Brasil adota novas metas para nível de colesterol; saiba identificar os limites

Também se destaca que todos os adultos devem, ao menos uma vez na vida, realizar a dosagem de lipoproteína(a), já que ele atua como marcador de risco elevado. Porém, esse exame ainda enfrenta limitações de acesso pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, e cobertura de planos de saúde. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil