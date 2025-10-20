Galeria
Pra quem não viu: Empresa é condenada a indenizar a atriz Jéssica Ellen por danos morais
Dessa forma, de acordo com autos, a empresa repostou uma foto em que Jéssica aparecia vestindo uma peça da loja. No entanto, a publicação foi feita sem qualquer autorização da artista, que, na época, atuava na novela “Amor de Mãe”, da TV Globo. Foto: Instagram @jessicaellen
A atriz, então, alegou que sua imagem foi usada para promover produtos da marca, o que caracteriza uso comercial indevido. Foto: Reprodição/Instagram - @jessicaellen
Outro caso de indenização por danos morais ocorreu no Maranhão. Uma companhia aérea foi condenada pelo 7º Juizado Cível e das Relações de Consumo de São Luís, a indenizar por danos morais uma passageira por conduta abusiva. Foto: Ajmcbarreto/Wikimedia Commons
De acordo com o processo, a autora da ação foi impedida de embarcar na aeronave sob o argumento de que sua bagagem de mão excedia as medidas permitidas. Foto: Divulgação/CCR Aeroportos
Na sentença, a juíza Maria José França ressaltou que o veto ao embarque sem comprovação infringiu o princípio da transparência, constante do Código de Defesa do Consumidor. A companhia teria de pagar R$ 5 mil por danos morais, além de ressarcir o valor da passagem aérea. Foto: Wikimedia Commons/DaniloSL
O caso aconteceu no dia 21 de março de 2025. A passageira explicou ter comprado bilhetes de ida e volta a São Paulo, onde tinha agendado uma importante consulta médica para tratamento de saúde. Foto: Ajmcbarreto/Wikimedia Commons
O Código de Defesa do Consumidor brasileiro prevê situações em que as pessoas têm direito à indenização quando se sentirem lesadas ou constrangidas. Foto: reprodução Flávio Santos Advocacia
O dano moral é a modalidade de responsabilidade civil em que a vítima pode exigir reparação por dano psicológico causado por ato ilícito ou abuso de direito. Veja outros casos que dão direito a indenização. Foto: reprodução Kury,Braga e Rodrigues Advogados
Desvio de dados pessoais - Empresas que dispõem de informações dos clientes não podem transmiti-las a terceiros. A Constituição assegura a proteção da vida privada dos cidadãos. Foto: Arquivo Agência Brasil
Bloqueio de linhas telefônicas - Se não houver aviso prévio, a lei configura o bloqueio como dano moral, pois o cliente deve ter o direito de quitar seus débitos após a devida notificação. Foto: Youtube/ TukEmperial
Suspensão de energia elétrica - Se o cliente tem o comprovante do pagamento da conta e, ainda assim, a energia é suspensa, trata-se de caso de dano moral. Foto: Omer Sonido/Unsplash
Falta de energia elétrica por muito tempo - O cliente deve anotar números de protocolos de atendimento ao telefonar para a companhia de energia informando que faltou luz. A avaliação do tempo excessivo pode ser subjetiva, mas abre espaço para a queixa no fórum. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)
Lesões causadas por quedas em vias públicas - Caso que envolve, principalmente, idosos. Ruas com problemas que provocarem quedas com ferimentos nas pessoas dão margem a ação judicial, seja por falta de iluminação, sinalização ou conservação do pavimento. Foto: Agência Brasília governo DF
Bagagem extraviada em voos - O cliente deve fotografar o que está em sua bagagem antes de despachar a mala. Em caso de extravio, é possível pleitear indenização. Foto: Jan Vasek pixabay
Prisão por engano - Esse é um caso bastante grave, em que uma pessoa é confundida com um criminoso e fica detida ilegalmente. Além do atentado ao direito de liberdade, há uma repercussão negativa na reputação pessoal. Foto: Ichigo pixabay
Descontos nas contas bancárias sem autorização - Se o banco retirar dinheiro da conta para um pagamento que o cliente não autorizou, essa atitude propicia ação por dano moral. Foto: PublicDomainPictures pixabay
Retenção de salário para pagamento de débitos - Os bancos não podem retirar dinheiro da conta corrente ou de aplicações para cobrir dívidas do correntista. Foto: joão geraldo borges junior pixabay
Clonagem de cartão de crédito - Além de contestar cobranças irregulares e notificar o uso indevido do cartão, o cliente deve guardar cópias das faturas como prova. Foto: Flyerwerk - pixabay
Erro médico - Se for comprovada a culpa do profissional de saúde, a partir de perícia, tanto o médico como o hospital ou a clínica podem ser responsabilizados. Foto: orzalaga pixabay
Cobranças abusivas ou constrangedoras, que exponham o devedor - O consumidor deve solicitar gravações das ligações quando a cobrança por telefone tiver gritos ou ameaças. Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)
Perfil falso em redes sociais - Se surgir um perfil atribuído à pessoa em alguma rede da internet - e que ela não reconheça - deve capturar a tela do perfil e fazer uma ata notarial em cartório. Foto: Gerd Altmann pixabay