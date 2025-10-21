Galeria
Obra de Picasso desaparece misteriosamente antes de exposição em Granada
A peça "Natureza Morta com Violão", feita em 1919 com guache sobre papel, seria uma das atrações da exposição que abriria em 9 de outubro no museu. O transporte foi realizado por uma empresa especializada, sob vigilância contínua por vídeo, e nenhum incidente foi registrado nas gravações. Foto: Divulgação / cajagranadafundacion
O sumiço foi percebido apenas quando as outras obras foram desembaladas, na segunda-feira seguinte. A peça já foi incluída no banco internacional de arte roubada, e a polícia tenta determinar em que momento desapareceu. Foto: Daniel Capilla, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Casos de furtos envolvendo criações de Picasso não são raros, o que reforça o interesse por sua trajetória e pela influência que o artista exerceu no século XX. Foto: Flickr / Gandalf's Gallery
Recentemente, o retrato de uma mulher misteriosa foi identificado em um quadro de Picasso. Com o uso de uma tecnologia moderna com infravermelho, pesquisadores do Courtauld Institute of Art, da Grã-Bretanha descobriram a figura na obra “Retrato de Mateu Fernández de Soto”. Foto: Divulgação/Courtauld Institute of Art
"Há muito tempo suspeitamos que outro desenho estava atrás do retrato de De Soto porque a superfície da obra tem marcas e texturas reveladoras de algo abaixo", declarou em comunicado Barnaby Wright, vice-diretor da Courtauld Gallery. Foto: Domínio público
A obra, que retrata o escultor que era amigo de Picasso, ficou m exposição na Courtauld Gallery Londres. Ela foi criada em 1901, no chamado Período Azul do artista, que marcou uma nova linguagem visual do espanhol. Foto: Divulgação/Courtauld Institute of Art
Pablo Picasso é uma das figuras mais emblemáticas da arte moderna. Ele nasceu em 1881 e até hoje é referência artística mundial. Foto: Star Arts/Youtube
Nascido em 25 de outubro de 1881, em Málaga, Espanha, ele se tornou um ícone por suas inovações e pela profundidade de sua obra. Desde cedo, ele demonstrou talento para a arte, sendo influenciado por seu pai, um professor de desenho. Foto: Imagem de Manolo Franco por Pixabay
Com apenas 14 anos, ele ingressou na Escola de Belas Artes de Barcelona, onde aprimorou suas habilidades. Foto: Baldiri/Wikipedia
Durante esse período, suas obras refletiam um estilo acadêmico, com ênfase na técnica e na representação realista. Foto: Freepik
Aos 19 anos, em 1901, Picasso se mudou para Paris, onde se envolveu com o ambiente boêmio e artístico da cidade. Foi nesse contexto que começou a abordar temas mais profundos e emocionais, criando obras que capturavam a dor e a solidão. Foto: Flickr Francisco Aragão
O início do século 20 marcou o começo do que ficou conhecido como o Período Azul (1901-1904). Esse fase foi desencadeada pela morte de seu amigo Carlos Casagemas. Foto: Bodegas Güell/Wikimedia Commons
A perda afetou profundamente Picasso, que adotou uma paleta predominantemente azul e explorou temas como a tristeza e a melancolia. Foto: Freepik
Obras como "A Vida" e "O Velho Guitarrista" exemplificam essa fase, refletindo a solidão e a miséria humana. O Período Azul foi um momento de introspecção para Picasso. Depois, Picasso entrou no Período Rosa (1904-1906), caracterizado por uma paleta mais quente e alegre. Foto: Divulgação
Esse momento foi influenciado por suas novas interações sociais e suas experiências com o circo e a vida boêmia. Ele começou a retratar artistas de circo, como acrobatas e palhaços, refletindo uma atmosfera mais otimista. Obras como "Família de Saltimbancos" e "O Acrobata" mostram essa nova fase, onde cor e leveza substituem a tristeza de antes. Foto: Divulgação
A década de 1910 trouxe uma revolução na arte com o surgimento do cubismo, movimento cofundado por Picasso e Georges Braque. Foto: Divulgação
Esse estilo inovador desafiou as convenções tradicionais de representação visual, fragmentando formas e objetos em ângulos múltiplos. Foto: Divulgação
O cubismo não apenas transformou a obra de Picasso, mas também teve um impacto duradouro em toda a arte moderna. Ele desafiou a maneira como as pessoas viam e interpretavam a realidade, incentivando uma nova forma de pensar sobre a representação. Foto: Christie's/Youtube
Após a Primeira Guerra Mundial, Picasso passou por uma fase de neoclassicismo, onde revisitava formas clássicas e retratava figuras de maneira mais tradicional. Foto: domínio público
Contudo, sua busca por novas expressões o levou a explorar o surrealismo. Durante essa fase, ele criou obras que combinavam o sonho e a realidade, refletindo a complexidade da psique humana - uma de suas obras mais famosas, "Guernica" (1937), é neste estilo. Foto: Pedro Belleza/Wikimedia Commons
A vida pessoal de Picasso foi tão intensa quanto sua obra. Ele teve vários relacionamentos significativos, e suas parceiras frequentemente influenciavam sua arte. Na foto, Olga Koklova , bailarina ucraniana do Ballets Russes, uma de suas primeiras musas artísticas. Eles foram casados de 1918 a 1955. Foto: Unknown author/Wikipedia
Picasso também se envolveu em questões políticas, especialmente durante a Guerra Civil Espanhola e a Segunda Guerra Mundial. Ele se tornou um membro do Partido Comunista e utilizou sua arte para expressar suas opiniões e críticas sociais. Foto: Domínio público
Pablo Picasso faleceu em 8 de abril de 1973, em Mougins, França, mas seu legado continua a influenciar artistas e movimentos até hoje. Sua capacidade de inovação e transformação o tornou um dos pilares da arte moderna. Ele não apenas desafiou as convenções artísticas, mas também inspirou uma nova geração de criadores a explorar suas emoções e questionar a realidade. Foto: Star Arts/Youtube
Museus ao redor do mundo, como o Museu Picasso em Barcelona e o Museu de Arte Moderna em Nova York, abrigam suas obras, permitindo que novas gerações descubram sua genialidade. Foto: TimKicker/Wikimedia Commons
Picasso permanece uma figura central na história da arte, simbolizando a busca constante por novas formas de expressão e a luta contra a opressão. Foto: waiveringstar/Youtube
