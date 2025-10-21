Nova biografia revela facetas pouco conhecidas de Vinicius de Moraes

No dia 18 de outubro, aliás, o Museu de Arte do Rio inaugurou a exposição “Vinicius de Moraes - Por toda a minha vida”, que celebra o legado do poeta em sua cidade natal. A mostra do museu, que fica na Praça Mauá, reúne mais de 300 itens, incluindo manuscritos de “Soneto de Fidelidade”, letras de clássicos da MPB e objetos pessoais como piano e violão. Foto: Reprodução do Instagram @museudeartedorio