Caso de padre flagrado com noiva de fiel: o que se sabe e o que ainda falta esclarecer

De acordo com o Código de Direito Canônico de 1983, promulgado pelo Papa João Paulo II, os sacerdotes do rito latino da Igreja Católica devem observar o voto de celibato, o que os impede de manter relações afetivas ou amorosas. A quebra desse compromisso é vista como uma falta grave, capaz de comprometer tanto a credibilidade do padre quanto a imagem da própria Igreja diante dos fiéis. Foto: Reprodução/TV Aparecida