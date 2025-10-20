Istambul: a fascinante cidade cosmopolita que fica em dois continentes

Grande Bazar (Kapal?çar??) - Fundado em 1461, o Grande Bazar é um dos maiores e mais antigos mercados cobertos do mundo, com mais de 4.000 lojas. O bazar é um labirinto de ruas e passagens onde se pode encontrar de tudo, desde joias a tapetes e especiarias. Foto: Dosseman/Wikimedia Commons