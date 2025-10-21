Galeria
Esses atores não fizeram sequências de filmes e os diretores tiveram que dar um jeito
-
Natalie Portman participou dos dois primeiros filmes da saga Thor em 2011 e 2013, mas não quis participar da edição de 2017 por conta de uma mudança na direção: Patty Jenkins por Alan Taylor. Ela interpretava Jane Foster, a amada de Thor. Foto: divulgação
-
Desta forma, a Marvel a retirou do terceiro filme, dizendo que eles terminaram. No entanto, Portman foi convencida a voltar para o quarto filme da saga, em 2022. Foto: Site Adoro Cinema
-
Neve Campbell interpretou Sidney Prescott nos cinco primeiros filmes da saga Pânico. No entanto, não quis participar do sexto, lançado em 2023, por causa de desacordos financeiros. Foto: DI
-
No início do sexto filme, a história dá uma justificativa para o sumiço de Prescott. Foto: Instagram @nevecampbell
-
-
O ator Keanu Reeves fez muito sucesso no filme "Velocidade Máxima", de 1994. No entanto, ele não quis participar da continuação, de 1997. Anos mais tarde, ele comentou que não curtiu o roteiro. Foto: Divulgação
-
Sem ele, a direção optou por colocar outro ator, Jason Patric, que interpretou outro policial. Já o personagem de Reeves terminou o relacionamento com a personagem de Sandra Bullock, outra protagonista. A cena mais impactante foi a invasão de um navio. Foto: Divulgação
-
Katie Holmes interpretou Rachel Dawes em Batman Begins (2005). No entanto, ela não quis dar sequência porque estava mais focada em fazer filmes de comédia. Foto: Flickr Rob Corder
-
-
Assim, em 2008, em Batman: O Cavaleiro das Trevas, a personagem foi interpretada por Maggie Gyllenhaal. Os dois filmes fizeram parte de uma trilogia escrita por Christopher Nolan. No terceiro longa, em 2012, não apareceu a personagem interpretada inicialmente por Holmes. Foto: Maximilian Bühn - wikimedia commons
-
Crispin Glover interpretou George McFly no filme De Volta Para o Futuro, um dos mais famosos do cinema. No entanto, ele não quis participar da continuação, de 1989. Isso tudo por causa de desentendimentos financeiros e também sobre o roteiro. Foto: Site Adoro Cinema
-
direção então chamou Jeffrey Weissman para substituir George Crispin. O novo ator usou os trejeitos do outro, assim como efeitos visuais. Foto: David Shankbone - Wikimédia Commons
-
-
Outro clássico do cinema é Um Duende em Nova York (2003), protagonizado por Will Ferrell. Ele recebeu uma proposta de US$ 29 milhões para fazer a continuação, mas recusou. Foto: Site Adoro Cinema
-
Isso tudo por achar o roteiro ruim. A direção então decidiu não fazer mais uma continuação. Foto: Divulgação
-
Robert Duvall interpretou o advogado Tom Hagen nos dois primeiros filmes da trilogia O Poderoso Chefão. No entanto, por questões financeiras, ele não quis participar do terceiro, de 1990. Foto: Site Adoro Cinema
-
-
Os diretores do filme fizeram o terceiro filme sem ele. Na história, o personagem morreu. Foto: Reprodução Cine Set
-
Jim Carrey é o protagonista de "O Todo Poderoso" (2003). O filme fez um sucesso gigantesco, mas o ator não quis participar da continuação: "A Volta do Todo Poderoso", de 2007. Foto: Site Adoro Cinema
-
Sem ele, os diretores correram atrás de Steve Carell, que aceitou o convite. Porém, a sequência não teve o mesmo êxito do primeiro filme. Foto: Instagram @stevecarelll
-
-
Em 1996, Will Smith protagonizou o filme "Independence Day" . O longa teve a continuaÃ§Ã£o em 2016, mas o astro nÃ£o quis participar por estar envolvido em outro filme: "EsquadrÃ£o Suicida". Foto: Site Adoro Cinema
-
No segundo filme, a direção refez o roteiro, optando pela morte do personagem antes dos eventos narrados. Foto: TechCrunch - Wikimédia Commons