Lagos especiais se destacam na paisagem em diferentes partes da Ásia

Por todo o mundo, os lagos tÃªm uma importÃ¢ncia enorme na natureza e para os seres vivos de forma geral. Eles sÃ£o muito mais do que apenas â??poÃ§as grandes de Ã¡guaâ?. SÃ£o grandes reservatÃ³rios de Ã¡gua doce, essencial para o consumo humano, irrigaÃ§Ã£o, uso industrial e manutenÃ§Ã£o da vida selvagem Foto: Imagem de davidhollis por Pixabay