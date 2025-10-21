Pouco conhecida, arônia-negra ajuda a preservar o coração; conheça essa fruta poderosa

A fruta Ã© redonda, com 5 a 12 cm de diÃ¢metro. A casca Ã© dura, com cor que varia do amarelo ao vermelho-escuro. Por dentro, Ã© cheia de pequenos arilos (estruturas suculentas que envolvem as sementes). No Brasil, faz parte das superstiÃ§Ãµes de fim de ano, como sÃ­mbolo de sorte e prosperidade. Foto: Imagem de -Rita-und mit por Pixabay