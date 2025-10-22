Galeria
Caetano Veloso se emociona com vídeo de comerciante cantando “Força Estranha” em restaurante
A repercussão chegou ao próprio Caetano, que publicou sua reação no Instagram e se mostrou comovido. "Ela canta lindo, eu fiquei emocionado. Minha música, a mesma que cantei com meus filhos na televisão outro dia. Ela canta lindamente, poxa vida." Foto: Reprodução / Instagram @caetanoveloso
Ao "g1", Dona Lila, fã incondicional de Caetano, contou ter se arrepiado ao saber que o ídolo viu sua performance. Dona do restaurante Aconchego da Lila desde 2012, ela cozinha, atende e canta para os clientes sempre que pode. Foto: Reprodução / Instagram @donalila2025
O vídeo, filmado de forma casual por um visitante, ultrapassou um milhão de visualizações nas redes sociais. Ela, por sua vez, ganhou mais de 100 mil seguidores. Caetano, afinal, ajudou, disponibilizando o perfil dela para seus 3 milhões de fãs no Instagram. Foto: Reprodução / Instagram @caetanoveloso
Recentemente - em seu aniversário, em 7 de agosto -, Caetano Veloso recebeu diversas homenagens de outros artistas. Entre eles sua esposa Paula Lavigne, Gilberto Gil, Maria Gadu, Paulo Ricardo e mais. Foto: Secretaria de Cultura Cidade do México wiki commons
"Papito, muita saúde e paz! Te amo!", escreveu Lavigne ao compartilhar um vídeo repleto de momentos especiais que vivenciou ao lado do marido e pai de seus dois filhos, Zeca e Tom Veloso. Foto: Foto: Instagram Paula Lavigne
-
"Feliz Aniversário, Painho! Que honra estar num Brasil que tem você!", se emocionou a cantora Maria Gadu. Foto: Foto: Instagram Maria Gadu
-
ApÃ³s o falecimento da cantora e afilhada Preta Gil, no dia 20 de julho, Caetano cantou em seu show no RJ uma mÃºsica nunca antes cantada por ele, em homenagem a ela. Caetano era como um tio para Preta, jÃ¡ que foi casado com DedÃ© Gadelha, irmÃ£ da mÃ£e da cantora, Sandra, e Ã© amigo de longa data de Gilberto Gil, pai de Preta. Foto: Foto: Print vÃdeo Instagram Caetano Veloso.
Em fevereiro de 2024, o conhecido grupo Afoxé Filhos de Gandhy fez uma homenagem ao cantor e compositor brasileiro para comemorar 75 anos de fundação. A fantasia do grupo foi com o tema "Beleza Pura", em honra a um dos maiores artistas brasileiros. Foto: reprodução instagram @gandhyoficial
O grupo festejou o talento musical do cantor e compositor da Bahia usando trajes e acessórios inspirados no movimento tropicalista, do qual Caetano Veloso foi um dos pioneiros. Vamos saber mais sobre este colosso da música brasileira? Foto: reprodução instagram @gandhyoficial
Cantor, compositor, produtor musical, escritor e ativista brasileiro, Caetano Veloso nasceu em Santo Amaro, Bahia, em 7 de agosto de 1942. Foto: Wiener Staatsoper - Flickr
Caetano começou sua carreira musical na década de 1960, acompanhado da irmã mais nova, Maria Bethânia. Em 1965, lançou seu primeiro compacto, "Cavaleiro/Samba em Paz", que foi um sucesso. Foto: Reprodução/Instagram @caetanoveloso
Dois anos depois, lançou seu primeiro álbum, "Domingo", que também foi bem recebido pela crítica. Foto: reprodução instagram
Em 1968, Caetano foi um dos fundadores do movimento tropicalista, que buscava modernizar a música brasileira, incorporando elementos de diferentes gêneros musicais, como o rock, o pop e a música eletrônica. Foto: Secretaria de Cultura de Cidade do México wiki commons
O movimento tropicalista foi um enorme sucesso e Caetano se tornou um dos seus principais expoentes. Foto: divulgação
Depois do fim do regime, Caetano retornou ao Brasil e continuou sua carreira musical. Ao todo, ele lançou mais de 50 álbuns, incluindo gravações de estúdio e ao vivo. Foto: reprodução instagram
Durante o regime militar brasileiro (1964-1985), Caetano foi perseguido pelo governo e exilou-se em Londres, na Inglaterra. LÃ¡, ele gravou alguns de seus Ã¡lbuns mais importantes, como "Transa" (1972) e "AraÃ§Ã¡ Azul" (1973). Foto: Carlos Ebert wiki commons
Suas canções foram traduzidas para mais de 20 idiomas e ele já se apresentou em todos os cantos do mundo. Foto: Portal Minas - Magrelinha - Flickr
Para alÃ©m da mÃºsica, Caetano tambÃ©m Ã© escritor, tendo publicado vÃ¡rios livros de ensaios, crÃŽnicas e memÃ³rias, como â??Verdade Tropicalâ?, lanÃ§ado em 1997, e â??O Mundo NÃ£o Ã© Chatoâ?, lanÃ§ado em 2005. Foto: Secretaria de Cultura da Cidade do MÃ©xico wiki commons
Entre suas canções mais famosas estão: “Sozinho”, “Leãozinho”, “Você é Linda”, “Alegria, Alegria” e “Não Me Deixe Só”. Foto: 26° Prêmio da Música Brasileira / Divulgação
Multipremiado, Caetano Veloso ganhou o Grammy de Melhor Álbum de Música Global em 2000, por Livro, e 2001, por João Voz e Violão (junto com João Gilberto). Ele já recebeu vários Grammy Latino e outros prêmios de música. Foto: Reprodução/@caetanoveloso