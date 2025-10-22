Assine
84 anos da Mulher-Maravilha: a história da super-heroína que virou símbolo de empoderamento

LA
Lance
  • A personagem, que fez sua estreia na revista
    A personagem, que fez sua estreia na revista "All Star Comics #8", é uma figura central no universo da DC e foi criada por William Moulton Marston em 1941. Foto: Divulgação
  • Chamada Diana?Prince, princesa da ilha de Temiscira, ela estreou em sua própria revista em 1942,
    Chamada Diana?Prince, princesa da ilha de Temiscira, ela estreou em sua própria revista em 1942, "Wonder Woman #1". Foto: Reprodução da capa
  • A ilha de Temiscira, lar das Amazonas e de Diana, representa um paraíso isolado, onde as mulheres treinam como guerreiras, vivem em harmonia e são preparadas para proteger o mundo externo.
    A ilha de Temiscira, lar das Amazonas e de Diana, representa um paraíso isolado, onde as mulheres treinam como guerreiras, vivem em harmonia e são preparadas para proteger o mundo externo. Foto: Reprodução Youtube
  • Segundo a versão original, Diana foi criada por Hipólita, rainha das Amazonas, a partir do barro, e recebeu de Zeus seus poderes e habilidades.
    Segundo a versão original, Diana foi criada por Hipólita, rainha das Amazonas, a partir do barro, e recebeu de Zeus seus poderes e habilidades. Foto: divulgação/warner bros.
  • Posteriormente, em versões revisadas, Diana passa a ser descrita como filha de Zeus e Hipólita, sendo assim, uma semideusa.
    Posteriormente, em versões revisadas, Diana passa a ser descrita como filha de Zeus e Hipólita, sendo assim, uma semideusa. Foto: Divulgação
  • Dentre os seus poderes e habilidades, se destacam a superforça, a velocidade sobre-humana, o voo (em algumas versões) e as habilidades de combate excepcionais, além de empunhar o 'Laço da Verdade' e usar braceletes indestrutíveis que defletem projéteis.
    Dentre os seus poderes e habilidades, se destacam a superforça, a velocidade sobre-humana, o voo (em algumas versões) e as habilidades de combate excepcionais, além de empunhar o 'Laço da Verdade' e usar braceletes indestrutíveis que defletem projéteis. Foto: Reprodução
  • Marston criou a personagem como uma forma de “propaganda psicológica” para uma nova mulher que, em sua visão, deveria liderar a sociedade, como uma heroína que encarna ideais de verdade, amor e igualdade.
    Marston criou a personagem como uma forma de “propaganda psicológica” para uma nova mulher que, em sua visão, deveria liderar a sociedade, como uma heroína que encarna ideais de verdade, amor e igualdade. Foto: Reprodução / DC Comics
  • Mulher-Maravilha também é uma das fundadoras da Liga da Justiça, onde atua ao lado de outros heróis icônicos como Super?Homem e Batman.
    Mulher-Maravilha também é uma das fundadoras da Liga da Justiça, onde atua ao lado de outros heróis icônicos como Super?Homem e Batman. Foto: Divulgação
  • A personagem chegou à TV pelo filme feito para a TV
    A personagem chegou à TV pelo filme feito para a TV "Mulher-Maravilha" em 1974, estrelado por Cathy Lee Crosby, que pouco lembrava a versão dos quadrinhos e que não agradou o público. Foto: Divulgação
  • Em 1975, a série
    Em 1975, a série "A Mulher-Maravilha", estrelada por Lynda Carter como Diana?Prince, alcançou enorme sucesso e se tornou a versão televisiva clássica da heroína. Foto: ABC TV Domínio público
  • Desde então, a personagem ficou mais de 30 anos longe das telas e retornou ao cinema em 2016 em
    Desde então, a personagem ficou mais de 30 anos longe das telas e retornou ao cinema em 2016 em "Batman vs Superman" de Zack Snyder, com Gal Gadot no papel da Mulher-Maravilha. Foto: Reprodução
  • Gal Gadot retomou o papel no filme solo da heroína, lançado em 2017 e dirigido por Patty Jenkins. O longa teve importância histórica: foi o primeiro estrelado por uma super-heroína dirigido por uma mulher e arrecadou mais de 800 milhões de dólares em todo o mundo.
    Gal Gadot retomou o papel no filme solo da heroína, lançado em 2017 e dirigido por Patty Jenkins. O longa teve importância histórica: foi o primeiro estrelado por uma super-heroína dirigido por uma mulher e arrecadou mais de 800 milhões de dólares em todo o mundo. Foto: Divulgação/Warner Bros.
  • Também em 2017, Gal Gadot reprisou o papel da heroína em
    Também em 2017, Gal Gadot reprisou o papel da heroína em "Liga da Justiça", dirigido por Joss Whedon após a saída de Zack Snyder. Foto: Divulgação
  • Posteriormente, protagonizou a sequência de seu filme solo,
    Posteriormente, protagonizou a sequência de seu filme solo, "Mulher-Maravilha 1984" em 2020, que recebeu críticas menos favoráveis que o primeiro longa. Foto: WORKS ADV wikimedia commons
  • Gal Gadot teve sua última aparição como Diana?Prince em 2021, no
    Gal Gadot teve sua última aparição como Diana?Prince em 2021, no "Liga da Justiça de Zack Snyder". Foto: Divulgação
  • Com James Gunn à frente da DC Studios, ainda não se sabe se ela seguirá no papel da heroína.
    Com James Gunn à frente da DC Studios, ainda não se sabe se ela seguirá no papel da heroína. Foto: Wikimedia Commons Gage Skidmore
  • A Mulher-Maravilha tambÃ©m teve destaque em diversos filmes de animaÃ§Ã£o da DC. Ela aparece como personagem central em tÃ­tulos como
    A Mulher-Maravilha tambÃ©m teve destaque em diversos filmes de animaÃ§Ã£o da DC. Ela aparece como personagem central em tÃ­tulos como "Mulher-Maravilha" e "Mulher-Maravilha: Linhagem de Sangue" e em produÃ§Ãµes do universo da Liga da JustiÃ§a. Foto: DivulgaÃ§Ã£o
  • Em 2021, a personagem foi incluída no Hall da Fama do Comic-Con Museum durante a cerimônia de indução realizada em 21 de outubro, em comemoração aos 80 anos da personagem.
    Em 2021, a personagem foi incluída no Hall da Fama do Comic-Con Museum durante a cerimônia de indução realizada em 21 de outubro, em comemoração aos 80 anos da personagem. Foto: Reprodução
  • A influência da Mulher-Maravilha é forte em todas as idades, especialmente entre crianças e, desde a sua criação, a heroína continua inspirando e empoderando o público.
    A influência da Mulher-Maravilha é forte em todas as idades, especialmente entre crianças e, desde a sua criação, a heroína continua inspirando e empoderando o público. Foto: Divulgação
