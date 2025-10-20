Galeria
Filme exibido em festival expõe comportamento abusivo de Shia LaBeouf em curso de atuação
"Slauson Rec Theater Company" é o nome do projeto comunitário criado em 2018 pelo próprio LaBeouf. Foto: Divulgação
Um dos participantes, Leo Lewis O’Neil, registrou toda a experiência em vídeo e transformou o material em documentário. Foto: Divulgação
A obra mostra a transformação do projeto de uma iniciativa inspiradora para um ambiente tóxico e abusivo. Foto: Divulgação
Inicialmente um mentor entusiasta, o ator passou a ter surtos de fúria, comportamento violento e atitudes manipuladoras com o grupo durante os ensaios de uma peça chamada "5711 Avalon". Foto: Divulgação
O filme termina com um LaBeouf arrependido, admitindo suas falhas em uma entrevista emocionada. Foto: Divulgação
Após passar por um período de afastamento, LaBeouf voltou aos cinemas em 2024 com o filme "Megalópolis", dirigido por Francis Ford Coppola. Foto: Divulgação
Na época, a presença de LaBeouf em Cannes teve grande repercussão por ser o primeiro registro público dele desde o noticiário sobre sua imersão na vida religiosa. Foto: Reprodução/Youtube
O astro de Hollywood havia decidido buscar na vida religiosa um meio de dar fim a uma trajetória pessoal e profissional repleta de polêmicas. Foto: Reprodução/Facebook Capuchin Franciscans - Western America Province
Ele passou a se interessar pelo catolicismo durante a imersão que fez para interpretar o protagonista do filme “Padre Pio”, lançado em 2022. No fim de 2023, o ator foi crismado na Igreja Católica. Foto: Divulgação
Nos últimos anos, o ator foi notícia menos pelas atuações no cinema e mais por problemas na vida pessoal que o levaram mais de uma vez às páginas de polícia. Foto: Reprodução/ABCNews
Em agosto de 2022, LaBeouf admitiu em entrevista a um podcast que teve uma série de atitudes abusivas durante o namoro com a cantora FKA Twigs, em 2018. Foto: Bobo Boom/Wikimedia Commons
“Eu machuquei aquela mulher. E durante esse tempo, machuquei muitas e muitas pessoas antes daquela mulher”, declarou o ator ao podcast “Real Ones”, do ator Jon Bernthal. Foto: Reprodução/Youtube
Twigs acusou o ator de abusos variados e o processou por isso. A cantora ainda relatou ter sido infectada conscientemente por LaBeouf com uma doença sexualmente transmissível. “A pior coisa que eu já passei na minha vida”, chegou a dizer em entrevista. Foto: Bobo Boom/Wikimedia Commons
A cantora expôs diversos comportamentos surtados do ator, como atirar em cães de ruas como forma de incorporar o personagem que faria em “O Cobrador de Impostos”, de 2020. Foto: Pietro Luca Cassarino/Wikimedia Commons
Após as acusações de Twigs, outras mulheres vieram a público denunciar o comportamento agressivo do ator. Karolyn Pho, outra ex-namorada de LaBeouf, o processou por abuso físico. Foto: Reprodução/Instagram
A repercussão das denúncias fez a agência de talentos que administrava a carreira do ator romper o contrato com ele. Foto: John Bauld/Wikimedia Commons
Em 2015, LaBeouf foi preso por intoxicação pública durante um festival de música no Texas. De acordo com o site TMZ, ele estava "alterado", com comportamentos estranhos, e saiu correndo quando dois policiais o avistaram. Foto: Reprodução/X
Dois anos depois, ele foi preso novamente por embriaguez e desordem pÃºblica. AtÃ© mesmo em uma farmÃ¡cia o ator chegou a ser detido por causar tumulto sob efeito de Ã¡lcool. Foto: ReproduÃ§Ã£o/PublicTV
O temperamento explosivo de LaBeouf já o fez aparecer nas listas de sites especializados como um dos atores mais detestados de Hollywood. Foto: Reprodução/CNNIndonésia
Nascido em Los Angeles, em 11 de junho de 1986, Shia LaBeouf começou a ganhar fama na televisão com a série do Disney Channel "Mano a Mana", que foi ao ar de 2000 a 2003. Foto: Reprodução
No entanto, sua grande vitrine para o mundo foi a franquia "Transformers", na qual participou dos três primeiros filmes. Foto: Reprodução
No cinema, LaBeouf também estrelou "Eu, Robô", de 2004, "Os Infratores", de 2012, e "Corações de Ferro", de 2014. Foto: Reprodução
Após "Megalópolis", o ator ainda atuou no drama britânico sobre boxe "Salvable", e na adaptação cinematográfica de uma peça de David Mamet, "Henry Johnson", ambos lançados em 2025. Foto: Divulgação/Lionsgate