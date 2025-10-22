Galeria
Origem do selo, um dos objetos mais desejados para coleções
-
Popularmente conhecidos como "Olhos-de-Boi" devido ao seu formato arredondado, esses selos foram um marco na história das comunicações do país, colocando o Brasil entre as primeiras nações a adotar esse sistema. Foto: wikimedia commons/domínio público
-
Antes do Brasil, só a Inglaterra havia emitido selos postais no mundo, o "Penny Black" três anos antes, em 1840. Foto: General Post Office of the United Kingdom of Great Britain and Ireland/wikimedia commons
-
Cinco meses antes do Brasil lançar o Olho de Boi, a cidade de Zurique, na Suíça, lançou um selo que não foi registrado por não ter tido circulação nacional. Foto: Thimo Pedersen Unsplash
-
No Brasil, o "Olho de Boi" foi lançado com valores estampados neles: 30, 60 e 90 réis, moeda em circulação na época. Foto: wikimedia commons/domínio público
-
-
Os selos são verdadeiras cápsulas do tempo, que retratam a história, a cultura e as transformações de um país. Em 2020, foram lançados esses com temática do combate à Covid-19. Foto: divulgação/correios
-
Com o tempo, os selos se tornaram objetos de colecionismo e fascínio, muitas vezes comemorando eventos históricos, figuras importantes e patrimônios culturais. Foto: divulgação/correios
-
Existem selos em homenagem ao centenário de nascimento de Candido Portinari (2003); ao bicentenário de Debret (1968) e até à arte ancestral brasileira das pinturas rupestres. Foto: divulgação/correios
-
-
Em 2022, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) prestou tributo ao multifacetado artista plástico Daniel Azulay, que morreu em 2020. Foto: reprodução
-
Apesar de ser formado em Direito, Azulay se destacou como desenhista, escritor, pintor, músico e educador. Foto: Banco de Imagem da Câmara dos Deputados/Wikimidia Commons
-
Junto aos Correios, ele dirigiu o filme "Uma viagem pelo universo dos Selos", que foi apresentado em instituições de ensino de todo o Brasil durante anos, como parte do Projeto Filatelia nas Escolas. Foto: reprodução
-
-
A filatelia é uma prática que envolve a coleta, classificação e apreciação de selos, envelopes, carimbos e outros itens postais. Foto: pascal OHLMANN por Pixabay
-
Os filatelistas, como são chamados os entusiastas dessa atividade, frequentemente se interessam não apenas pelos selos em si, mas também pela história e o contexto cultural e social que eles representam. Foto: pascal OHLMANN por Pixabay
-
Durante a Semana de Arte Moderna ocorrida em 1992, em São Paulo, nomes como Anita Malfatti e Di Cavalcanti marcaram presença e tiveram suas artes retratadas em selos. Foto: Newton Cavalcanti wikimedia commons
-
-
A criação do selo postal foi uma grande inovação para a época, revolucionando a forma como as pessoas se comunicavam à distância. Foto: wikimedia commons/domínio público
-
Ser um dos primeiros países a adotar o sistema de selos é motivo de orgulho para os brasileiros. Foto: wikimedia commons/ Ridiculopathy
-
Muitos selos têm designs belíssimos, criados por artistas renomados. São verdadeiras obras de arte em miniatura. Foto: divulgação/rio 2016
-
-
Muitos museus possuem exposições sobre a história dos Correios e coleções de selos. Foto: wikimedia commons/Ridiculopathy
-
Em 2022, foi celebrado o Centenário da Semana de Arte Moderna. Em parceria com o Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), os Correios lançaram quatro selos em alusão às principais áreas do evento: literatura, artes plásticas, música e arquitetura. Foto: divulgação/ascom
-
Em 2023, os Correios lanÃ§aram uma releitura do selo Olho de boi, que completou 180 anos de lanÃ§amento. O artista FÃ¡bio Lopez foi o responsÃ¡vel pelo novo design. Foto: divulgaÃ§Ã£o/correios
-