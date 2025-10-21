Gordura boa faz bem à saúde: Veja alimentos com lipídios saudáveis para seu dia a dia

Pistache - Pistache - Fruto de uma das mais antigas árvores do mundo, originária da Ásia e do Oriente Médio. Esse tipo de noz se espalhou pelo mundo, sendo ingrediente de guloseimas (sorvetes, chocolates, etc), e lanches versáteis. Rico em fibras, proteínas, minerais e vitamina E, tem antioxidantes que melhoram o fluxo sanguíneo e a função erétil. Controla o açúcar no sangue. Usado em dietas, pois provoca saciedade e não é muito calórico. Dez pistaches têm 39 calorias. Foto: Erika Varga Pixabay