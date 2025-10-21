Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Cientista alerta que nova extinção será a ‘mais rápida da História’

LA
Lance
  • É o que afirma o pesquisador e diretor do Centro de Saúde e Desempenho Humano da University College London, Hugh Montgomery.
    É o que afirma o pesquisador e diretor do Centro de Saúde e Desempenho Humano da University College London, Hugh Montgomery. Foto: Panoramio / Nikolai Karaneschev
  • Ele é um dos responsáveis pelo relatório de 2024 sobre crise climática e saúde da prestigiada revista científica The Lancet.
    Ele é um dos responsáveis pelo relatório de 2024 sobre crise climática e saúde da prestigiada revista científica The Lancet. Foto: Reprodução/YouTube
  • Segundo ele, a Terra pode passar por uma situação parecida com a que aconteceu há milhões de anos, no chamado Período Permiano, quando cerca de 90% das espécies desapareceram por causa das condições extremas.
    Segundo ele, a Terra pode passar por uma situação parecida com a que aconteceu há milhões de anos, no chamado Período Permiano, quando cerca de 90% das espécies desapareceram por causa das condições extremas. Foto: Freepik/wirestock
  • Montgomery participou da abertura do Forecasting Healthy Futures Global Summit, um encontro internacional que começou na terça-feira (8/4), no Rio de Janeiro.
    Montgomery participou da abertura do Forecasting Healthy Futures Global Summit, um encontro internacional que começou na terça-feira (8/4), no Rio de Janeiro. Foto: Divulgação
  • O Brasil foi escolhido como sede do evento porque, em novembro, tambÃ©m vai receber a COP 30 â?? a grande conferÃªncia da ONU sobre o clima.
    O Brasil foi escolhido como sede do evento porque, em novembro, tambÃ©m vai receber a COP 30 â?? a grande conferÃªncia da ONU sobre o clima. Foto: Autor Desconhecido/Wikimedia Commons/Creative Commons
  • Montgomery explicou que essa extinção
    Montgomery explicou que essa extinção "é a mais rápida da história do planeta" e ela já está acontecendo. "Nós que estamos causando isso”, pontuou. Foto: Matt Palmer/Unsplash
  • Se a temperatura global subir 3 °C acima dos níveis pré-industriais, a situação pode ficar catastrófica.
    Se a temperatura global subir 3 °C acima dos níveis pré-industriais, a situação pode ficar catastrófica. Foto: Freepik/rawpixel.com
  • Em 2024, o planeta já registrou um aumento de 1,5 °C, e, se nada mudar, pode chegar a 2,7 °C até 2100.
    Em 2024, o planeta já registrou um aumento de 1,5 °C, e, se nada mudar, pode chegar a 2,7 °C até 2100. Foto: Gerd Altmann/Pixabay
  • “Se continuarmos golpeando a base dessa coluna instável sobre a qual estamos apoiados, a própria espécie humana estará ameaçada
    “Se continuarmos golpeando a base dessa coluna instável sobre a qual estamos apoiados, a própria espécie humana estará ameaçada", disse o pesquisador. Foto: Javier Miranda/Unsplash
  • "A concentração atmosférica de CO2 não só está aumentando, como está aumentando de forma cada vez mais acentuada”, alertou Montgomery. Mas os impactos graves podem aparecer ainda mais rápido do que o esperado. Foto: Olga Oginskaya/Pixabay
  • Segundo o especialista, se o aquecimento atingir entre 1,7 °C e 2,3 °C (mesmo que por pouco tempo), o gelo do Ártico pode derreter rapidamente, afetando as correntes oceânicas que regulam o clima.
    Segundo o especialista, se o aquecimento atingir entre 1,7 °C e 2,3 °C (mesmo que por pouco tempo), o gelo do Ártico pode derreter rapidamente, afetando as correntes oceânicas que regulam o clima. Foto: Magdalena Kula Manchee/Unsplash
  • Esse processo levaria a um aumento do nível do mar em vários metros nos próximos 20 ou 30 anos, com efeitos devastadores.
    Esse processo levaria a um aumento do nível do mar em vários metros nos próximos 20 ou 30 anos, com efeitos devastadores. Foto: Pexels/DSD
  • O pesquisador também destacou outros fatores do aquecimento global, como o metano – cerca de 83 vezes mais prejudicial que o dióxido de carbono, liberado principalmente na extração de gás natural.
    O pesquisador também destacou outros fatores do aquecimento global, como o metano – cerca de 83 vezes mais prejudicial que o dióxido de carbono, liberado principalmente na extração de gás natural. Foto: Ratfink1973/Pixabay
  • Ele afirmou que agir agora para reduzir a poluição é crucial até para a economia mundial, que pode perder 38 trilhões de dólares por ano a partir de 2049 devido à crise climática.
    Ele afirmou que agir agora para reduzir a poluição é crucial até para a economia mundial, que pode perder 38 trilhões de dólares por ano a partir de 2049 devido à crise climática. Foto: NOAA/Unsplash
  • Por fim, Montgomery ressaltou a importância de pensar em formas de se adaptar, uma vez que a saúde das pessoas já está sendo afetada.
    Por fim, Montgomery ressaltou a importância de pensar em formas de se adaptar, uma vez que a saúde das pessoas já está sendo afetada. Foto: Chris LeBoutillier/Unsplash
  • No entanto, ele reforÃ§a que isso nÃ£o pode ser feito sem reduzir drasticamente as emissÃµes de poluentes:
    No entanto, ele reforÃ§a que isso nÃ£o pode ser feito sem reduzir drasticamente as emissÃµes de poluentes: "[...] NÃ£o faz sentido focar apenas no alÃ­vio dos sintomas quando deverÃ­amos estar buscando a curaâ?. Foto: Andreas Weith/ Wikimedia Commons
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay