Sensação impactante: Portão para o céu’ impressiona turistas em montanha da China

LA
Lance
  • A formação impressionante fica localizada na província de Hunan, na Tianmen Mountain (ou
    A formação impressionante fica localizada na província de Hunan, na Tianmen Mountain (ou "Montanha do Portão do Céu"). Foto: Wikimedia Commons/Codas
  • Em dias nublados, a atração, chamada de
    Em dias nublados, a atração, chamada de "Heaven’s Gate", parece um portal celestial. Foto: Wikimedia Commons/DMY
  • Essa formação geológica impressionante foi criada após o colapso de uma parte da montanha no ano 263 d.C., criando uma
    Essa formação geológica impressionante foi criada após o colapso de uma parte da montanha no ano 263 d.C., criando uma "janela" espetacular através da rocha calcária. Foto: Flickr - xiquinhosilva
  • A fenda tem cerca de 131 metros de altura e uma largura de aproximadamente 57 metros. É uma das maiores aberturas de cavernas naturais do mundo.
    A fenda tem cerca de 131 metros de altura e uma largura de aproximadamente 57 metros. É uma das maiores aberturas de cavernas naturais do mundo. Foto: Reprodução/YouTube
  • Situada perto da cidade de Zhangjiajie, a montanha é rodeada por florestas, penhascos e névoa, criando um cenário misterioso.
    Situada perto da cidade de Zhangjiajie, a montanha é rodeada por florestas, penhascos e névoa, criando um cenário misterioso. Foto: Flickr - xiquinhosilva
  • O acesso ao topo é feito pelo teleférico mais longo do mundo, com 7,5 km de extensão.
    O acesso ao topo é feito pelo teleférico mais longo do mundo, com 7,5 km de extensão. Foto: Wikimedia Commons/Codas
  • Outro destaque são os 999 degraus que levam até a Heaven’s Gate, representando para os nativos uma espécie de
    Outro destaque são os 999 degraus que levam até a Heaven’s Gate, representando para os nativos uma espécie de "ascensão espiritual". Foto: Flickr - xiquinhosilva
  • O número não é aleatório; na cultura chinesa, o nove é considerado um número de sorte, associado à eternidade e ao dragão, um símbolo imperial.
    O número não é aleatório; na cultura chinesa, o nove é considerado um número de sorte, associado à eternidade e ao dragão, um símbolo imperial. Foto: Reprodução/YouTube
  • Fenômenos naturais, como gotas d'água com formato de flor de ameixa que caem da caverna e o
    Fenômenos naturais, como gotas d'água com formato de flor de ameixa que caem da caverna e o "Brilho do Sol de Tianmen" (um brilho raro do sol que atravessa o arco), reforçam a aura mística do local. Foto: Reprodução do X @Upliftingvision
  • A montanha também oferece passarelas de vidro e trilhas na floresta como atrativos para os visitantes.
    A montanha também oferece passarelas de vidro e trilhas na floresta como atrativos para os visitantes. Foto: Wikimedia Commons/Qa003qa003
  • Além disso, uma estrada com 99 curvas chamada
    Além disso, uma estrada com 99 curvas chamada "Avenida da Grande Porta Celestial" é considerada um feito impressionante da engenharia. Foto: Flickr Andrii Zymohliad
  • Com aproximadamente 68 milhões de habitantes, a província de Hunan é um lugar cercado por paisagens montanhosas.
    Com aproximadamente 68 milhões de habitantes, a província de Hunan é um lugar cercado por paisagens montanhosas. Foto: Reprodução/YouTube
  • A província é particularmente famosa pela culinária Xiang, que é uma das Oito Grandes Culinárias da China.
    A província é particularmente famosa pela culinária Xiang, que é uma das Oito Grandes Culinárias da China. Foto: Freepik/timolina
  • Além de sua beleza e imponência, o
    Além de sua beleza e imponência, o "Heaven’s Gate" também ficou famoso por eventos extremos realizados ali. Foto: Flickr - xiquinhosilva
  • Em 2007, o alpinista francês Alain Robert escalou o penhasco abaixo do arco sem qualquer tipo de proteção. Uma placa exposta no local comemora seu feito.
    Em 2007, o alpinista francês Alain Robert escalou o penhasco abaixo do arco sem qualquer tipo de proteção. Uma placa exposta no local comemora seu feito. Foto: Reprodução
  • Em 2019, dois franceses atravessaram a fenda do
    Em 2019, dois franceses atravessaram a fenda do "Heaven's Gate" trajados de wingsuits. Um feito incrível registrado em vídeo! Foto: Reprodução
