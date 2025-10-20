Galeria
Depois de festança, Lexa e Ricardo Vianna compartilham momentos da lua de mel em Istambul
O casal oficializou a união com uma festa para 150 convidados na Casa do Alto, no Alto da Boa Vista, no dia 10 de outubro. Foto: Reprodução/Instagram
Alguns dos momentos românticos em Istambul incluíram um jantar num restaurante luxuoso da cidade e até alguns brindes entre os dois. Foto: Montagem/Reproduc?a?o/Instagram
"Estamos nos divertindo demais, obrigada amor por topar usar essas roupas que você não usaria só pra me fazer feliz", escreveu a funkeira em um dos posts. Foto: Montagem/Reproduc?a?o/Instagram
Lexa e Ricardo começaram a namorar em 2023 e noivaram em fevereiro de 2024, durante uma viagem à Noruega. Foto: Reprodução/Instagram
Durante a festa de casamento, houve um momento de homenagem à filha do casal, Sofia, que morreu prematuramente em fevereiro devido a complicações de eclâmpsia. Foto: Reprodução/Instagram
Léa Cristina Araújo da Fonseca, mais conhecida como Lexa, nasceu em 22 de fevereiro de 1995, no Rio de Janeiro. Foto: Reprodução/Instagram
Antes de ganhar fama, Lexa iniciou a carreira de forma independente, influenciada por sua mãe e produtora musical, Darlin Ferrattry. Foto: Reprodução/Instagram
Aos 19 anos, Lexa abandonou a faculdade de matemática que cursava na Universidade Federal do Rio de Janeiro para se dedicar inteiramente à música. Foto: Reprodução/Instagram
Após o lançamento do single "Posso Ser" em 2014, a artista começou a ganhar notoriedade nacional. Foto: Reprodução/Instagram
No ano seguinte, veio o álbum de estreia, “Disponível”, que consolidou sua imagem de estrela em ascensão do funk pop. Foto: Reprodução/Instagram
Seu maior sucesso, "Sapequinha", lançado em 2018, ganhou um certificado de diamante pela Pro-Música Brasil. Foto: Reprodução/Instagram
Outras músicas de destaque lançadas pela cantora incluem "Provocar”, "Chama Ela” e "Só Depois do Carnaval”. Foto: Reprodução/Instagram
Em 2019, foi lançada a música "Combatchy", uma parceria entre Lexa, Anitta, Luísa Sonza e MC Rebecca, que se tornou um sucesso nas redes. Foto: Reprodução/Instagram
Além dos palcos, Lexa se tornou uma figura central no Carnaval carioca, onde desfilou como Rainha de Bateria da Unidos da Tijuca de 2020 a 2025. Foto: Reprodução/Instagram
A cantora tambÃ©m jÃ¡ se aventurou na apresentaÃ§Ã£o de programas de TV, como o TVZ e o VerÃ£o Multishow. Foto: ReproduÃ§Ã£o/Instagram
Na vida pessoal, Lexa foi casada com o funkeiro MC Guimê de 2015 a 2023. Eles chegaram a se separar em 2022, mas reataram. Foto: Instagram @lexa
Em 2023, Guimê se envolveu em uma polêmica e foi expulso do BBB após ser acusado de importunar uma das participantes. Em setembro, Lexa anunciou o fim do relacionamento com em definitivo. Foto: Reprodução/Instagram
Um mês depois, a funkeira conheceu Ricardo Vianna em Fernando de Noronha e os dois começaram a namorar. Foto: Reprodução/Instagram
Em outubro de 2024, Lexa anunciou que estava grávida de sua primeira filha, Sofia. A gestação foi marcada por complicações, e a cantora precisou ser internada por conta de um quadro de pré-eclâmpsia. Foto: Reprodução/Instagram
A menina nasceu prematura em 2 de fevereiro de 2025, mas faleceu três dias depois, em 5 de fevereiro, o que gerou grande comoção pública. Foto: Reprodução
Em abril, a cantora lançou a música "Você e Eu", em homenagem à filha. Foto: Reprodução/Instagram