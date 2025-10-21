Galeria
Portal elege 10 cidades com ‘melhor clima do mundo’; e Brasil está na lista
-
Brisas frescas e pouca variação climática ao longo do ano foram os fatores mais citados como qualidades de cada local. Confira! Foto: Lala Miklós/Unsplash
-
10º) Florianópolis, Brasil: A capital de Santa Catarina tem um clima subtropical úmido, com temperaturas médias que variam entre 16?°C no inverno e 28?°C no verão. Foto: Divulgação
-
Ideal para quem busca clima equilibrado e dias ensolarados, já que a cidade tem mais de 40 praias e uma grande diversidade de paisagens. Foto: Francisco Anzola - Flickr
-
9º) Viña del Mar, Chile: A cidade de 370 mil habitantes encanta com seu clima mediterrâneo ameno. As temperaturas médias variam de 10?°C no inverno a 22?°C no verão. Foto: Wikimedia Commons/Carlos Figueroa
-
-
Praias como Reñaca e Acapulco são o principal atrativo, convidando a banhos de sol e esportes aquáticos. Pouca chuva ao longo do ano e ventos refrescantes também são atrativos. Foto: Wikimedia Commons/Carlos Figueroa
-
8º) Buenos Aires, Argentina: A capital argentina tem um clima temperado úmido, ideal para o turismo durante todo o ano. O clima favorece caminhadas e passeios por bairros históricos e parques. Foto: Flickr hectorlo
-
A cidade atrai visitantes com sua arquitetura europeia e vida noturna agitada, com destaque para o tango e a gastronomia em bairros charmosos como La Boca e San Telmo. Foto: Barbara Zandoval/Unsplash
-
-
7º) Nice, França: Na Riviera Francesa, Nice desfruta de um clima mediterrâneo bem agradável, com verões quentes e ensolarados e invernos amenos. O sol por lá brilha em média 300 dias por ano! Foto: Tobi87/Wikimwdia Commons
-
A cidade é famosa por seus dias ensolarados, praias de calhau e o calçadão Promenade des Anglais, ideais para passeios à beira-mar. Foto: Wikimedia Commons/ Alexander Migl
-
6º) Sydney, Austrália: Paraíso dos surfistas, Sydney dificilmente tem períodos de calor acima dos 30ºC. Foto: Beau Giles/Wikimedia Commons
-
-
Além das praias, a cidade é ótima para passeios ao ar livre, visitas à Ópera de Sydney e pela região portuária. Foto: Jamar Cromwell/Unsplash
-
5º) Medellín, Colômbia: Localizada na região montanhosa da Colômbia, Medellín é conhecida como a “Cidade da Eterna Primavera” por seu clima ameno e estável ao longo do ano. Foto: Jdapenao Di - Wikimédia Commons
-
Parques como o Explora e jardins botânicos, além da vibrante vida noturna e festivais como a Feira das Flores, oferecem experiências diversas aos visitantes. Foto: Divulgação
-
-
4º) Cidade do Cabo, África do Sul: Clima mediterrâneo e temperaturas que variam entre 7?°C no inverno a 27?°C no verão. Tudo isso favorece o turismo na segunda cidade mais populosa da África do Sul. Foto: Tobias Reich/Unsplash
-
A Cidade do Cabo atrai visitantes com suas praias, vinícolas, trilhas na Table Mountain e paisagens costeiras deslumbrantes. Foto: Albrecht Fietz por Pixabay
-
2º) San Diego, Estados Unidos: Com pouca variação sazonal, San Diego tem temperaturas médias entre 14?°C e 24?°C o ano todo, clima ideal para passeios e andanças pela cidade. Foto: vanna Torres/Unsplash
-
-
Praias famosas, como Coronado e La Jolla, são ideais para banho e esportes aquáticos. Além disso, o Balboa Park e o Zoológico de San Diego são atrações obrigatórias. Foto: Matthew T Rader, MatthewTRader.com, License CC-BY-SA
-
1º) Ilhas Canárias, Espanha: Eleito o destino com melhor clima do mundo, as Ilhas Canárias ostentam um clima subtropical único, com os termômetros variando entre 18?°C no inverno e 26?°C no verão. Foto: Flickr - Pedro Szekely
-
O clima favorável atrai turistas em busca de praias como Playa del Inglés ou paisagens vulcânicas como Teide, no Tenerife. Foto: Pxhere - Domínio Público
-