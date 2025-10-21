Galeria
Cientista alerta que nova extinção será a ‘mais rápida da História’
É o que afirma o pesquisador e diretor do Centro de Saúde e Desempenho Humano da University College London, Hugh Montgomery. Foto: Panoramio / Nikolai Karaneschev
Ele é um dos responsáveis pelo relatório de 2024 sobre crise climática e saúde da prestigiada revista científica The Lancet. Foto: Reprodução/YouTube
Segundo ele, a Terra pode passar por uma situação parecida com a que aconteceu há milhões de anos, no chamado Período Permiano, quando cerca de 90% das espécies desapareceram por causa das condições extremas. Foto: Freepik/wirestock
Montgomery participou da abertura do Forecasting Healthy Futures Global Summit, um encontro internacional que começou na terça-feira (8/4), no Rio de Janeiro. Foto: Divulgação
O Brasil foi escolhido como sede do evento porque, em novembro, tambÃ©m vai receber a COP 30 â?? a grande conferÃªncia da ONU sobre o clima. Foto: Autor Desconhecido/Wikimedia Commons/Creative Commons
Montgomery explicou que essa extinção "é a mais rápida da história do planeta" e ela já está acontecendo. "Nós que estamos causando isso”, pontuou. Foto: Matt Palmer/Unsplash
Se a temperatura global subir 3 °C acima dos níveis pré-industriais, a situação pode ficar catastrófica. Foto: Freepik/rawpixel.com
Em 2024, o planeta já registrou um aumento de 1,5 °C, e, se nada mudar, pode chegar a 2,7 °C até 2100. Foto: Gerd Altmann/Pixabay
“Se continuarmos golpeando a base dessa coluna instável sobre a qual estamos apoiados, a própria espécie humana estará ameaçada", disse o pesquisador. Foto: Javier Miranda/Unsplash
"A concentração atmosférica de CO2 não só está aumentando, como está aumentando de forma cada vez mais acentuada”, alertou Montgomery. Mas os impactos graves podem aparecer ainda mais rápido do que o esperado. Foto: Olga Oginskaya/Pixabay
Segundo o especialista, se o aquecimento atingir entre 1,7 °C e 2,3 °C (mesmo que por pouco tempo), o gelo do Ártico pode derreter rapidamente, afetando as correntes oceânicas que regulam o clima. Foto: Magdalena Kula Manchee/Unsplash
Esse processo levaria a um aumento do nível do mar em vários metros nos próximos 20 ou 30 anos, com efeitos devastadores. Foto: Pexels/DSD
O pesquisador também destacou outros fatores do aquecimento global, como o metano – cerca de 83 vezes mais prejudicial que o dióxido de carbono, liberado principalmente na extração de gás natural. Foto: Ratfink1973/Pixabay
Ele afirmou que agir agora para reduzir a poluição é crucial até para a economia mundial, que pode perder 38 trilhões de dólares por ano a partir de 2049 devido à crise climática. Foto: NOAA/Unsplash
Por fim, Montgomery ressaltou a importância de pensar em formas de se adaptar, uma vez que a saúde das pessoas já está sendo afetada. Foto: Chris LeBoutillier/Unsplash
No entanto, ele reforÃ§a que isso nÃ£o pode ser feito sem reduzir drasticamente as emissÃµes de poluentes: "[...] NÃ£o faz sentido focar apenas no alÃvio dos sintomas quando deverÃamos estar buscando a curaâ?. Foto: Andreas Weith/ Wikimedia Commons
