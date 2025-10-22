De 100% de audiência a novos tempos: a diferença entre “Selva de Pedra” e “Vale Tudo”

É importante destacar que o consumo de televisão mudou radicalmente ao longo das últimas décadas. Atualmente, novelas dificilmente atingem os recordes do passado, quando a TV aberta era o principal meio de acesso a conteúdos audiovisuais e toda a família se reunia em frente à tela para acompanhar os capítulos. Foto: Imagem de Freepik