo ‘companheiro’ na web, viúvo de Rita Lee revela onde estão as cinzas da cantora

LA
Lance
  • Ele também disse que, quando morrer, deseja ser cremado para ter suas cinzas depositadas na mesma urna da cantora.
    Ele também disse que, quando morrer, deseja ser cremado para ter suas cinzas depositadas na mesma urna da cantora. "Nós éramos, e continuamos a ser, farinha do mesmo saco. É a melhor simbologia que posso oferecer", afirmou. Foto: Reprodução Instagram
  • Recentemente ele mostrou nas redes sociais o novo companheiro que passou a integrar a família: um filhote de cachorro que ganhou o nome de Juninho.
    Recentemente ele mostrou nas redes sociais o novo companheiro que passou a integrar a família: um filhote de cachorro que ganhou o nome de Juninho. Foto: Reprodução redes sociais
  • Ele adotou o cãozinho por intermédio da influenciadora Luisa Mell, ativista em defesa de animais.
    Ele adotou o cãozinho por intermédio da influenciadora Luisa Mell, ativista em defesa de animais. "Me concedeu a graça dessa coisa mais graciosa vir parar aqui... para trazer uma alegria, que de alguma maneira esteve faltando durante um certo tempo", disse. Foto:
  • A cantora e compositora Rita Lee morreu de câncer, em 08/05/2023, aos 75 anos. Ela vai ser tema do enredo da Mocidade Independente de Padre Miguel no Carnaval do Rio de Janeiro em 2026.
    A cantora e compositora Rita Lee morreu de câncer, em 08/05/2023, aos 75 anos. Ela vai ser tema do enredo da Mocidade Independente de Padre Miguel no Carnaval do Rio de Janeiro em 2026. Foto: Reprodução Instagram
  • A escola de samba fez o anúncio oficial do enredo “Rita Lee, a padroeira da liberdade”, que homenageia a artista enfatizando não só a obra musical como também os legados estético e musical da cantora paulistana.
    A escola de samba fez o anúncio oficial do enredo “Rita Lee, a padroeira da liberdade”, que homenageia a artista enfatizando não só a obra musical como também os legados estético e musical da cantora paulistana. Foto: Divulgação/Mocidade Independente
  • O anúncio foi feito de um modo criativo. Pontos turísticos da cidade do Rio de Janeiro, como o Museu do Amanhã e os Arcos da Lapa, amanheceram com réplicas dos óculos vermelhos que eram uma marca do visual de Rita Lee.
    O anúncio foi feito de um modo criativo. Pontos turísticos da cidade do Rio de Janeiro, como o Museu do Amanhã e os Arcos da Lapa, amanheceram com réplicas dos óculos vermelhos que eram uma marca do visual de Rita Lee. Foto: Reprodução/TV Globo
  • Dois anos após sua morte, Rita Lee vem sendo celebrada de diversas formas. Em 22/05 estreou nos cinemas o documentário “Ritas
    Dois anos após sua morte, Rita Lee vem sendo celebrada de diversas formas. Em 22/05 estreou nos cinemas o documentário “Ritas", com direção de Oswaldo Santana e Karen Harley. Semanas antes, outra produção, “Rita Lee: Mania de Você”, foi lançada na plataforma de streaming Max. Foto: Divulgação
  • Além disso, a cantora é tema do musical “Rita Lee, uma autobiografia musical”, com a atriz Mel Lisboa no papel da lendária roqueira. O espetáculo, que apresentado no Rio e em São Paulo , tem previsão de três dias de encenação em Vitória, no Espírito Santo, entre 24 e 26 de outubro de 2025.
    Além disso, a cantora é tema do musical “Rita Lee, uma autobiografia musical”, com a atriz Mel Lisboa no papel da lendária roqueira. O espetáculo, que apresentado no Rio e em São Paulo , tem previsão de três dias de encenação em Vitória, no Espírito Santo, entre 24 e 26 de outubro de 2025. Foto: Guilherme Samora/Divulgação
  • Conhecida como a “Rainha do rock brasileiro”, Rita Lee Jones Carvalho nasceu em 31/12/1947, no bairro de Vila Mariana, zona sul de São Paulo. Ao longo da vida, Rita Lee se destacou como cantora, compositora e escritora. Ela foi uma das maiores expoentes do rock no Brasil.
    Conhecida como a “Rainha do rock brasileiro”, Rita Lee Jones Carvalho nasceu em 31/12/1947, no bairro de Vila Mariana, zona sul de São Paulo. Ao longo da vida, Rita Lee se destacou como cantora, compositora e escritora. Ela foi uma das maiores expoentes do rock no Brasil. Foto: reprodução Instagram
  • A carreira de Rita Lee teve início nos anos 60, quando ela se tornou parte da banda “Teenage Singers” com duas amigas.
    A carreira de Rita Lee teve início nos anos 60, quando ela se tornou parte da banda “Teenage Singers” com duas amigas. Foto: Rita_Lee - Arquivo Nacional Domínio Público
  • Depois de conhecerem outros três músicos, formaram a banda “Os Mutantes”, que revolucionou a música brasileira com sua fusão de rock psicodélico, tropicália e experimentações sonoras.
    Depois de conhecerem outros três músicos, formaram a banda “Os Mutantes”, que revolucionou a música brasileira com sua fusão de rock psicodélico, tropicália e experimentações sonoras. Foto: Domínio público / Acervo Arquivo Nacional
  • Enquanto fez parte da banda, Rita foi casada com Arnaldo Baptista, um dos músicos do grupo. O fim do relacionamento aconteceu no mesmo momento em que a banda “Os Mutantes” acabou, em 1972.
    Enquanto fez parte da banda, Rita foi casada com Arnaldo Baptista, um dos músicos do grupo. O fim do relacionamento aconteceu no mesmo momento em que a banda “Os Mutantes” acabou, em 1972. Foto: Auto Retrato - Flickr
  • Então, Rita iniciou uma bem-sucedida carreira solo, lançando álbuns aclamados e explorando uma ampla gama de estilos musicais. Em 1976, Rita conheceu o músico Roberto de Carvalho. Os dois começaram um relacionamento amoroso e artístico que durou até sua morte.
    Então, Rita iniciou uma bem-sucedida carreira solo, lançando álbuns aclamados e explorando uma ampla gama de estilos musicais. Em 1976, Rita conheceu o músico Roberto de Carvalho. Os dois começaram um relacionamento amoroso e artístico que durou até sua morte. Foto: Reprodução Instagram
  • Em 1976, aos 28 anos, a cantora chegou a ser presa durante o período da ditadura militar após ser flagrada com maconha em seu apartamento. Em entrevistas, Rita afirmou que a droga havia sido plantada pelos policiais e que tinha parado de fumar porque estava grávida.
    Em 1976, aos 28 anos, a cantora chegou a ser presa durante o período da ditadura militar após ser flagrada com maconha em seu apartamento. Em entrevistas, Rita afirmou que a droga havia sido plantada pelos policiais e que tinha parado de fumar porque estava grávida. Foto: Caio Webb/Wikimedia Commons
  • Depois de duas semanas na cadeia, Rita foi condenada a um ano de prisão domiciliar e a pagar uma multa de 50 salários mínimos. Em seu primeiro show depois do ocorrido, a cantora provocou ao usar um figurino de presidiária.
    Depois de duas semanas na cadeia, Rita foi condenada a um ano de prisão domiciliar e a pagar uma multa de 50 salários mínimos. Em seu primeiro show depois do ocorrido, a cantora provocou ao usar um figurino de presidiária. Foto: Reprodução X
  • Rita Lee vendeu mais 55 milhões de discos e emplacou muitos hits, como “Ovelha Negra”, “Agora Só Falta Você”, “Lança Perfume” e muitos outros.
    Rita Lee vendeu mais 55 milhões de discos e emplacou muitos hits, como “Ovelha Negra”, “Agora Só Falta Você”, “Lança Perfume” e muitos outros. Foto: Divulgação
  • Além de sua carreira musical, Rita Lee também se aventurou como escritora, publicando diversos livros ao longo dos anos.
    Além de sua carreira musical, Rita Lee também se aventurou como escritora, publicando diversos livros ao longo dos anos. Foto: Reprodução redes sociais
  • Em “Rita Lee: uma biografia”, lançado em 2016, a cantora revelou diversos segredos da carreira e da vida pessoal, inclusive um caso de abuso que sofreu quando ainda tinha seis anos de idade.
    Em “Rita Lee: uma biografia”, lançado em 2016, a cantora revelou diversos segredos da carreira e da vida pessoal, inclusive um caso de abuso que sofreu quando ainda tinha seis anos de idade. Foto: Reprodução Instagram
  • Rita Lee era vegetariana e ativista da causa dos animais. No seu livro “Amiga Ursa”, por exemplo, a cantora fala para as crianças sobre os direitos dos bichos.
    Rita Lee era vegetariana e ativista da causa dos animais. No seu livro “Amiga Ursa”, por exemplo, a cantora fala para as crianças sobre os direitos dos bichos. Foto: Reprodução Instagram
  • A artista recebeu diversos prêmios e reconhecimentos, incluindo o Grammy Latino de Melhor Álbum de Rock Brasileiro, em 2001.
    A artista recebeu diversos prêmios e reconhecimentos, incluindo o Grammy Latino de Melhor Álbum de Rock Brasileiro, em 2001. Foto: Arquivo Nacional Domínio Público
  • Rita Lee também apareceu em novelas, no papel dela mesma: Top Model (1989), Vamp (1991) , Celebridade (2004), Bang Bang (2005) e Ti Ti Ti (2011).
    Rita Lee também apareceu em novelas, no papel dela mesma: Top Model (1989), Vamp (1991) , Celebridade (2004), Bang Bang (2005) e Ti Ti Ti (2011). Foto: Reprodução TV Globo
  • Em 2021, ela e o marido lançaram seu último single, a música “Change”, em parceria com o produtor Gui Boratto.
    Em 2021, ela e o marido lançaram seu último single, a música “Change”, em parceria com o produtor Gui Boratto. Foto: Divulgação
  • Nos últimos anos de vida, enquanto tratava da doença, Rita Lee permaneceu em um sítio no interior de São Paulo com a família. Ela e Roberto tiveram três filhos juntos: Beto, João e Antônio.
    Nos últimos anos de vida, enquanto tratava da doença, Rita Lee permaneceu em um sítio no interior de São Paulo com a família. Ela e Roberto tiveram três filhos juntos: Beto, João e Antônio. Foto: Reprodução redes sociais
  • Em 12/5/2024, um espaço dedicado à memória da cantora foi inaugurado no Rio. O Parque Rita Lee ocupa uma área de 136 mil m², dentro do parque olímpico, e tem pistas de skate, quadras poliesportivas, brinquedos e muro de escalada. O parque custou R$ 36 milhões e recebeu mais de 1.100 árvores e 70 mil arbustos.
    Em 12/5/2024, um espaço dedicado à memória da cantora foi inaugurado no Rio. O Parque Rita Lee ocupa uma área de 136 mil m², dentro do parque olímpico, e tem pistas de skate, quadras poliesportivas, brinquedos e muro de escalada. O parque custou R$ 36 milhões e recebeu mais de 1.100 árvores e 70 mil arbustos. Foto: Divulgação
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay