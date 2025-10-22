Caetano Veloso se emociona com vídeo de comerciante cantando “Força Estranha” em restaurante

ApÃ³s o falecimento da cantora e afilhada Preta Gil, no dia 20 de julho, Caetano cantou em seu show no RJ uma mÃºsica nunca antes cantada por ele, em homenagem a ela. Caetano era como um tio para Preta, jÃ¡ que foi casado com DedÃ© Gadelha, irmÃ£ da mÃ£e da cantora, Sandra, e Ã© amigo de longa data de Gilberto Gil, pai de Preta. Foto: Foto: Print vÃ­deo Instagram Caetano Veloso.