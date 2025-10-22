Galeria
De 100% de audiência a novos tempos: a diferença entre “Selva de Pedra” e “Vale Tudo”
-
Segundo dados da Kantar Ibope obtidos pelo NaTelinha, o último capítulo, exibido no dia 17 de outubro de 2025, registrou 30,2 pontos. O maior desempenho ocorreu em 6 de outubro, quando marcou 30,9 pontos com a “morte” de Odete Roitman. Foto: Reprodução Globoplay
-
Ao longo de seus 173 capítulos, a novela teve desempenho irregular e registrou aumento de público apenas após o fim da novela turca "Força de Mulher", exibida na Record. Foto: Divulgação
-
Na média geral da faixa das 21h, a classificação ficou assim: Foto: Divulgação
-
"Vale Tudo" registrou média de audiência de 23,5 pontos, ficando em terceiro lugar entre as novelas das 21h menos assistidas. Foto: Reprodução/TV Globo
-
-
"Um Lugar ao Sol" registrou média de audiência de 22,3 pontos. Foto: Divulgação
-
"Mania de Você" registrou média de audiência de 21,2 pontos e é a novela das 21h menos assistida da TV Globo. Foto: Divulgação
-
É importante destacar que o consumo de televisão mudou radicalmente ao longo das últimas décadas. Atualmente, novelas dificilmente atingem os recordes do passado, quando a TV aberta era o principal meio de acesso a conteúdos audiovisuais e toda a família se reunia em frente à tela para acompanhar os capítulos. Foto: Imagem de Freepik
-
-
Com a internet e as plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ e Globoplay, os conteúdos e os meios de acesso se tornaram variados, permitindo que qualquer pessoa assista ao que quiser, quando quiser, inclusive novelas. Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
-
De acordo com dados da Nielsen, em maio de 2025, o streaming representou 44,8% do uso total da televisão, superando pela primeira vez a soma da TV aberta e a cabo, que juntas somaram 44,2%. Foto: Divulgação
-
Consequentemente, feitos históricos como o registrado por "Selva de Pedra", novela de Janete Clair de 1972, quando um de seus capítulos atingiu 100% de audiência, ou seja, todos os televisores ligados na região estavam sintonizados na trama, dificilmente se repetirão. Foto: reprodução
-
-
Esse feito reforça a importância e genialidade de Janete Clair, uma das mais consagradas autoras de novelas da TV brasileira, cujo nascimento completa 100 anos em 2025. Conheça mais sobre a autora. Foto: Divulgação/Nelson Di Rag
-
A escritora e roteirista faleceu precocemente em 16 de novembro de 1983, aos 58 anos, vítima de um câncer no intestino. Foto: Divulgação
-
Entre as homenagens, houve o relançamento de seu romance "Nenê Bonet" e uma exposição no Museu da Imagem e do Som (RJ), reunindo sinopses, fotos e gravações pessoais. Foto: Divulgação
-
-
Seus filhos também prestam homenagens. Sua filha, Denise Emmer, programou um concerto com trilhas de suas novelas, enquanto seu filho Alfredo regravou "Clair de Lune" (música que inspirou seu nome) e um curta sobre a mãe. Foto: Divulgação
-
Nascida em 25 de abril de 1925, em Conquista, no interior de Minas Gerais, Janete Clair começou sua carreira como radialista. Foto: Acervo Pessoal
-
Sua estreia na televisão foi em 1963, com a novela "Nuvem de Fogo", exibida pela extinta TV Rio. Foto: Divulgação
-
-
No entanto, foi na TV Globo que ela consolidou sua fama, criando obras que se tornaram algumas das mais clássicas do gênero. Foto: Reprodução
-
Entre suas obras mais memoráveis estão "Irmãos Coragem" (1970), "Selva de Pedra" (1972), "Pecado Capital" (1975), "O Astro" (1977) e "Dancin' Days" (1978). Foto: reprodução
-
Uma curiosidade sobre Janete: ela precisou escrever o roteiro de "Pecado Capital" em duas semanas para substituir "Roque Santeiro" (1975), que foi censurada pela ditadura na época e só estreou de fato em 1985. Foto: Reprodução
-
-
Suas tramas eram conhecidas por abordar conflitos familiares intensos, reviravoltas dramáticas e temas sociais, sempre com personagens marcantes. Foto: Divulgação/TV Globo
-
A autora sabia como ninguém prender a atenção dos telespectadores, criando ganchos diários e desfechos inesperados. Foto: Divulgação/TV Globo
-
Janete foi casada com o também autor Alfredo Dias Gomes, com quem teve quatro filhos. Foto: Divulgação
-
-
Juntos, eles formaram uma das parcerias mais icônicas da dramaturgia brasileira, ainda que cada um mantivesse seu estilo próprio. Foto: Divulgação
-
Mesmo após sua morte, suas novelas continuaram sendo reprisadas e influenciando novas gerações de autores. Foto: Reprodução/TV Globo
-
Sua obra permanece como referência na história da televisão brasileira, e seu estilo narrativo intenso e emocionante ainda é lembrado com admiração. Foto: Reprodução
-
-
Vítima de um câncer no intestino, Janete deixou inacabada a novela "Eu Prometo" (1983), que foi finalizada por Glória Perez. Foto: Reprodução