Pra quem não viu: Fernanda Lima causa alvoroço ao revelar que agenda relação com Rodrigo Hilbert
Ela disse numa entrevista que os casais que estão juntos já muito tempo- como é o caso dela com Hilbert - têm dificuldades para os momentos a sós e por isso marcar horário é uma saída. "Por que não?", ela questionou. Foto: Reprodução de redes sociais
Rodrigo Hilbert se recuperou bem da cirurgia de emergência depois de sofrer um acidente enquanto participava de uma competição de Mountain Bike, na África do Sul. Foto: Montagem/Reprodução Instagram/TV Globo
Ele estava na Cidade do Cabo gravando uma reportagem para o quadro "Planeta Extremo", do Esporte Espetacular, quando caiu da bicicleta e bateu as costas. Foto: Reprodução/TV Globo
Ele precisou abandonar a competição e procurar um hospital. Os médicos descobriram que Rodrigo tinha um abscesso e, para evitar que a situação piorasse e se transformasse em algo mais grave, ele passou por cirurgia de emergência antes de retornar ao Brasil. Foto: Reprodução/TV Globo
Apesar de ainda aparecer na TV, Rodrigo Hilbert não trabalha mais exclusivamente para nenhuma emissora. Ele deixou o GNT em dezembro 2023, onde apresentava "Tempero de Família" e "Bem Juntinhos". Foto: Divulgação/Ney Coelho
Hoje em dia, Hilbert se concentra mais nas redes sociais, postando vídeos do seu dia a dia – seja cozinhando, praticando esportes ou curtindo momentos com a família. Foto: Reprodução/Redes Sociais
O casal costuma postar fotos de viagens que fazem pelo Brasil ou no exterior. Fernanda tem 5 milhões de seguidores no Instagram. Ele tem 5,3 milhões. Foto: Reprodução Instagram
Recentemente, ele publicou um clique raro em seu Instagram mostrando seus três filhos com Fernanda Lima: João, Francisco e Maria Manoela. Foto: Reprodução/@rodrigohilbert
Rodrigo Hilbert ficou conhecido por seu carisma, versatilidade e estilo de vida ligado à natureza, à culinária e à família. Foto: Flickr - Renan Katayama
Nascido em 14 de março de 1980, em Florianópolis, Santa Catarina, ele iniciou sua carreira como modelo, trabalhando para grandes marcas e desfilando em passarelas nacionais e internacionais. Foto: Reprodução/Instagram
Sua estreia como ator aconteceu na Globo, onde participou de novelas como "Desejos de Mulher" (2002), "América" (2005) e "Pé na Jaca" (2006). Foto: Divulgação/TV Globo
No entanto, foi como apresentador que ele se destacou ainda mais quando, a partir de 2012, passou a apresentar o "Tempero de Família" no canal GNT. Foto: Divulgação/TV Globo
Sua imagem pública se consolidou como a de um "homem multifunções": além de cozinhar, Rodrigo já mostrou habilidades com carpintaria, agricultura, marcenaria e outros ofícios, o que gerou grande repercussão nas redes sociais. Foto: Divulgação/Globo
Ele e Fernanda Lima estão casados desde 2003. Nascida em 25/6/1977, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil, Fernanda iniciou carreira como modelo aos 14 anos, chegando a trabalhar em editoriais na Europa e Ásia . Foto: Reprodução/Instagram
Aos 22 anos, estreou na TV em 1999, apresentando programas como Mochilão MTV e Interligado no MTV Brasil . Após breve passagem pela RedeTV!, migrou para a Globo em 2005, em programas como Vídeo Show, Fantástico e Por Toda Minha Vida Foto: Reprodução Instagram
Na Globo, apresentou talk show (2009–2018) e comandou reality shows como SuperStar e Popstar, ampliando sua presença em projetos musicais . Foto: Reprodução Instagram
Em 2014, foi convidada pela FIFA para apresentar o sorteio da Copa do Mundo e a premiação Bola de Ouro, sendo reconhecida internacionalmente como uma das principais figuras da mídia brasileira . Foto: Reprodução de vídeo YouTube