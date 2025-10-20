Papa homenageia Dorothy Stang e relembra mártires do século XXI

Manfred e Marisia von Richthofen - Foram mortos a mando da filha, Suzane. Ela estava interessada na herança e planejou o crime ocorrido em 31/10/2002, em São Paulo. O namorado dela e um comparsa executaram o crime. Todos foram presos. Mas Suzane já está solta, montou um negócio próprio, casou, teve filho e faz faculdade. Foto: reprodução redes sociais